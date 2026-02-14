El nuevo Jesús Vázquez, del adiós silencioso a Mediaset al futuro abierto en Televisión Española: "Es un privilegio"

Tras más de tres décadas de carrera y una vida profesional íntimamente ligada a Mediaset, Jesús Vázquez afronta una etapa completamente nueva. Lo hace con la serenidad de quien ha vivido mucho, con la ilusión de quien empieza de cero y con la gratitud de quien reconoce que su pasado ha sido fundamental para llegar hasta aquí.

El presentador le ha contado a EL ESPAÑOL su desembarco en Televisión Española, su papel en el Benidorm Fest, su mirada hacia atrás y hacia adelante, su relación con la música, sus viajes y su forma de entender la vida se entrelazan en un relato que muestra a un Jesús maduro, reflexivo y sorprendentemente libre.

"Ha sido un gran cambio cerrar los años y tantos programas y tantos éxitos que hemos compartido Mediaset y yo", reconoce. El gallego no oculta que le habría gustado un final más cálido: "Me habría gustado que al final nos hubiéramos dado un gran abrazo, pero no ha podido ser".

Jesús Vázquez en 'Allá tú'. Cedida

No obstante, tampoco se recrea en ello, al contrario, elige quedarse con lo bueno: "Meditándolo, pesan mucho más los buenos momentos que hicieron posible gran parte de quién soy yo ahora profesionalmente".

Ese cierre, lejos de dejarle vacío, le abrió una puerta inesperada: su llegada a TVE. "En 36 años de carrera nunca jamás había trabajado en la televisión pública y me hacía muchísima ilusión", confiesa. Y la acogida, asegura, no ha podido ser mejor: "Me han recibido con muchísimo cariño, con mucha ilusión, con muchas ganas. La televisión pública está viviendo un momento de crecimiento, de desarrollo, de poner en marcha ideas nuevas… y esa energía es maravillosa".

Su estreno en la cadena no podía ser más simbólico: el Benidorm Fest. Un festival que, además de ser un escaparate musical, supone para él un reto profesional. "Nunca había presentado un festival de música… el sitio es increíblemente grande, espectacular, los medios técnicos, todo. Es un reto a nivel técnico y profesional que estoy encantado de aceptar".

Jesús Vázquez presentando el Benidorm Fest. Cedida

Y mientras se adapta a esta nueva casa, ya se habla del futuro. Aunque no puede adelantar nada, sí revela que TVE quiere contar con él de forma activa: "Me hace mucha ilusión que quieran contar con mi opinión, que quieran decirme 'queremos que tú nos des un feedback de cómo te sentirías, en qué sitios estarías más cómodo'… llegar a un punto en tu carrera en que puedas elegir exactamente lo que quieres hacer es muy de agradecer".

El sueño del 'talk show'

Cuando se le pregunta qué le gustaría hacer, Jesús no duda: un espacio de conversación. No una entrevista al uso, sino un lugar donde hablar y escuchar. "No me gusta decir un programa de entrevistas porque eso genera una barrera… A mí me gustaría conversar con la gente porque me gusta mucho hablar, me gusta mucho escuchar".

Jesús Vázquez. Cedida

Y añade algo que define muy bien su forma de estar en televisión: "Si hay algo que tengo después de todos estos años es empatía. Cuando me siento a hablar con alguien enseguida empiezo a pensar cómo ha llegado hasta aquí, en qué estado de ánimo está, por qué ha tomado las decisiones que ha tomado… intento ponerme en su piel".

Y es que, aunque desde fuera pudiera parecer que entre su salida de Mediaset y el Benidorm Fest ha tenido meses de desconexión, la realidad ha sido otra. "Tampoco te creas que mucho… entre unas cosas y otras ya estábamos en capilla para venir aquí", explica.

Reuniones, preparación, encuentros con sus compañeros (Javier Ambrossi, Inés Hernand y LalaChus) y trabajo con el equipo de TVE han ocupado prácticamente todo su tiempo. El descanso, dice, llegará después: "Cuando acabe esto me voy a ir por ahí un mes a recorrer el mundo".

El amor a la música

Hablar del Benidorm Fest inevitablemente le conecta con su pasado musical, cuando en 1993 publicó el álbum A dos milímetros escasos de tu boca, el debut musical de Jesús Vázquez, que contenía el tema Y yo te besé, triunfando en las radios, liderando rankings de ventas de discos y se convirtió en un himno pop de la época.

El álbum 'A dos milímetros escasos de tu boca', de Jesús Vázquez. Cedida

Váquez siempre ha hablado de esa etapa con cariño, aunque con la perspectiva del tiempo reconoce que no tenía una gran voz, pero sí mucha ilusión y un equipo que creyó en él. Y eso, en los 90, era suficiente para convertir un tema en un éxito.

¿Habría participado él en un festival así? Jesús responde con sinceridad: "Tanto por participar sí podría haber participado… pero yo no canto tan bien como los artistas que están en festival". Eso sí, se define como melómano empedernido: "Estoy todo el día bicheando en Spotify… me encanta buscar covers, remixes, mezclas nuevas". Pero reconoce sus limitaciones: "Entre las muchas cosas que me ha dado la vida, no me ha dado una gran voz".

Aun así, el ambiente del festival le emociona profundamente. Especialmente reencontrarse con jóvenes a los que conoció de niños en programas como La Voz Kids o Idol Kids: "Verlos ahora ya siendo hombres y mujeres, con las mismas ganas me ha hecho mucha ilusión".

Más allá de Eurovisión

Este año, el Benidorm Fest no es preselección para Eurovisión, pero el gallego asegura que eso no ha restado motivación: "Están absolutamente motivados… esto es circunstancial y es un tema político".

Defiende la decisión de RTVE de no presentarse al festival internacional de la canción: "Si la norma es que si un país invade a otro no puede participar en Eurovisión, tiene que ser así para todos". Y reivindica que el festival debe tener entidad propia: "Queremos que el Benidorm se tome el estatus de festival por sí mismo, que no sea el trampolín hacia nada".

Para ello, se han reforzado los premios: 150.000 euros para el ganador, una grabación en Spotify en Estocolmo para otro artista y un viaje a Miami con Televisa Univision para un tercero. "Queremos lanzar varias carreras… y luego está el 'factor Bisbal': el que se hace más famoso no es el que gana".

El consejo al Jesús joven

Cuando mira atrás, el presentador lo hace con ternura, y si pudiera hablar con aquel chico que empezaba en televisión, solo le diría una cosa: "Nene, tranquilo, que vas a tener mucho trabajo y vas a hacer una carrera muy larga, disfrútalo todavía más".

Confiesa que vivió siempre un poco por delante de sí mismo: "Siempre estaba con esa cosa de '¿será este el último programa?'… y eso no te deja disfrutar del todo". Hoy, con 60 años y más de tres décadas de carrera, siente que ha llegado a un lugar de calma.

Jesús Vázquez, presentador de televisión. Cedida

El placer de ser anónimo

Jesús Vázquez y Roberto, su marido, son viajeros incansables. No buscan países, buscan experiencias. Y algunas han sido inolvidables. Una de ellas, encontrarse con gorilas de montaña en Ruanda: "Es una experiencia sobrecogedora… cuando te miran a la cara se te caen las lágrimas". Otra, la Antártida: "Es otro planeta dentro de nuestro planeta… el silencio, la luz, la sensación de estar en un lugar que no es la Tierra". Y añade una más, bucear en la Gran Barrera de Coral: "Bajas a otro universo".

Viajar, además, le permite algo que en España no siempre tiene: anonimato. "Me gusta mucho viajar lejos para disfrutar del anonimato… es una forma de equilibrarte y de olvidarte un poco del personaje". Aunque siempre hay sorpresas. Como aquella vez en Islandia: "Entré en un bar de carretera y todos los camareros empezaron a mirarme… eran todos españoles. Me dijeron: 'el último ser humano que esperábamos ver aquí eras tú'".

Jesús habla con naturalidad de su vida con su marido y de las decisiones que han tomado. "No tenemos hijos… somos libres, hemos trabajado mucho y podemos permitirnos vivir estas experiencias". No lo dice desde la superioridad, sino desde la honestidad: cada vida tiene sus renuncias y sus recompensas.

Jesús Vázquez en el crucero de 'First Dates'. Cedida

Y también tiene claro que la fama, aunque bonita, exige una responsabilidad: "Si la gente se te acerca con cariño, aunque tengas un mal día, les sonríes". Pero agradece que casi siempre recibe afecto: "El 99,9% de las veces la gente se acerca para decirme algo bonito".

Su futuro

Jesús Vázquez está en un momento dulce. Ha cerrado una etapa enorme, ha abierto otra llena de posibilidades y se siente escuchado, valorado y libre.

El Benidorm Fest ha sido su puerta de entrada a una televisión pública que le ha recibido con los brazos abiertos. Y él, lejos de acomodarse, está lleno de ideas, energía y ganas de seguir creciendo. Quizá el mejor resumen lo da él mismo, sin pretenderlo: "Estoy en un punto de mi carrera en el que puedo elegir lo que quiero hacer y, eso, es un privilegio", concluye.