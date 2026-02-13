Javier, Marco, Orestes o Moisés, la cara B de 'Pasapalabra': ¿En qué gastaron el dinero ganado los derrotados del Rosco?

El pasado 5 de febrero, Rosa Rodríguez entró en la historia de Pasapalabra al llevarse un bote de 2.716.000 euros tras ganar a Manu Pascual, convirtiéndose en el premio más alto jamás entregado por el concurso en sus 26 años de historia.

Esta fue la quinta vez que se entrega el premio en esta nueva etapa del formato en Antena 3, ya que el primero fue Pablo Díaz en julio de 2021; la segunda, Sofía Álvarez de Eulate en septiembre del mismo año; la tercera, el 16 de marzo de 2023 donde Rafa Castaño se llevó a casa 2.272.000 euros; y el último hasta el de Rosa, el 15 de mayo de 2024, cuando Óscar Díaz ganó 1.810.000 euros.

No obstante, donde hay un ganador, siempre hay un perdedor. Y en esa amarga posición se encontraron Javier Dávila, Marco Antonio Marcos, Orestes Barbero, Moisés Laguardia y Manu Pascual, que vieron como se quedaban a punto de llevarse el bote, pero sus adversarios se les adelantaron en las respuestas.

Rosa y Manu, los concursantes finalistas de la última edición de 'Pasapalabra'. Cedida

Aun así, ninguno se fue con las manos vacías ya que Javier logró acumular 24.000 euros en 76 duelos con Pablo; Marco Antonio ganó 32.000 euros en los 55 enfrentamientos con Sofía; Orestes sumó 215.400 euros en 360 programas (197 con Rafa); Moisés se llevó 162.000 euros en 245 entregas (157 con Óscar) en el concurso de Antena 3; y, por último, Manu acumuló 270.600 euros en los 437 programas de Pasapalabra que participó, convirtiéndose en el participante más longevo de la historia del concurso.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con todos ellos para saber en qué invirtieron el dinero que se llevaron y qué es de sus vidas actualmente tras su exitoso paso por Pasapalabra, ya que, aunque no se fueron a casa con las manos vacías, sí que se marcharon de Pasapalabra con un sabor amargo por haber estado cerca de esas cifras tan altas.

Los recuerdos de Javier Dávila

El 1 de julio de 2021 Pablo Díaz hizo historia en Pasapalabra al convertirse en el primer ganador del bote en la nueva etapa del concurso en Antena 3. Su rival durante 76 apasionantes duelos fue Javier Dávila, que cogió el testigo de Nacho Mangut y Luis de Lama como rivales del tinerfeño.

Javier Dávila y Pablo Díaz, antiguos concursantes de 'Pasapalabra'. Cedida

Pero ninguno de ellos fue capaz de derrotarlo, llevándose finalmente 1.828.000 euros de premio. No obstante, Javier no se fue con las manos vacías, se llevó 26.400 euros: "Empaté en muchas ocasiones con Pablo y logré acumular más de 24.000 euros en 76 programas, que siempre vienen bien", recuerda.

"Ese dinero lo empleé en un viaje con la familia a Austria. Tuvimos que hacer un viaje corto porque mi hija es médico y con las guardias y eso no tiene muchos días libres. El resto lo metí en el banco para guardarlo y verlo crecer".

En la actualidad, el concursante trabaja en el Gobierno de Cantabria en protección de menores y es profesor asociado de la Universidad de Cantabria, pero "me he presentado a todos los concursos que he podido. Estuve en Saber y Ganar… pero con la victoria de Rosa buscarán nuevos participantes, a lo mejor abren una repesca y estaría encantado de volver a Pasapalabra", asegura.

Javier Dávila, antiguo concursante de 'Pasapalabra'. Cedida

Marco Antonio de presentador

El gaditano Marco Antonio se enfrentó en 55 ocasiones a Sofía Álvarez de Eulate en Pasapalabra hasta el 27 de septiembre de 2021, donde la vasca contestó correctamente a las 25 preguntas que le hizo Roberto Leal en Rosco, llevándose un bote de 466.000 euros.

Pero el escritor no se fue de vacío del programa, se llevó 32.000 euros que invirtió en comprarse un coche nuevo "porque el anterior era muy viejo", explica. "Quería gastarme el dinero del premio en un viaje a Nueva York para ir a una librería que se llama McNally Jackson Books. Ahí se organizan presentaciones para escritores en castellano de editoriales independientes", añade.

Marco Antonio sigue trabajando en el Observatorio Astronómico de Marina de San Fernando, "el más antiguo de España y el cuarto más antiguo del mundo, un sitio que merece la pena visitarlo", aunque también tiene tiempo para dar rienda suelta a otra de sus pasiones: escribir. El gaditano, hasta este año, ha publicado más de 20 libros firmados como Marcos Fernández (sus apellidos), varios de ellos después de su paso por Pasapalabra.

"Estoy muy agradecido al programa porque gracias al interés que suscitó mi participación allí, al año siguiente publiqué la friolera de seis libros, que para mí desde luego eso es un récord, un exitazo: El hijo extraño y otros relatos de terror, Dientes en la arena, Parvenu, Dios juega al billar, La nada y López, y por último, La Habana quemarropa", apunta Marco Antonio.

Marco Antonio, antiguo concursante de 'Pasapalabra', junto a su libro 'La Habana a quemarropa'. Cedida

"Durante este tiempo, desde que salí del programa, he continuado estudiando por si me llamaban otra vez, pero como Rosa y Manu han estado casi dos años, mi posible vuelta o la de otros compañeros se alargó mucho en el tiempo, y no puedes pasarte toda la vida estudiando para el mismo concurso", explica el gaditano. También reconoce que le encantaría volver como concursante y no descarta retornar como presentador: "Yo me veo haciéndolo…".

Orestes fuera de 'Pasapalabra'

Orestes Barbero es uno de los concursantes más mediáticos de Pasapalabra, ya que hasta que Manu le ha superado, era el participante más longevo del programa con 360 entregas (el madrileño logró 437), concluyendo su participación siendo derrotado por Rafa en el 16 de marzo de 2023, que no le dio posibilidad de jugar respondiendo del tirón las 25 letras del Rosco para llevarse 2.272.000 euros.

Rafa Castaño y Orestes Barbero, antiguos concursantes de 'Pasapalabra'. Cedida

Orestes, por su parte, logró acumular 215.400 euros y tras esa experiencia, el joven decidió ralentizar un poco su ritmo de vida, dedicarse plenamente a sus estudios de Filosofía y retirarse de la primera línea mediática. Hasta que le llegó la oferta de unirse a El Cazador, el concurso de La 1. Eso sí, no como participante, sino como uno de los 'cazadores' de concursantes que acudían al espacio de Televisión Española sustituyendo a David Leo, otro ex de Pasapalabra.

Como le contó a EL ESPAÑOL, "trabajar en El Cazador fue una oportunidad laboral, ya que logré cotizar". Y es que el burgalés, entre estudios y concursos, no había conseguido ampliar su experiencia laboral, y estaba preocupado por su futuro, por lo que dedicó parte del dinero ganado en seguir formándose "y en algún viaje por España de forma más improvisada. Tengo muchas ganas de conocer mi país más a fondo".

Orestes Barbero en 'El Cazador'. Cedida

Moisés casi roza el bote

Moisés Laguardia se ganó el cariño del público durante sus 154 programas, pero la llegada de Óscar Díaz, un veterano de numerosos concursos y recordado por su gran triunfo en ¡Boom! con Los Dispersos, terminó inclinando la balanza a favor del madrileño. Mientras que el jefe de prensa de torneos de golf se llevó un bote de 1.810.000 euros el 15 de mayo de 2024, Moisés se despidió con 162.000 euros.

"Lo primero que me compré con el dinero del premio me compré una Smart TV y me puse a ver los Play-Off de la NHL, que el hockey hielo es uno de mis deportes favoritos ¡por fin veía el disco en una televisión tan grande! También me fui tres semanas a la playa para relajarme. Valoro las pequeñas cosas", afirma entre risas el riojano.

"Durante estos casi dos años he desconectado bastante de los concursos y he ido haciendo otras cosas en la vida. Consumiendo cultura de una manera más sana, pudiendo coger un libro y leerlo tranquilamente, sin pensar que lo que esté aprendiendo o esté leyendo en ese libro me vaya a salir en un Rosco, por así decirlo. Porque antes, toda la cultura que consumía, al menos en mi caso, la orientaba a cosas que me podían preguntar en Pasapalabra", admite.

Moisés Laguardia y Óscar Díaz, antiguos concursantes de 'Pasapalabra'. Cedida

También destaca que volvió a jugar a una de sus grandes pasiones, el ajedrez, porque "estuve un año casi sin mover una pieza y me costó un poco al principio, ya que jugaba partidas y cometía errores que no cometía anteriormente. En fin, una vuelta tranquila a mi vida de amigos y trabajo", explica.

En la actualidad sigue trabajando de contable en la misma empresa en la que estaba mientras participaba en Pasapalabra, y retomó el ajedrez, volviendo a competir: "Este año hemos sido campeones de la Primera División de Navarra por equipos con mi club, el Santa Ana Siglo XXI de Tudela".

También está probando suerte en el mundo del fútbol: "Desde julio soy secretario del Club Deportivo Alfaro de Segunda RFEF. Me llamaron en verano porque necesitaban ayuda en el club y vi que podía aportar, así que estoy llevando las cuentas. Estoy entretenido y motivado, aunque deportivamente nos va mal porque vamos últimos. Pero bueno, somos uno de los presupuestos más humildes de la categoría y todavía estamos a tiempo de remontar el vuelo", afirma Moisés.

"También Recibí la Cigüeña de Plata tras vencer en el XXX Abierto Absoluto de Alfaro de ajedrez el pasado invierno. En Alfaro tenemos la colonia urbana de cigüeña blanca más grande del mundo sobre un edificio, así que es un trofeo muy representativo que además contiene motivos ajedrecísticos. Estoy muy feliz de haberlo ganado al final, tras muchos años en los que me quedé a las puertas", destaca.

Moisés Laguardia, antiguo concursante de 'Pasapalabra', recibiendo el premio 'Cigüeña de la Plata'. Cedida

Manu, el último derrotado

Manu Pascual es el concursante récord de Pasapalabra: el más longevo con 437 programas y el que ha protagonizado el duelo más largo, 307 contra Rosa Rodríguez. Pero se quedó a las puertas del más importante, el bote más alto de la historia del programa con 2.716.000 euros.

No obstante, el madrileño no se fue de vacío, desde el 16 de mayo de 2024 que comenzó su participación hasta el 5 de febrero de 2026 acumuló un total de 270.600 euros. El madrileño ha comentado que lo invertirá en seguir formándose haciendo algún Máster en psicología, su campo profesional, porque "lamentablemente, cuestan mucho dinero".

Manu Pascual, finalista de la última edición de 'Pasapalabra'. Cedida

Otra parte de ese dinero, como otros muchos concursantes, lo dedicará a viajar a algún destino "de capricho" y el resto, como también han hecho la mayoría de participantes de Pasapalabra que juntan una buena suma, "lo ahorraré, que la vida está muy dura", concluye.