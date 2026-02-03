Los 15 españoles en los papeles de Epstein: el arquitecto al que encargó obras en su isla, nobles o un condenado en la Gürtel

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha añadido tres millones de páginas de archivos desclasificados a toda la documentación que ya existía sobre el caso Epstein. Entre esta documentación se encuentran 15 nombres de diferentes figuras españolas.

La agenda de contactos del pedófilo constaba de 95 páginas, entre las que hay nombres y direcciones de personalidades como el empresario Jacobo Gordon, condenado por la trama Gürtel; la exconsejera de Acciona, Maite Arango; los aristócratas Fernando de Córdova Hohenlohe y el duque de Arión, Joaquín Fernández; el economista y exsecretario general del PPE, Alejandro Agag; y el también empresario José Aznar, hijo del expresidente del Gobierno, José María Aznar.

También aparecen los nombres, menos reconocidos, de Fernando de Soto, Ludmila García, Nacho Gaspar, y Juan y Helen Herrero. Y fuera de esta lista, el arquitecto granadino Carlos Sánchez reconoció haber trabajado en un proyecto en las Islas Vírgenes para Epstein.

Varias de las imágenes desclasificadas de la visita de Jeffrey Epstein a Granada en 2003. Departamento de Justica EEUU

Pero la última desclasificación del Departamento de Justicia norteamericano (DOJ) ha añadido a esta trama los nombres del expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), de su esposa, Ana Botella, y del exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos (PSOE).

Reunión con Moratinos

Los archivos desclasificados del DOJ exponen una conversación del 1 de octubre de 2010 entre Jeffrey Epstein y el exCEO de la compañía Barclays, Jes Staley, quien le ofreció al pederasta tener "una reunión privada" con miembros de diferentes Gobiernos.

En el listado que le proporciona al magnate por correo electrónico se lee el nombre de Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Zapatero, entre 2004 y 2010.

El documento desclasificado en el que Jes Staley ofrece a Epstein encontrarse con diplomáticos como el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. DOJ

En este documento también aparecen el entonces ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fassi-Fihri; su homólogo portugués, Luis Filipe Marques, y otros diplomáticos de Egipto, Luxemburgo, Suiza y otros países.

Sin embargo, esta información no confirma si finalmente se llegó a producir algún encuentro entre el magnate y los diplomáticos a los que menciona.

Los Aznar

Por otro lado, una de las desclasificaciones que más impacto mediático ha tenido es la que menciona al expresidente del Gobierno español, José María Aznar.

Uno de los últimos documentos que el DOJ ha sacado a la luz recoge un pago del magnate a su agente de viajes a nombre del expresidente por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003.

La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

También figura el envío de dos paquetes explícitamente a su nombre y al de su mujer en 2003 y 2004, uno de ellos a Moncloa y otro a la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid, donde tiene sede la Fundación FAES.

El primero de ellos se produjo cuando aún era presidente en septiembre de 2003, en una legislatura que estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.

El coste de aquel envío ascendió a 32,62 dólares y se hizo a través del servicio de mensajería Fedex desde la sede de las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid: "Presidente y Ana Aznar. Complejo de la Moncloa", según se puede leer en el recibo desclasificado por el DOJ.

Sin embargo, el entorno del expresidente del Gobierno asegura que "no conoce a ese señor", en alusión al pedófilo, y que "no tiene ni idea" sobre la existencia de dichos paquetes.

Cabe recalcar que los envíos de ambos paquetes o el asiento contable del agente de viajes de Epstein no suponen ninguna irregularidad.

Respecto a José Aznar, hijo de José María Aznar y cuyo contacto aparece en la agenda de teléfonos del pedófilo, se ha localizado un breve intercambio de correos electrónicos de abril de 2004 en el que el español detalla la dirección de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) y termina con: "Besos, Jose".

Captura de un correo del hijo de José María Aznar. DOJ

Sánchez Gómez, arquitecto

El único caso en el que se ha comprobado que sí existía una relación profesional directa, confirmada y documentada con Epstein es el del arquitecto granadino Carlos Sánchez Gómez.

Epstein le encargó el diseño de un proyecto arquitectónico para una de sus propiedades en las Islas Vírgenes estadounidenses: el archipiélago donde se encontraba la famosa isla en la que perpetró sus crímenes pederastas.

En el marco de este encargo profesional, el arquitecto visitó esta isla privada en dos ocasiones y, en uno de sus viajes de regreso, utilizó el Boeing privado del magnate —conocido como 'Lolita Express'— para volar desde las Vírgenes hasta Granada, el 12 de febrero de 2003.

La página del registro de vuelos del 'Lolita Express' en la que se puede leer el nombre de Carlos Sánchez entre los miembros del pasaje del vuelo 178, desde las Islas Vírgenes hasta Granada. DOJ

Esto puede comprobarse en el registro de vuelos de la aeronave, desclasificado por el DOJ. Sin embargo, en unas declaraciones a El Confidencial, el granadino subrayó que no estuvo vinculado con los casos de abusos sexuales a mujeres menores de edad.

"Me encargó un proyecto de mansión monumental, algo grandioso e irrealizable, inspirado en el hotel La Mamounia de Marrakech". Su relación con el magnate fue estrictamente profesional y "nada tuvo que ver con los delitos que se le imputaban a Epstein".

Fuera de estas 15 personas se encuentra la conocida vinculación del magnate con la actriz Ana Obregón, quien reconoció su antigua amistad con Epstein. Aunque tras conocer sus escándalos le describió como un hombre "repugnante".