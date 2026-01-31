Imagen de archivo del interior de la peluquería de L'Hospitalet en la que Mossos investigan el envío de criptomonedas.

Sr. Jiang y Sra. Hang, los chinos que financiaban a Hamás desde una peluquería en Hospitalet: enviaron 600.000 € en criptos

Durante meses, un discreto salón de belleza asiático de Barcelona fue el último eslabón de una cadena opaca de dinero que terminó en cuentas controladas por la organización terrorista palestina.

