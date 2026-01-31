Sofía Subiran, una joven española que trabajó 12 horas en un día en Australia: "He ganado 230 euros"

La joven española explica los trabajos que realiza a lo largo de un día y cuánto cobra por ello. Más información: Sara, joven española trabajando en Suiza: "No vuelvo a trabajar por 1.000 €. Gano 5.300, más que un ingeniero en España".

Australia se está convirtiendo en el destino favorito de muchos jóvenes españoles. El motivo es claro: ganar dinero. La situación laboral para los jóvenes en España no es nada prometedora y, como consecuencia, muchos de ellos se han visto en la obligación de mudarse a la otra punta del mundo.

Algo muy común que hacen cientos de jóvenes es combinar varios trabajos, ya sea repartidos a lo largo de la semana o incluso en el mismo día. Este último es el caso de Sofía Subiran, una joven española que se dedica a compartir con sus seguidores a través de las redes sociales (@sofiasubiran) su experiencia viviendo en el extranjero.

Recientemente ha publicado un TikTok mostrando "Cómo se ve y cuánto gana trabajando más de 12 horas en Australia":

Su día comienza desayunando a las 7:45 de la mañana y a las 8 ya pone rumbo a su primer trabajo, que en esta ocasión es de housekeeping. En la primera casa está alrededor de dos horas en las que ha ganado 70 dólares australianos, en la segunda ha recibido la misma cantidad, mientras que en la última, que ha estado tan solo una hora, ha ganado un total de 52,5 dólares.

Terminó el trabajo de housekeeping a las 13:38, por lo que pudo descansar hasta las 3 de la tarde, hora a la que comenzaba su siguiente trabajo. "He llegado 5 minutillos antes y ahora empezamos 7 horitas en Zara". Dos horas y media después de empezar su turno pudo parar para comer. Tras varias horas de trabajo volvió a tener un descanso, esta vez de 10 minutos, y dos horas más tarde, a las 22:15 de la noche, dio por finalizada la jornada del día.

En total ganó 401,91 dólares, es decir, aproximadamente 230 euros, pero antes de finalizar el vídeo quiso hacer una aclaración: "Obviamente este vídeo no es para romantizar la explotación ni nada y es la primera vez que lo hago y no es mi día a día. Hay días que trabajo 4 horas, así que no os creáis todo lo que veis".