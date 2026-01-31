Qué especialidades escogieron los 10 mejores MIR de 2025: Oleg Logunov, Francisco Reyes, David Carrillo, Pilar Carpy…

El pasado 24 de enero se celebró el examen de Médico Interno Residente (MIR) de 2026. Este año, el MIR ha superado en 1.560 el número de personas presentadas, alcanzando los 15.283 aspirantes.

Las vacantes ofertadas por el Ministerio de Sanidad, no obstante, no han crecido de manera proporcional, añadiendo únicamente 269 a las 9.007 plazas de 2025, aunque volviendo a ser la mayor oferta de plazas de la historia de la Formación Sanitaria Especializada (FSE).

La participación ha sido del 87% de los inicialmente admitidos, quienes, al principio alegres por la menor dificultad del examen respecto al año anterior, ahora manifiestan sus quejas. La publicación de la resolución del examen ha sido la causante de este disgusto.

Como madre de una médico que se ha presentado al #MIR26 y que le ha salido bien (no hablo por despecho) y sobre todo como médico, quiero decir que es una vergüenza y una falta de respeto hacia muchas personas que han sacrificado meses de su vida estudiando, presentar el examen… — Almudena Castro Conde (@almucastro01) January 27, 2026

Ángela Castro Conde, cardióloga del Hospital Universitario La Paz y Presidenta de la Sociedad Española de Cardiología ha expresado su enfado e indignación a través de la red social X: "Preguntas mal redactadas, corta y pega, respuestas múltiples, razonamientos basados en referencias anticuadas, dudas de que muchas han sido sacadas directamente de chatGPT.".

La consulta de las notas se realiza de manera individual y privada desde hace varias convocatorias, y marcará el acceso a la especialidad y al hospital de los 15.283 aspirantes a Médico Interno Residente. Una cuenta atrás para conocer a los nuevos números uno del MIR 2026.

Los mejores de 2025

Recordando la convocatoria del año pasado, EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de charlar con varias de las diez mejores notas de 2025, quienes compartieron sus deseos en cuanto a la especialidad y el hospital a escoger. Un año después, vuelve a contactar con algunos de ellos para saber cómo van con sus residencias.

El número uno fue Oleg Logunov, cirujano ruso formado en la Universidad Estatal de Medicina de San Petersburgo, que logró una puntuación total de 124,71. Se especializó en cirugía cardiovascular, y tras revalidar su título para ejercer en España, continuó con su carrera como Cirujano Cardiovascular en el Hospital General Universitario de Valencia, según informó Redacción Médica.

A su lado, en el top 4, se situó su compañera de carrera y pareja, Dolla Logunova, la primera mujer del ranking. La médico se decantó por Radiología, para ejercer la especialidad en la ciudad donde ambos residían: Valencia.

De izquierda a derecha, Francisco Reyes, David Carrillo, y Pilar Carpy, segunda, tercera y quinta mejor nota, respectivamente, MIR 2025. Cedidas

El sevillano Francisco Reyes consiguió la segunda mejor nota del MIR 2025, una posición que le permitía elegir prácticamente lo que quisiera. Hasta donde sabe EL ESPAÑOL, entre sus opciones estaban Cardiología y Dermatología.

David Carrillo, con una carrera sobresaliente, se situó en la tercera posición. El catalán optó por Dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona, donde ya había rotado como estudiante y que le permitía seguir cerca de su familia y amigos.

La argentina María del Pilar Carpy consiguió la quinta plaza después de probar que la Oncología no era su camino. Tras aprobar el MIR 2024 y comenzar su residencia de dicha especialidad en el Hospital Universitario La Paz, decidió reconducir su trayectoria. En 2025, con una de las cinco mejores notas, eligió Dermatología, convencida de que ese era su verdadero camino.

José María de Francisco, mejor nota del MIR 2025 de Madrid, junto a sus padres. Cedida

José María de Francisco se convirtió en el mejor MIR de la Comunidad de Madrid, el número seis a nivel nacional. Dejó abierto su futuro entre Hematología y Digestivo, pero con la idea clara de hacer la residencia en un hospital madrileño.

Completando el top 10, Pedro Areal llevó a Galicia al ranking desde la Universidad de Santiago de Compostela, debatiéndose entre Oncología y Hematología, finalmente escogiendo este primero en el Hospital Universitario de A Coruña; le siguió Víctor Torrecillas rumbo a Hematología, Gustavo Júnior Minuzzi eligiendo Urología como vía quirúrgica, y José Vicente Ballester cerrando el grupo con la difícil decisión entre Dermatología, Cirugía Plástica o Cirugía Maxilofacial.

Hoy, un año después, estos nombres ya están inmersos como residentes en los hospitales elegidos, siguiendo el camino que tanta lucha y sacrificio les costó conseguir. Es la cuenta atrás del MIR 2026, para los aspirantes a la espera de las notas provisionales que traerán consigo la misma pregunta: ¿qué especialidad y qué hospital les abrirán las puertas a su futuro laboral?