La locura en Aldi por el nuevo 'invento' que protege tu hogar del frío: lo tienes en muchos colores y sólo vale 14,99 euros

Aldi se ha convertido en uno de los supermercados favoritos para quienes buscan calidad a buen precio. La cadena ofrece una gran variedad de productos que abarcan desde alimentos frescos hasta artículos para el hogar. Su filosofía de combinar precios asequibles con productos innovadores ha captado la atención de consumidores exigentes.

Además, Aldi lanza promociones especiales en su folleto semanal que incluyen artículos sorprendentes, ideales para equipar tu casa sin gastar una fortuna. Entre sus destacados, no solo encontrarás ingredientes esenciales, sino también pequeños electrodomésticos o utensilios que facilitan la vida diaria.

Y en esta ocasión, la cadena alemana ha sorprendido a todos sus consumidores con un novedoso producto que protegerá tu hogar del frío este invierno. Se trata de unas cortinas térmicas que vende por tan solo 14,99 euros.

Cortinas térmicas. Aldi

Estas cortinas térmicas funcionan creando una barrera aislante gracias a sus múltiples capas de tela especial, que atrapan el aire para evitar la pérdida de calor en invierno y el exceso de calor en verano. En verano, reflejan el sol, mientras que en invierno, el forro interior bloquea el frío y retiene el calor generado dentro de la casa, actuando como "espejo térmico" y mejorando la eficiencia energética del hogar.

Por su grosor puedes incluso notar cierta reducción del ruido del exterior, aunque su diseño está orientado principalmente a hacer de barrera para las temperaturas exteriores. Las de Aldi tienen unas medidas de 135 x 245 cm y son aptas para barra o ganchos, lo que facilitará su instalación. Además, se venden en dos colores diferentes: gris y marrón. Tonalidades neutras que combinarán en cualquier hogar.

Si no te quieres quedar sin la tuya, podrás conseguirlas en cualquier supermercado Aldi a partir del 21 de enero, aunque te recomendamos que te des prisa, ya que estarán en sus tiendas por tiempo limitado.