Anatomía de los 1,8 millones de universitarios en España: hay más mujeres y casi un tercio de los de máster son extranjeros

Más mujeres que hombres en todos los niveles educativos universitarios (57% en grado, 56,5% en máster y 50,2% en doctorado) y los estudiantes de nacionalidad extranjera representan ya el 6,6% en grado, el 26,9% en máster y el 29% en doctorado. Es decir, son casi un tercio en las dos etapas más avanzadas de la universidad en España.

Así lo concluye el Informe CYD 2025, que en su primer capítulo explica la evolución y el perfil del alumnado y la oferta de estudios en las universidades españolas. Esto permite conocer, entre otros aspectos, cómo evoluciona la distribución de los estudiantes entre las universidades públicas y privadas, el desempeño del alumnado y si la oferta de titulaciones se adecúa a la demanda de los estudiantes.

En este sentido, existe un rol creciente de las universidades privadas. En el curso 2024-2025, España contaba con 92 universidades activas: 50 públicas y 42 privadas, pero actualmente se han autorizado seis privadas más, lo que eleva el total a 98 (48 de ellas privadas). En la última década, las titulaciones han crecido un 9,9% en las universidades públicas y un 61,3% en las privadas (151,6% en las privadas a distancia).

En el curso 2023-2024 estaban matriculados en el Sistema Universitario Español (SUE) 1.368.153 estudiantes de grado (un 1,8% más respecto al curso anterior), 290.236 de máster (+3,7%) y 99.422 de doctorado (+2,3%).

En todos los niveles, el peso de las universidades privadas está creciendo en los últimos años, especialmente en el nivel de máster, donde ya superan a las universidades públicas: el 30,7% de los estudiantes de máster del SUE están matriculados en una universidad privada a distancia y el 19,4% en una privada presencial.

Las universidades públicas presenciales concentran aún el 45,8% del alumnado de máster, aunque están perdiendo progresivamente protagonismo.

Perfil del alumnado

Volviendo al perfil del alumnado, las mujeres son mayoría en todos los niveles educativos, aunque su presencia disminuye con el nivel de estudios (57% en grado, 56,5% en máster y 50,2% en doctorado).

Los estudiantes de nacionalidad extranjera representan el 6,6% en grado, el 26,9% en máster y el 29% en doctorado. Por edad, predominan los de 18 a 21 años en grado, y los de 25 a 30 años en máster y doctorado.

Negocios, administración y derecho, por ámbitos, concentra el mayor porcentaje de estudiantes, tanto en el nivel de grado como de máster (en este último caso, empatado con educación, donde destaca el máster habilitante para ser profesor de secundaria).

Se observa que las universidades públicas presenciales agrupan más del 83% de la oferta de titulaciones en Ingeniería, Industria y construcción, Ciencias y Sector primario y veterinaria; mientras que las privadas presenciales tienen una cuota superior al 30% en las titulaciones de Negocios, administración y derecho, Salud y servicios sociales y Educación. Las privadas a distancia destacan en Informática y Educación.

El 22,1% de los estudiantes de grado abandona la titulación universitaria en el primer año: un 13,1% deja la universidad y un 9% cambia de titulación.

La tasa de rendimiento en los estudios de grado, es decir, el porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados, se sitúa en un 80%. El 22,1% de los estudiantes de grado abandona la titulación universitaria en el primer año: un 13,1% deja la universidad y un 9% cambia de carrera.

En el curso 2023-2024, las mujeres obtuvieron mejores tasas que los hombres (+7,7 puntos en tasa de rendimiento y -4,8 en tasa de abandono).

Movilidad geográfica y social

En 2023-2024, el 19% de los estudiantes de grado en universidades presenciales residían en el extranjero o en una región distinta a la que estudiaban. En máster oficial, la movilidad era mayor (34,9%). En ambos casos la movilidad ha aumentado en los últimos cursos.

Las mujeres, los estudiantes de universidades privadas y quienes cursan ciencias de la salud muestran la mayor movilidad, mientras que, por regiones, destaca, con la mayor movilidad en grado, Navarra, y, en máster, Madrid, Castilla y León y Cantabria.

Por lo que se refiere al origen socioeconómico de los estudiantes, el 65,3% del alumnado de grado tenía al menos un progenitor con estudios superiores, y el 49,1% al menos uno en ocupaciones de alta cualificación, cifras que van en ascenso y que son superiores a las de la población general.

Estos porcentajes son mayores entre los alumnos varones y, sobre todo, entre el alumnado de universidades privadas. Por ámbitos de estudio, destacan Medicina, Matemáticas, Veterinaria e Ingenierías, con una mayor presencia relativa de estudiantes de familias de alto nivel educativo y ocupacional.

Desajuste oferta-demanda

Las universidades públicas presenciales ofrecieron en el curso 2024-2025, en el nivel de grado, 245.226 plazas, mientras que, por el lado de la demanda, se alcanzaron las 474.319 preinscritos en primera opción.

Aunque la oferta se ha mantenido estable, la demanda ha crecido un 25,9% en la última década, impulsada especialmente desde el curso 2019-2020.

Esto ha elevado las tasas de ocupación (el 94,4% de las plazas ofertadas ocupadas con matriculados de nuevo ingreso por preinscripción) y preferencia (casi dos solicitantes por plaza), reduciendo el acceso a la primera opción formativa del estudiantado.

Así, en el curso 2024-2025, el 70,7% de los matriculados accedieron a su primera opción, cinco puntos menos que hace una década.

En las universidades públicas presenciales, Informática y Salud y servicios sociales cubren todas sus plazas, mientras que también hay una muy alta ocupación en las aulas de Educación, Negocios, administración y derecho, Ciencias e Ingeniería, industria y construcción.

Del crecimiento del alumnado de nuevo ingreso en Informática, Salud y Matemáticas en la última década, el sector privado absorbió el 68,3%, 76,4% y 39,7%, respectivamente.

En el otro extremo, Servicios (77,9%) y Artes y humanidades (83,6%) son los ámbitos con más plazas vacantes en los grados de las universidades públicas presenciales después del proceso de preinscripción, destacando el subámbito de Turismo y hostelería (58,1% ocupación).