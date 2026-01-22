Los 17 hospitales con más negligencias médicas de España por comunidades: hubo 14.986 casos y 951 muertes en 2025

Las negligencias médico-sanitarias han alcanzado cifras récord en España durante el año 2025. Así lo confirma el informe anual elaborado por la asociación El Defensor del Paciente, que denuncia haber recibido un total de 14.986 casos a lo largo del ejercicio, 898 más que en 2024.

Este dato supone el más elevado desde que la entidad realiza esta estadística y equivale a 41 reclamaciones diarias por mala praxis médica en todo el territorio nacional.

De estas presuntas negligencias registradas, un total de 951 concluyeron con la muerte del paciente. Esta cifra también marca un nuevo máximo histórico, con 153 fallecimientos más que en el año anterior. El dato resulta especialmente preocupante si se compara con 2023, cuando las muertes rozaban la barrera de los 600, mientras que en 2025 se aproximan al millar.

El Defensor del Paciente achaca este repunte al "colapso de la sanidad pública española". La asociación denuncia que "la hoja de ruta para acceder a la sanidad pública es una carrera de obstáculos" donde obtener cita con el médico de familia puede tardar dos semanas y realizarse una analítica, un mes. Esta saturación de la Atención Primaria empuja a los pacientes hacia las urgencias hospitalarias, donde se multiplican los errores médicos.

Entre las principales causas de negligencia destacan el error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica, además de intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias. El año 2025 estuvo marcado, además, por el escándalo de los cribados de prevención del cáncer de mama, que afectó especialmente a Andalucía pero que la asociación califica como "un problema a nivel nacional".

A continuación, EL ESPAÑOL desgrana la situación sanitaria en cada una de las 17 comunidades autónomas, identificando el hospital más denunciado en cada región, según los datos recopilados por El Defensor del Paciente.

1. Madrid (4.005 casos)

Hospital Universitario de La Paz.

La Comunidad de Madrid lidera el ranking de negligencias médicas en España, con 4.005 casos registrados, de los cuales 292 terminaron en fallecimiento. Esto supone un incremento del 4,8% respecto a 2024, equivalente a más de 11 reclamaciones diarias por mala praxis.

El Hospital Universitario La Paz encabeza la lista de centros más denunciados en la región, seguido del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario 12 de Octubre. Las reclamaciones más frecuentes corresponden a listas de espera, urgencias, cirugía general, traumatología y ginecología y obstetricia.

2. Andalucía (2.730 casos)

Andalucía se sitúa en segundo lugar con 2.730 casos, aumentando en 221 denuncias respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 8%. De ellos, 165 concluyeron con el fallecimiento del paciente.

Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, repite como el más denunciado de la comunidad. Le siguen el Hospital Regional Universitario de Málaga y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Por provincias, Sevilla encabeza la clasificación con 816 casos, mientras que Huelva registra únicamente 70.

La sanidad andaluza estuvo marcada en 2025 por la crisis de los cribados de prevención del cáncer de mama, que afectó a más de 2.000 mujeres y terminó con la dimisión de la consejera de Salud.

Las listas de espera quirúrgicas son las peores de España: 191.034 pacientes pendientes con una media de 160 días, el doble que en Madrid o País Vasco.

3. Cataluña (2.059 casos)

Cataluña completa el podio de las comunidades más denunciadas con 2.059 casos, de los cuales 71 terminaron en muerte. Los asuntos han aumentado en 276, lo que supone una subida de más del 13% respecto a 2024.

Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona.

El Hospital Universitari Vall d'Hebron, en Barcelona, es el más demandado de la región, seguido del Hospital Universitari de Bellvitge y el Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona concentra 1.731 de las reclamaciones totales, mientras que Lérida registra únicamente 49.

La comunidad catalana ostenta el dudoso honor de tener el mayor número de pacientes en lista de espera quirúrgica de España: 202.114 personas con una demora media de 148 días. Las estadísticas revelan que uno de cada tres pacientes lleva más de medio año esperando su intervención. Los mayores retrasos se concentran en traumatología, cirugía plástica y neurocirugía.

El Defensor del Paciente señala que "la falta de personal sanitario, los colapsos de Urgencias y el exiguo gasto por habitante están estrujando el Departament de Salut hasta un punto de no retorno". La asociación calcula que se necesitan alrededor de 500 médicos de familia para dar cobertura en los CAP de toda Cataluña.

4. Comunidad Valenciana (1.133 casos)

La Comunidad Valenciana se sitúa en cuarta posición con 1.133 casos, de los cuales 67 terminaron en fallecimiento. Esto supone un incremento del 12,4% respecto al año anterior.

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe repite como el más denunciado de la comunidad, seguido del Hospital General Universitario de Alicante y el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia provincia acumula 652 casos, Alicante 427 y Castellón únicamente 54.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, en Valencia.

Los servicios más reclamados son cirugía general, listas de espera, urgencias, traumatología y ginecología y obstetricia. La Comunidad Valenciana presenta una de las listas de espera quirúrgicas más saneadas del territorio nacional, con 50.704 ciudadanos aguardando y una demora de 81 días.

El Defensor del Paciente destaca la actuación del personal sanitario durante la DANA, pero critica la nueva propuesta de productividad por puntos para reducir esperas mediante mejoras salariales, considerándola "un arma de doble filo" que podría aumentar los errores de diagnóstico al atender "deprisa y corriendo".

5. Castilla y León (858 casos)

Castilla y León se mantiene en quinta posición con 858 casos, de los cuales 45 terminaron en muerte. Esta cifra supone la más alta del recuento histórico de la asociación en esta comunidad, superando la media de 734 casos anuales.

Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid lidera el ranking de centros más denunciados, seguido del Complejo Asistencial Universitario de León y el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Valladolid provincia concentra 306 casos, mientras que Soria registra únicamente 10, el dato más bajo de todas las provincias españolas.

La lista de espera quirúrgica registra 25.107 personas con una dilación de 80 días, experimentando un descenso notable respecto a 2024. Sin embargo, el SACYL "sigue sin levantar cabeza por su paupérrima gestión en cuanto a contrataciones de personal sanitario", según denuncia el Defensor del Paciente.

La falta de especialistas es dramática: otorrinos y radiólogos en el Hospital del Bierzo, urólogos y anestesistas en el HUBU, ginecólogos en el Hospital Río Carrión. Muchos consultorios rurales permanecen cerrados por falta de personal.

6. Castilla-La Mancha (801 casos)

Hospital Virgen de la Salud, en Toledo.

Castilla-La Mancha escala una posición con 801 casos, aumentando en 96 asuntos respecto a 2024, lo que supone un incremento de casi el 12%. De ellos, 49 terminaron en fallecimiento.

El Complejo Hospitalario Universitario de Toledo es el más denunciado de la región, seguido del Hospital General Universitario de Ciudad Real y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Toledo provincia lidera con 247 casos, mientras que Cuenca registra 50.

La lista de espera quirúrgica continúa siendo un "fracaso estrepitoso", con 36.591 pacientes y una tasa media de 116 días. El dato más alarmante es que el 31,5% de los pacientes lleva más de seis meses esperando, el peor porcentaje a nivel nacional.

El Defensor del Paciente critica que Castilla-La Mancha es "la región de España con menos médicos por habitante: 446 por cada 100.000". La asociación denuncia que residentes trabajan sin tutor, sin apoyo y sin descanso, y que se ofrecen contratos temporales de mes a mes que provocan la fuga de profesionales.

7. Galicia (734 casos)

El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Galicia desciende a la séptima posición con 734 casos, de los cuales 42 terminaron en muerte. Con respecto a 2024, el número de asuntos experimenta una leve bajada del 1,6%.

El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) es el más denunciado, seguido del CHUAC de A Coruña y el CHUVI de Vigo. La Coruña provincia lidera con 393 casos, mientras que Lugo registra únicamente 20.

El número de gallegos en lista de espera quirúrgica es de 49.223 con un período medio de 69 días. Sin embargo, el Defensor del Paciente pone "en tela de juicio" estos datos, denunciando que "se expulsa a pacientes que rechazan ir a la privada y se ocultan personas en las llamadas listas no estructurales".

La sanidad gallega se encuentra "en el ojo del huracán por la falta de médicos de Atención Primaria". El colectivo de medicina familiar estuvo revolucionado durante todo el año mediante protestas y amenazas de huelga. La situación fue especialmente dramática en verano al no cubrir las plazas de vacaciones ni las bajas temporales.

8. País Vasco (432 casos)

Hospital de Cruces, en Barcaldo.

El País Vasco se sitúa en la zona templada de la clasificación con 432 casos, de los cuales 40 terminaron en muerte. Los asuntos han disminuido en 30, lo que implica un descenso del 4% respecto a 2024.

El Hospital Universitario de Cruces repite como el más denunciado, seguido del Hospital Universitario Galdakao-Usansolo y el Hospital Universitario de Basurto. Vizcaya concentra 238 casos, mientras que Álava registra únicamente 39.

La lista de espera quirúrgica vasca presenta las cifras "más aseadas de todo el SNS" después de Madrid, con 24.251 pacientes aguardando y una tardanza de 61 días. El Defensor del Paciente atribuye estos buenos datos a la inversión sanitaria que realiza la comunidad.

Sin embargo, la falta de médicos, especialmente de familia y pediatras, está rompiendo "la armonía del Sistema de Salud Vasco". El Gobierno vasco ha propuesto reducir los años de formación de la especialización de familia y retrasar hasta los 72 años la jubilación para profesionales de Atención Primaria.

9. Murcia (430 casos)

Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

La Región de Murcia se sitúa prácticamente igualada al País Vasco con 430 casos, de los cuales 40 terminaron en fallecimiento. Esto supone un descenso del 5,5% respecto a 2024.

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca es el más denunciado, seguido del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena y el Hospital General Universitario Morales Meseguer.

La lista de espera quirúrgica afecta a 34.315 murcianos con un período de 97 días. Las especialidades con mayores demoras son cirugía plástica y reparadora (157 días) y neurocirugía (150 días). En algunas áreas, como Murcia Oeste, se han llegado a dar citas de oftalmología y dermatología para 2027.

10. Aragón (401 casos)

Hospital Miguel Servet, en Zaragoza.

Aragón es la décima comunidad más denunciada con 401 casos, de los cuales 22 terminaron en muerte. Los asuntos han aumentado en 21, lo que supone una subida del 5%.

El Hospital Universitario Miguel Servet lidera el ranking aragonés, seguido del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y el Hospital General San Jorge. Zaragoza provincia acumula 308 casos, mientras que Teruel registra únicamente 23.

La lista de espera quirúrgica es de las peores de España, con un promedio de 131 días y 26.039 pacientes pendientes. Las especialidades con mayores tiempos son neurocirugía (332 días), cirugía plástica (300 días) y otorrinolaringología (204 días).

11. Canarias (320 casos)

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, en Tenerife.

El archipiélago canario registra 320 casos, de los cuales 31 terminaron en fallecimiento. Esto supone un aumento del 4% respecto a 2024.

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) vuelve a encabezar el ranking, seguido del Doctor Negrín de Gran Canaria y el de Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife registra 191 casos, mientras que Las Palmas de Gran Canaria suma 129.

La lista de espera quirúrgica presenta 31.879 canarios con una demora de 109 días. Sin embargo, el Defensor del Paciente denuncia "medidas cosméticas" y falta de transparencia al no contabilizar a los pacientes trasladados a listas no estructurales.

12. Extremadura (271 casos)

Extremadura registra 271 casos, de los cuales 18 terminaron en muerte. Los asuntos han disminuido en 19, lo que supone una caída del 7% respecto a 2024.

Hospital de Badajoz.

El Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz es el más denunciado, seguido del Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida y el de Cáceres. Badajoz provincia lidera con 166 casos, mientras que Cáceres registra 105.

La lista de espera quirúrgica es la tercera peor de España, con 134 días de demora y 21.208 extremeños aguardando. Las especialidades con mayores retrasos son cirugía maxilofacial (308 días, la mayor demora de todo el territorio nacional) y traumatología (199 días).

13. Cantabria (248 casos)

Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander.

Cantabria asciende una posición con 248 casos, de los cuales 19 terminaron en fallecimiento. Esto supone un incremento del 10% respecto a 2024.

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla lidera el ranking cántabro, seguido del Hospital Sierrallana y el Hospital Comarcal de Laredo.

La lista de espera quirúrgica es de las más deficientes del país, con un promedio de 128 días y 14.652 pacientes pendientes. Cantabria es la segunda comunidad con mayor tasa de pacientes en espera por cada 1.000 habitantes: 25,32.

14. Asturias (210 casos)

Hospital Central de Asturias, en Oviedo.

Asturias lidera el apartado de comunidades menos denunciadas con 210 casos, de los cuales 20 terminaron en muerte. Es una de las pocas regiones donde los asuntos han disminuido, concretamente un 13%.

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es el más denunciado, seguido del Hospital Universitario de Cabueñes y el Hospital Universitario San Agustín.

La lista de espera quirúrgica presenta datos aceptables: 79 días de demora y 20.957 asturianos aguardando. Sin embargo, algunas intervenciones específicas presentan retrasos excesivos, como las hernias inguinales con 172 días en el HUCA.

El Gobierno del Principado presentó un anteproyecto de Ley de Salud Mental y ha destinado 2.500 millones para sanidad en 2026, que permitirá crear 120 plazas en Atención Primaria y 21 en Salud Mental. A pesar de estos esfuerzos, la falta de especialistas amenaza el sistema.

15. Baleares (196 casos)

Hospital Son Espases, en Mallorca.

Baleares registra 196 casos, de los cuales 12 terminaron en muerte. La cifra apenas ha variado respecto a 2024, con un descenso del 2%.

El Hospital Universitari Son Espases es el más denunciado, seguido del Hospital Universitari Son Llàtzer y el Hospital Can Misses. Palma de Mallorca concentra 135 casos, Ibiza 54, Menorca 5 y Formentera 2.

La lista de espera quirúrgica presenta un retraso medio "sonrojante" de 105 días y 15.160 pacientes aguardando. La comunidad balear registra el segundo menor gasto por habitante de todo el territorio nacional: 1.644 euros.

16. Navarra (90 casos)

Complejo Universitario de Navarra, en Pamplona.

La Comunidad Foral es la primera en bajar de los 100 casos, con 90 denuncias, de las cuales 9 terminaron en fallecimiento. Los guarismos han descendido un 10% respecto a 2024.

El Hospital Universitario de Navarra (HUN) acumula el mayor número de reclamaciones, seguido de la Clínica Universidad de Navarra y el Hospital Reina Sofía.

La lista de espera quirúrgica se ubica en 82 días y afecta a 9.818 navarros. Sin embargo, el Defensor del Paciente habla de cifras "acicaladas" y denuncia que "más de 6.000 pacientes han sido eliminados sin ser vistos por el especialista".

Los principales problemas son las condiciones laborales y sobrecarga de los profesionales de Atención Primaria, la situación crítica de la Salud Bucodental y la falta de especialistas, principalmente reumatólogos, radiólogos y urólogos.

17. La Rioja (56 casos)

Hospital de San Pedro, en Logroño.

La Rioja cierra el listado como la comunidad menos denunciada con 56 casos, de los cuales 5 terminaron en muerte. Son 6 casos menos que el año pasado, lo que implica un descenso del 10%.

El Complejo Hospital San Millán San Pedro de La Rioja es el más denunciado, seguido de la Fundación Hospital Calahorra.

La lista de espera quirúrgica se mantiene en 64 días de demora, con 7.391 riojanos aguardando. La especialidad de oftalmología concentra el mayor número de pacientes tanto para cirugía de cataratas como para primera consulta.

18. Ceuta y Melilla (12 casos)

El informe apenas recoge información sobre las Ciudades Autónomas, que registran 12 casos en total: 6 en Ceuta y 6 en Melilla. No existen más datos disponibles sobre estos territorios en la memoria anual.