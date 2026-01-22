Cleo, Arsa, Junco y Enzo, los héroes caninos de la Guardia Civil que peinan vagón a vagón para hallar "restos humanos"

Más de 120 horas han transcurrido desde el descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba). 7.200 minutos desde que se dio a conocer la tragedia. Teléfonos y teléfonos que suenan y nadie responde al otro lado. Familiares con el corazón en un puño, azotados por la desolación.

Multitud de voluntarios y agentes de los servicios de Emergencia y Guardia Civil se han desplegado sobre el terreno durante horas. Y en cuanto a los miembros del Instituto Armado que están actuando en la zona, también se hallan los del servicio cinológico, los perros.

"Aún hay dos desaparecidos por recuperar", dijo el general jefe de División de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega. Y para recuperarlos, necesitarán la ayuda de Cleo, Arsa, Junco y Enzo, los agentes caninos.

Un agente de la Guardia Civil rastrea con Cleo los vagones siniestrados del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Efe

Los cuatro animales han viajado desde El Pardo (Madrid), según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a la investigación. En la citada región madrileña se encuentra el cuartel general del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, su Centro de Adiestramiento. A esta unidad también se la conoce como K-9.

Cleo es un pastor belga mallinois; Arsa, un labrador, y Junco y Enzo, dos perros de agua. Dos de ellos, Cleo y Arsa, trabajan en la detección de restos cadavéricos, mientras que Junco y Enzo enfocan su labor investigadora en el hallazgo de muestras biológicas.

Cleo, uno de los cuatro perros, con su cuidador perteneciente a la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil que están actuando en las labores de localización de cuerpos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Europa Press

Su labor sobre el terreno es crucial. El trabajo de estos agentes va siempre acompañado de la instrucción de uno de sus guías, Israel y David. De hecho, Junco y Enzo guardan una estrecha relación, dado que son sobrino y tío nacidos en Cádiz.

Asesinato en Toledo

Junco y Enzo han participado en numerosos dispositivos policiales, según relatan fuentes de la Guardia Civil a este periódico.

Tío y sobrino participaron, junto a otro can llamado Dylan, en la resolución de un asesinato en Toledo. Un agricultor del municipio de Villanueva del Alcardete fue asesinado. Los perros detectaron restos de sangre de este en el interior de un vehículo.

Julián Perea, un señor de 67 años, murió apuñalado de forma inesperada mientras realizaba una tarea rutinaria: cambiar el aceite de su tractor en una nave agrícola.

Aquella mañana había transcurrido con normalidad, entre compras, un café con amigos y trabajos del campo tras la recogida de la aceituna. La tragedia ocurrió cuando, por una coincidencia fatal, se cruzó con un joven repartidor que le atacó con un arma blanca sin que existiera relación previa entre ambos.

El agresor fue un hombre de 25 años con antecedentes previos por delitos similares, según indicó la Guardia Civil. Los restos biológicos de Julián fueron detectados por Junco, uno de los dos perros de agua.

Junco, durante su búsqueda de los restos biológico de Julián Perea. Guardia Civil

Cuerpos bajo aceite y sal

No se les escapa una. Meses antes de lo sucedido en Toledo, Junco y Enzo participaron en la identificación de Jean Mirabeau y Siaka Coulibaly, dos inmigrantes que vivían en el municipio murciano de Librilla.

Fueron asesinados y escondidos bajo aceite usado de coches, cal viva y sosa cáustica. Desaparecieron el 14 de diciembre en una nave industrial de la citada localidad. Ambos individuos estaban vinculados a una empresa de transporte de ganado, Porkytraans. Se detuvo a dos empresarios.

Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, los dos asesinados en Librilla (Murcia). SOS Desaparecidos

Según publicó este periódico, ambos sujetos tenían antecedentes previos por delitos de estafas, mediante el timo de los billetes tintados. Esto propició que los empresarios acabasen con sus vidas.

Pero los temas económicos no quedaron ahí. Por su parte, los dos detenidos, tío y sobrino, pretendían poner en circulación miles de euros falsos con los que solventar los problemas económicos de la mercantil. Tenían una deuda total que ascendía a un millón de euros.

En este caso, los animales rastrearon la nave industrial hasta que dilucidaron, gracias a su infalible olfato, que los cadáveres se encontraban ocultos bajo sosa cáustica y aceite.

Un agente de la Guardia Civil rastrea este martes con un perro el exterior de uno de los vagones siniestrados del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Efe

Acceso a la unidad

Pero acceder al Servicio Cinológico no se consigue de la noche a la mañana. En primer lugar, tienes que permanecer durante cuatro años, como mínimo, en Seguridad Ciudadana, la unidad básica del Cuerpo.

Luego, opositar en El Pardo, realizar un curso intensivo de seis meses donde te enseñan técnicas de entrenamiento o psicología del aprendizaje, entre otras materias. Y por último, lo fundamental: el gusto por el trabajo con animales.

Los animales se mueven en todo tipo de escenarios, como es el caso de los trenes de Adamuz. Pero también en otros, con sus complejidades concretas, como pueden ser edificios derrumbados u otros más amplios como centros comerciales.

"Elegimos un perro por sus ganas de jugar, agradar, buscar un juguete... que no tenga miedo a trabajar en según qué tipo de escenarios...", relató un agente del Servicio Cinológico a EL ESPAÑOL en una entrevista reciente.

Y a veces es mejor una retirada a tiempo: "En intervenciones más bestias como explosiones o rescates, cuando ves que el perro no está cómodo es momento de dejar de trabajar ahí. Llamas a otro equipo o a otros especialistas y ya".

Ruedas a 300 metros

El accidente de los trenes de Adamuz sigue en el punto de mira. Y no es para menos.

Poco a poco se va arrojando luz sobre la tragedia. Hoy se ha publicado una imagen captada por un fotógrafo del New York Times, donde se aprecian las ruedas del Iryo, situadas a 300 metros de donde se produjo la catástrofe.

La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo. Efe

El descubrimiento es determinante, dado que puede dar pistas definitivas sobre qué pasó en el accidente que ha provocado la muerte de al menos 43 personas.

Sin embargo, los agentes de Criminalística del Instituto Armado confirman que ya tenían la pieza localizada. Nunca estuvo perdida. Debido a su volumen y peso se decidió dejarla donde cayó, en las proximidades de un arroyo.

Se descubrió la pieza gracias a las infografías forenses 3D y a los drones del Cuerpo.