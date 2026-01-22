Álvaro, un legionario que sirvió en Irak; el cardiólogo Jesús o la abuela de seis nietos Nati: las 45 vidas perdidas en Adamuz

Desde la noche del pasado domingo, la tragedia de Adamuz no ha hecho más que llenar portadas con noticias pavorosas. Los últimos hallazgos de cuerpos sin vida descubiertos este jueves elevan la cifra de fallecidos hasta las 45 personas: el mismo número de denuncias por desaparición que recibió la Guardia Civil.

Este es el saldo que se ha cobrado esta tragedia que se produjo después de que un tren de Iryo que partía de Málaga con destino Madrid, descarrilara en la localidad de Adamuz. El convoy chocó con otro tren, un Alvia que iba en dirección a Huelva desde la capital.

Mientras las causas de este accidente siguen siendo objeto de debate, buena parte de las familias de los tripulantes se disponen a enterrar a sus fallecidos.

EL ESPAÑOL recopila las historias de los fallecidos, casi medio centenar de vidas que quedaron truncadas en las vías a la altura de Adamuz.

1. Pablo, el maquinista

Pablo, el maquinista del Alvia.

Otros de los fallecidos es el maquinista del Alvia, Pablo B., de 27 años. Según han confirmado fuentes cercanas a EL ESPAÑOL, se trataba de un joven perteneciente a la residencia de maquinistas Madrid-Cerro Negro que llevaba "muy poco tiempo siendo maquinista".

Recibió el golpe de forma directa. En X (antes Twitter), un usuario anónimo que afirma haber conocido al fallecido le ha descrito como "un grandísimo compañero".

"No me cabe duda de que hizo lo que pudo, era un maquinista espléndido. Apenas llevaba meses en Madrid. Que en paz descanse".

Este joven compaginaba su dedicación a su trabajo con su pasión por la fotografía, mientras residía en Alcorcón, según confirmaron fuentes municipales a Madrid Total.

2 y 3. Óscar y María

María Clauss y Óscar Toro, los periodistas de Huelva fallecidos en el accidente de Aldamuz.

El mundo del periodismo ha sufrido una grave pérdida después de confirmarse el fallecimiento de Óscar Toro y María Clauss en el accidente de Adamuz este mediodía por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA).

"Óscar Toro era un periodista comprometido y su mujer, María Clauss, una fotoperiodista, muy activista. La gente está muy afectada en Huelva con su pérdida", tal y como subraya apenada una compañera de profesión.

"Era un matrimonio joven, con una hija veinteañera, y eran unos profesionales conocidos y queridos en la ciudad porque participaban en muchos proyectos, como el Otoño Cultural Iberoamericano".

Todo apunta a que viajaban en el Alvia procedente de Madrid con destino Huelva después de viajar a la capital bien por motivos de trabajo o en un viaje por placer.

"Eran unos periodistas muy implicados con el mundo de la cultura y con la Agenda 2030", según destaca esta profesional de la comunicación. De hecho, Óscar Toro fue miembro de la Fundación Doñana 21 y María Clauss aportó mucho al WofestHuelva: una muestra de cine realizada por Mujeres.

Lo peor de todo es que dejan atrás una hija a la que adoraban y nuevos proyectos en el horizonte. "Parece que Óscar estaba trabajando en una iniciativa de ciudades climáticamente neutras con el Ayuntamiento de Huelva y María siempre participaba en exposiciones".

4, 5, 6 y 7. Familia Zamorano Álvarez

Miembros de la familia Zamorano.

Pepe Zamorano, Cristina Álvarez, Pepe Zamorano hijo y Félix Zamorano. Así se llamaban los miembros de la misma familia de Punta Umbría a los que se buscaba desde el momento en el que tuvo lugar el suceso y que, finalmente, han sido hallados sin vida.

Han sido fuentes del propio Ayuntamiento de Punta Umbría quienes así lo han confirmado a primera hora de la tarde de este lunes, añadiendo que se trataba de un matrimonio, su hijo y su sobrino.

La familia estaba llevando una búsqueda activa en redes sociales, divulgando la foto de los miembros para tratar de obtener información acerca de su estado, ya que viajaban en el tren y no lograban contactar con ellos.

La familia, natural de Punta Umbría pero residente en Aljaraque, era muy conocida en el municipio costero por tener una tienda de moda infantil en la calle Ancha, La Flamenca Moda Infantil, según ha publicado el diario Huelva24.

8. Samuel Ramos

También ha perdido la vida, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Samuel Ramos Sánchez, un policía nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid.

El agente prestaba servicio en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital. Por si fuera poco, hace apenas 18 meses acababa de ser padre.

9. Rafael Millán

Rafael Millán.

Rafael Millán Albert, de unos 52 años, viajaba en el cuarto vagón del Alvia junto a su mujer, Ana María Bravo Mancha. Pero el accidente le sorprendió cuando se había levantado para ir a la cafetería, según relató a EL ESPAÑOL el sobrino de ambos, Antonio Vázquez.

Pero después de un largo día de agonía, finalmente se ha confirmado su deceso. El sobrino de ambos, Antonio Vázquez, contó a EL ESPAÑOL que la pareja volvía de Madrid. "Mi tío Rafael se presentó a las oposiciones de funcionario de prisiones en la Complutense, y estaban de vuelta para Huelva".

Por su parte, la mujer se encuentra físicamente en buen estado, aunque trata de asumir el gran golpe que le ha proferido la vida.

"Ella está bien, ha tenido un golpe en la rodilla, pero le han hecho pruebas y le han dado el alta. Ha vuelto a Córdoba, con su familia. Me ha dicho que a nivel anímico está fatal, con un pánico increíble, una ansiedad a niveles extremos", explicó su sobrino.

El drama de Ana María Bravo, la mujer del fallecido, es una muestra de la tragedia que estos días afrontan decenas de familias afectadas por el accidente.

10. José María Martín

José María Martín.

La Hermandad Servita Santo Entierro del municipio onubense de Gibraleón confirmó el fallecimiento de su costalero José María Martín Guerrero.

"Nuestro Hermano fue un joven de fe y gran devoción por Nuestra Señora y Madre de los Dolores, de la cual era un costalero activo e implicado", ha expuesto la hermandad en sus redes sociales.

El Ayuntamiento de Gibraleón se ha sumado a las condolencias y al luto oficial declarado por el Gobierno de España, de manera que sus banderas ondearán a media asta.

Un sinfín de amigos, vecinos y conocidos se han sumado a su despedida en redes sociales: "Jose María Martín Guerrero, gran compañero de trabajo y amigo", "has sido muy querido y serás recordado"...

11. Eduardo Domínguez Fernández

El Consistorio de Gibraleón también ha dado el pésame por el fallecimiento de su vecino, Eduardo Domínguez Fernández.

Este vecino también fue directivo de la Hermandad Cristo de la Sangre, según ha confirmado la misma en redes sociales.

"Eduardo fue hermano y cargador de esta Hermandad, pero también servidor incansable de la misma desde su responsabilidad como directivo, desempeñando siempre su labor con entrega, lealtad y un profundo amor a nuestros Sagrados Titulares".

12. Miriam Alberico

Miriam Alberico.

Miriam del Rosario Alberico tenía 27 años y también perdió la vida en el tren. Ha sido su novio, Alberto Rangel, quien lo ha confirmado a través de su cuenta de X.

Dice que la quiere "muchísimo" y que fue ella la que le enseñó "a rezar el rosario y el poder y fuerza que ello tiene en nuestras vidas". Con profundo amor, le agradece todo "de corazón".

13. Ricardo Chamorro

Ricardo Chamarro.

Fallecido a los 57 años, Ricardo Chamorro estaba casado y tenía hijos. Uno de ellos, Ricardo, le buscó por X y ahí también confirmó el fallecimiento de su padre.

Era funcionario de prisiones en el Centro de Instituciones Penitenciarias de Huelva. Fue subdirector y administrador de la misma y trabajó en otras cárceles como la de Ceuta.

En sus ratos libres daba clases a los opositores. Acompañaba a sus alumnos a la prueba de oposiciones.

14 y 15. Pepi y Ana, madre e hija

Pepi y Ana María Sosa.

El Ayuntamiento de Isla Cristina, en Huelva, ha confirmado el fallecimiento de dos vecinas del pueblo. Se trata de Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, madre e hija.

"El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo de Isla Cristina, quiere trasladar su más sentido pésame y apoyo a familiares, allegados y amigos", se han solidarizado a través de las redes sociales.

16. La profesora Carmen

El Ayuntamiento de Bujalance, en Córdoba, ha informado de la muerte de María Carmen Abril Vega, quien viajaba en el tren Iryo con destino a Madrid.

Volvía a la capital, donde ejercía como profesora, y se había trasladado a la capital cordobesa para celebrar su 50 cumpleaños junto a su familia y sus amigos.

17. Andrés Gallardo Vaz

Andrés Gallardo.

El funcionario de prisiones Andrés Gallardo Vaz, natural de Lepe (Huelva), es otro de los nombres que se encuentran entre la lista de fallecidos.

Lo ha dado a conocer a través de las redes sociales su hijo, Álvaro Gallardo, agradeciendo la gran difusión de los mensajes y fotografías en los que se alertaba sobre su desaparición. Su padre viajaba en el tren que regresaba a Huelva.

El Ayuntamiento de Lepe ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán los actos oficiales previstos.

18. Nati de la Torre

Nati de la Torre.

Aunque su muerte no se ha comunicado oficialmente, su familia y la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón han publicado comunicados en redes sociales donde se despiden de ella, dando por hecho que ha perdido la vida en Adamuz debido a las características del suceso y al estado en que quedó el vagón.

La citada organización religiosa publicó un mensaje de despedida: "Quienes coincidimos con ella sabemos que su vida ha sido un testimonio constante de amor".

Nati viajaba con su hijo, Luis Carlos, y tres de sus nietos que se han salvado del fatídico accidente.

19. El cardiólogo Jesús

Jesús Saldaña.

El cardiólogo malagueño Jesús Saldaña se encuentra entre los fallecidos en el accidente. Iba a bordo del Iryo accidentado que partió de Málaga con destino a Madrid.

Así lo han confirmado fuentes del Hospital Universitario La Paz de Madrid, en el que trabajaba este licenciado en la Facultad de Medicina de Málaga, en concreto en el Área de Cardiología.

20. Agustín, camarero del Alvia

Una fotografía de Agustín Fadón difundida en redes sociales.

Agustín Fadón, de 39 años, era el camarero del Alvia. Residía en Leganés, aunque procedía de la localidad zamorana de Badilla de Sayago, y estaba destinado en la base de trenes de Madrid.

Por un extraño azar del destino, hace trece años se salvó de la tragedia de Angrois porque cambió el turno con un compañero, según explicó a los periodistas su hermana María del Mar.

Este miércoles su cuerpo sin vida fue identificado entre los fallecidos.

21. David Cordón Mesa

David Cordón.

La muerte de este exfutbolista de unos 50 años que llegó a jugar en equipos como el Sevilla FC ha causado una gran conmoción en el mundo del fútbol.

Más aún porque su hijo es uno de los jugadores y grandes promesas del Getafe CF.

El equipo de su vástago confirmó la noticia a través de las redes sociales.

22 y 23. El matrimonio de Bollullos

Bollullos Par del Condado, un municipio onubense de poco más de 14.000 habitantes también se viste de luto por la muerte de Nati y su marido, cuyas identidades no han trascendido más allá de estos datos.

24 y 25. El matrimonio de La Palma

Tampoco se ha dado a conocer la identidad de este matrimonio afincado en La Palma del Condado (Huelva), más allá de los comentarios en redes sociales entre sus vecinos dando el pésame a sus familiares.

26. Manuela Barba Domínguez

Manuela Barba.

Esta vecina natural de Puebla de Guzmán residía en Huelva capital, y regentaba la tienda Barba Vestir el Trabajo.

Desde el Ayuntamiento de su municipio natal han confirmado su deceso: "Fue una persona muy querida en nuestra localidad por su vinculación familiar, laboral y social, cercana a la Hermandad de la Virgen de la Peña de Huelva".

Desde la empresa La Serranía de Macías se han sumado a su calurosa despedida, recordando que "no era solo una proveedora; era la mano experta que daba forma a nuestros delantales y a la ropa que con tanto orgullo grabábamos. Hoy precisamente esperábamos sus encargos, pero lo que recibimos es el vacío de su ausencia".

27. Esther Matito

Esther Matito.

Esther, enfermera, era cuñada de Manuela Barba. Las dos viajaban juntas cuando la tragedia les sorprendió a la altura de Adamuz. Sus familiares y amigos le han dedicado una calurosa despedida a través de Facebook.

28. Antonia Garrido Chávez

Antonia Garrido.

Amigos de esta vecina de Huelva amante del montañismo y el aire libre han comunicado su fallecimiento en el accidente de Adamuz con palabras de despedida en internet: "Querida amiga, cuida desde el cielo a todos los que aquí dejas. Siempre estarás en nuestros corazones".

29. Julio Rodríguez Gómez

Julio Rodríguez.

Julio, a quien sus allegados conocían con el mote cariñoso de 'Juliosón', era DJ y técnico de audio.

Uno de sus amigos, Jesús Martínez, cuenta en Facebook que "circunstancias de la vida le hicieron tener que ir de imprevisto al norte y volver ese día a esa hora en ese primer vagón del tren de Alvia".

Otro colega, Cristian Rubio, se despide de él con las siguientes palabras: "Lo que hacía a Julio alguien excepcional era el equilibrio entre su gran capacidad de trabajo y su humanidad. Podía estar bajo el estrés de un montaje complejo, supervisando cada conexión y cada foco, pero jamás le veías un mal gesto".

"Al contrario: siempre estaba sonriendo. Esa sonrisa era su tarjeta de visita y el bálsamo que tranquilizaba a organizadores y artistas por igual. Era, ante todo, una persona buena que dignificó el trabajo detrás del escenario".

"Gracias, Julio, por ponerle sonido a nuestros sueños y luz a nuestros pasos. Tu equipo de JulioSon y toda la familia del baile te guardarán siempre en el corazón. Descansa en paz".

30. Víctor Luis Terán Mita

Víctor Terán.

El accidente de Adamuz se llevó la vida de este ciudadano boliviano de 52 años que residía en Huelva y viajaba en el Iryo. Mientras era buscado, su esposa, Osiris, declaró a los medios que no perdía la esperanza de encontrarlo con vida.

Pero la embajada en España de su país natal confirmó la peor de las noticias.

31. Mario Jara

Mario era uno de los muchos opositores de Instituciones Penitenciarias que regresaban de Madrid en el Alvia después de examinarse en Madrid.

Pero no se salvó del desastre. Lo que hace que su historia sea todavía más desgarradora es que, como recoge el medio local Tudela Noticias, su familia le esperaba con una tarta para celebrar su cumpleaños. Cumplió 42 años el día del accidente.

32. Álvaro García Jiménez

El Ejército de Tierra ha confirmado la muerte de este capitán enfermero de la Legión que estaba destinado en el Tercio «Duque de Alba» 2.º, en Ceuta.

Según Europa Press, acababa de regresar de una misión en Irak. Viajaba en el Iryo accidentado junto a otra enfermera militar de Ronda (Málaga), destinada en la base de La Legión de Viator y que permanece ingresada en la UCI.

33. María Eugenia Gallego Tabasco

María Eugenia Gallego.

'Geni', como la conocían cariñosamente sus allegados, era vecina de Alpedrete, y viajaba en el asiento 13D del vagón 8 del Iryo.

Pero una familiar comunicó en X este miércoles por la tarde que las autoridades confirmaron su fallecimiento.

34. Rocío Díaz Rodríguez

Rocío Díaz.

El diario local Huelva 24 explica que esta mujer, vecina pescadera de Punta Umbría, fue identificada entre los fallecidos este miércoles.

Rocío se había desplazado al vagón de la cafetería del tren en el momento del impacto, por lo que se separó de su hijo y un amigo de éste, con los que había viajado a Madrid para ver el partido del Real Madrid ante el Levante.

Ambos están bien, pero ella perdió la vida en Adamuz.

35. María Luisa Eugui

María Luisa Eugui.

La Oficina de Comunicación del Opus Dei ha emitido un comunicado este miércoles dando a conocer la muerte de su numeraria, María Luisa Eugui.

La agencia ACI Prensa amplía que la mujer viajaba desde Madrid, donde residía, hacia Huelva para visitar a su hermana Rosa y a su marido, que se encontraba muy enfermo y falleció poco después.

36. Tamara Margarita Valdés

Tamara Margarita Valdés.

Tamara era una ciudadana cubana que residía en Huelva. La embajada de su país natal informó de que su cuerpo fue identificado este miércoles entre los restos del accidente.

Otros dos ciudadanos cubanos viajaban en los trenes que colisionaron en Adamuz, pero ambos lograron salvar sus vidas.

37. Serrano, maquinista desconocido

Tras conocerse el deceso del maquinista del Alvia, un usuario desconocido de X publicó un tweet de despedida a un conocido: "Se habla del maquinista fallecido del Alvia pero con él, viajaba un gran compañero que le acompañaba para llevar a su hija a las oposiciones".

"Por desgracia, ayer supimos la trágica noticia... A tres meses de su jubilación. Que la tierra te sea leve Serrano".

En el momento de la publicación de esta pieza hay ocho personas de las que se desconoce su identidad, bien porque la familia ha preferido mantenerla en el anonimato, bien porque aún no se ha determinado.

Los equipos de emergencias siguen tratando de identificar los cuerpos mediante pruebas de ADN a sus familiares para poner fin a la larga espera de sus allegados.