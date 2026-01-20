Samuel, un policía muerto en el choque de trenes, era hermano de un escolta de Pedro Sánchez y fue padre hace 20 meses

La tragedia de Adamuz pone de manifiesto que algunos de los vagones de los dos trenes que colisionaron se convirtieron en una ruleta rusa, donde nadie estaba exento de morir. La tragedia nunca entiende de edades, género o profesión.

Entre los 40 fallecidos confirmados al cierre de esta edición se encuentra Samuel Ramos Sánchez: un destacado miembro del equipo de administración de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Policía Nacional que viajaba en un Iryo.

Su tren, que partió desde Málaga con dirección a Madrid, descarriló a las 19.45 horas a la altura de Adamuz (Córdoba) e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe (Madrid-Huelva). La colisión causó el que ya muchos expertos sitúan como el cuarto mayor desastre ferroviario de la historia de nuestro país.

Imagen de uno de los trenes que ha decarrilado. Presidente de Renfe

Una fuente de la Dirección General de Policía ha confirmado a EL ESPAÑOL que el agente fallecido estaba destinado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid.

Su muerte ha conmocionado al cuerpo, tal y como recalcan diferentes fuentes policiales. No solo porque supone la pérdida de una persona respetada y querida, también porque era hermano de otro agente que sirve como escolta de familia en la Presidencia del Gobierno.

Este diario ha podido saber que Samuel Ramos (Córdoba, 1990) ingresó en el año 2019 en la Academia de Policía Nacional de Ávila. Este agente tenía una buena hoja de servicios, formaba parte de la promoción 35 y actualmente, cumplía con rigor sus funciones en el CIE de Madrid.

"La Brigada Provincial de Extranjería había sido hasta ahora su único destino en sus casi cinco años de trayectoria profesional, tras haber jurado su cargo", según explican fuentes policiales.

El doble impacto que ha ocasionado su fallecimiento se debe a que Samuel estaba casado, tenía un bebé "de solo veinte meses" por el que se desvivía y todos los agentes que lo habían conocido en estos años, "lo apreciaban mucho".

A falta de información oficial por parte del Misnisterio del Interior, sus compañeros en la Policía Nacional creen que su viaje a Andalucía se debía a que estaba regresando "después de ver a su familia" porque Samuel nació en Córdoba.

"Parece ser que vivía en Andalucía". De modo que este domingo por la noche, "regresaba en un Iryo a Madrid porque este lunes tenía turno de trabajo". Por desgracia, no volverá a ponerse su uniforme.

Samuel formaba parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y esta asociación profesional ha emitido un comunicado en sus redes lamentando su muerte: "Hoy despedimos a un compañero. La pérdida de uno de los nuestros deja un vacío imposible de llenar".

"Desde el SUP Madrid trasladamos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y compañeros de unidad. Tu memoria seguirá viva entre quienes vestimos este uniforme con orgullo".

Lo mismo han hecho desde Jupol, dejando atrás los habituales tira y afloja que reinan en las asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: "Hemos sido informados que en uno de los trenes implicados en la tragedia ferroviaria de Adamuz en Córdoba iba un compañero que desgraciadamente ha fallecido, estaba destinado en la BPEF de Madrid".

"Desde JUPOL trasladamos nuestro sincero pésame a sus familiares y compañeros del CIE, os acompañamos en el sentimiento. DEP. De nuevo, hacemos extensivo nuestras condolencias a todas las familias de las víctimas del terrible accidente de Adamuz".

También ha mostrado su dolor la Unión Federal de Policía (UFP): “Lamentamos profundamente el fallecimiento de todas las personas que han perdido la vida en este trágico suceso. Entre ellas, un compañero de la Policía Nacional, destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Madrid. Nuestro abrazo y apoyo a quienes hoy sufren su ausencia".

¿Fue in itínere?

La muerte de Samuel deja una cuestión de calado, sin resolver. "Hay que aclarar si ha muerto en un desplazamiento in itinere, al regresar a Madrid para trabajar, ya que a su viuda le quedaría la pensión completa".

El dinero no compensa una pérdida así, pero es lo mínimo porque deja una familia rota por su pérdida tras casi cinco años de servir a la sociedad de forma impecable: "Estaba casado y con un hijo de año y medio". "Es un desastre".

Un bombero y miembros de la Guardia Civil junto al tren Alvia de Renfe siniestrado. Reuters

"No estaba de servicio, pero acudía a él", insisten estas fuentes policiales, para reclamar que se le asigne la pensión completa a la madre de su bebé. Todo ello, debido a que lo más probable es que a Samuel no se le entregue ningún reconocimiento a título póstumo: "No suelen dar medallas en estos casos, pero sí un pésame familiar".

Luto oficial en Córdoba

Una fuente del Ayuntamiento de Córdoba muestra su sorpresa al conocer a través de EL ESPAÑOL que uno de los fallecidos es este policía nacional, natural de esta ciudad conocida en toda España por su patrimonio.

"No teníamos constancia de la muerte de un vecino de Córdoba en el siniestro. De momento, como administración local nos hemos adherido a los tres días de luto oficial y se estudiará si más adelante se hace algo más concreto como homenaje. Durante todo el día nos están llegando historias de personas, información del siniestro, y se está gestionando".

Pero la tragedia del accidente de Adamuz aún no ha terminado de dar noticias letales a las familias de los afectados. Fuentes de Cruz Roja confirman que están prestando asistencia psicológica a familiares de 33 desaparecidos -al cierre de esta edición-.

Hay 42 personas ingresadas en hospitales, de las cuales 13 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno de ellos, un niño. España contiene la respiración para que el listado de fallecidos no aumente en las próximas horas.