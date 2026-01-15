Los 'Romeo y Julieta' suicidas de Logroño: A.M., de 13 años, se tiró al vacío con su novio 'camello' de 20 por el rechazo de sus padres

Mientras que la joven A. M. R., de tan sólo 13 años, vivía lo que creía ser una idílica historia de 'amor' con un joven que le sacaba nada menos que siete años –tenía 20–, sus familiares y conocidos luchaban por alejarla de un hombre que se aprovechó de ella y que ha terminado por llevarla a la muerte.

El pasado viernes 9 de enero, ambos se arrojaron al vacío desde el octavo piso de un edificio en obras situado en el número 27 de la calle Marqués de Larios en el barrio logroñés de Cascajos, en La Rioja, acabando con su vida.

Primero saltó él; después, ella.

La desgracia se asemeja a una especie de drama macabro a lo Romeo y Julieta. Dos jóvenes 'amantes' que han puesto fin a sus vidas porque no podían vivir su supuesto amor a causa de la oposición familiar.

Los padres de A. M., la menor ahora fallecida, se oponían a la relación sentimental que mantenía su hija debido a la diferencia de edad entre ambos y a que ella ni siquiera se acercaba a la edad legal de consentimiento, establecida en España a los 16 años.

Cualquier relación afectiva, aun consentida, con menores de 16 años está penada en España con un delito de abuso al menor enmarcado en el artículo 183 del Código Penal, con penas de dos a 15 años de prisión según la gravedad.

La familia, con gran conmoción tras la tragedia, sostiene que "ella no habría hecho esto porque era una niña de 13 años que tenía muchas ganas de vivir", tal y como contó la hermana de la menor a un periodista del programa Vamos a ver.

Además, han informado que previamente tomaron "medidas legales" contra el joven, pero que, sin embargo, "no se actuó".

A través de redes sociales, la hermana de la fallecida ha compartido su dolor: "Tengo el alma rota, partida en mil pedazos. Aún no soy consciente de la realidad, sigo esperándote".

"No sabía que existía un amor tan puro como el de una hermana, siempre has sido mi ilusión y mis ganas de seguir juntas", continúa.

Todo apunta a que la menor vivía con sus padres en la localidad riojana de Villamediana de Iregua, junto a sus dos hermanos de 22 y 17 años, y rodeada de personas que se implicaban en su felicidad. No tenía problemas domésticos.

"Nos has hecho ser los más felices del mundo, ojalá supieras la de gente que te ama", añadía su hermana tras conocer la terrible noticia.

A pesar de que vivía en un entorno feliz, entre las charlas de los residentes de Villamediana de Iregua se cuela el rumor de que la pequeña experimentó cambios en su actitud al dejar el colegio y entrar en el instituto, donde cursaba Segundo de ESO.

Fue durante esa etapa cuando conoció a la que luego se convirtió en lo que ella creía su pareja sentimental: un chico de 20 años de nacionalidad rumana que, según informan vecinos de la localidad a este periódico, "vendía drogas".

En el municipio "se sabía que la niña andaba con alguien mayor", de quien se dice que "era un poco pieza". Sobre este joven poco más se sabe, ni siquiera las amigas de la hermana de la fallecida conocían quién era.

El pueblo de Villamediana de Iregua se encuentra consternado ante la tragedia.

Denuncia previa

Alrededor de las 18:00 horas del 9 de enero, la madre de la menor llamó a la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su hija, alegando que llevaban más de un día sin saber de su paradero.

En ese momento, la Guardia Civil contactó con los padres del joven tras localizarlos. Estos llamaron a su hijo, que se encontraba junto a la menor en un merendero de Lardero –municipio riojano en el que vivía– perteneciente a un familiar suyo.

A pesar de que se le solicitó que no se moviesen del lugar, cuando las autoridades llegaron al punto de encuentro, la pareja ya no estaba ahí.

Así, los 'amantes' se montaron en una furgoneta conducida por el joven, llegaron al lugar en el que acabarían con su vida y estamparon violentamente el vehículo contra las vallas de seguridad para entrar en el recinto.

Después, se adentraron en el interior del edificio y subieron por las escaleras hasta la octava planta, la más alta de la obra. Inmediatamente, sonaron las alarmas de seguridad que lanzaron el aviso a los responsables de la constructora Coblansa y a la Policía Nacional.

Edificio en obras de la calle Marqués de Larios (Cascajos) en el que tuvieron lugar los hechos. Fernando Díaz EFE

Ni siquiera apagaron el motor de la furgoneta. Los focos del vehículo seguían alumbrando cuando, alrededor de las 23:30 horas de la noche del viernes, los jóvenes saltaron al vacío.

Primero saltó él; después, ella.

Por su parte, las cámaras de seguridad del recinto grabaron lo sucedido. Una vez visionadas las imágenes, fuentes cercanas a la investigación informaron de que la tragedia ocurrió en tan sólo unos minutos.

Los vecinos de la localidad hablan de un suicidio imprevisto motivado por la presión del varón, puesto que alegan que, en caso de haber sido premeditado, los hechos no se hubiesen dado de un modo tan apresurado. Sin embargo, todo ello son especulaciones, puesto que, por el momento, la investigación continúa abierta.

Según apuntan las primeras pesquisas, los cuerpos de ambos fallecidos aparecieron sin signos de violencia. A este respecto, la Policía Nacional informa que "todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria".

Por el momento, los agentes continúan trabajando para esclarecer lo sucedido. Los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja, se encuentran a la espera de la autopsia.

Asimismo, la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, señaló que, a pesar de que "en principio no había ninguna muestra de violencia" y la Policía Nacional lo está "investigando como un posible caso de suicidio", la investigación continúa abierta. Además, agregó que "todavía queda mucho recorrido por delante".

"No hay respuestas"

El pasado lunes 12 de enero, a las 9:00 horas, se convocó un minuto de silencio en el patio del colegio al que asistía la menor. A las 19:00 de la tarde del mismo día tuvo lugar el funeral.

La prensa local expuso que, durante el evento, el párroco pronunció unas palabras que son fiel reflejo de la realidad: "No nos hagamos preguntas porque no hay respuestas. Humanamente no hay respuestas".

Por su parte, la hermana de la fallecida también le dedicó unas profundas palabras: "Con el corazón en la mano me vuelvo a despedir de ti". "Sólo pienso que estarás de viaje y regresarás", expresó ante el atril. Estas penetraron en todos los asistentes de la sala, que salieron de la iglesia en un silencio sepulcral.

Desde la Guardia Civil de La Rioja han informado a EL ESPAÑOL que sienten "preocupación por el aumento de suicidios", así como por el método: "Cada vez son más los menores que se suicidan saltando al vacío".

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en España se está viviendo un aumento continuado en las cifras de suicidio en los jóvenes menores de 20 años. Registrando la cifra más alta en 2024 –últimos datos facilitados por la institución– con una contabilización de 90 suicidios, un 18,4 % más con respecto al año anterior.

Este inicio de 2026 ha venido marcado por un nuevo incidente vivido durante la pasada noche del viernes 9 de enero en el barrio logroñés de Cascajos, en La Rioja.

Una tragedia que asemeja al relato de Romeo y Julieta, dejando arrasadas a dos familias, y que se ha saldado con la muerte de dos 'amantes' que confundieron el verdadero concepto del amor con el suicidio.

Recursos de ayuda en salud mental. Si tú o alguien de tu entorno está en una situación de riesgo, no dudes en buscar ayuda. La prevención es posible.

Línea de Atención a la Conducta Suicida: Llama al 024 (servicio gratuito, anónimo y confidencial, disponible 24 horas).

Teléfono de la Esperanza: 717 003 717.

Emergencias: Llama al 112.

Para más información, puedes consultar con organizaciones como la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.