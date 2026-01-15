Muere un joven de 18 años tras derrumbarse el techo de una vivienda en Manacor: su hermano de 12 está grave

Un joven de 18 años ha fallecido esta madrugada en el derrumbe de una vivienda en Manacor, en el que su hermano de 12 años también ha resultado herido menos grave.

El suceso ha ocurrido en una vivienda de la calle Sant Francesc, sobre las 5:12 horas de la madrugada, ha informado el 061.

El techo de la habitación en la que dormían los dos hermanos se ha venido abajo por causas todavía desconocidas y los ha dejado atrapados.

Uno de ellos, el de 18 años, al ser rescatado ya estaba fallecido y el otro, de 12 años, ha sido atendido y trasladado al Hospital Universitario Son Espases, en Palma, con pronóstico menos grave.

En el incidente se ha hundido el forjado de una habitación del inmueble, que es de planta baja más dos plantas.

El forjado superior, correspondiente a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior y ha afectado a una estancia de la vivienda, según han explicado los Bomberos de Mallorca, que han acudido a la emergencia desde los parques de Manacor y Llucmajor.

El Ayuntamiento de Manacor ha expresado sus condolencias a la familia del joven fallecido y el niño herido. En una nota difundida en redes sociales, el Consistorio ha trasladado el apoyo a la familia afectada en estos momentos de "inmenso dolor", así como a las personas cercanas y al barrio donde ha ocurrido el suceso.

Los técnicos de Planificación Urbana Municipal ya han iniciado las tareas correspondientes para verificar el estado del inmueble y aclarar las causas del trágico suceso.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha acudido al lugar para seguir de cerca la situación y expresar personalmente sus condolencias institucionales a la familia.