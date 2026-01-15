'El Momo', el africano muerto tras ser lanzado desde una azotea en Murcia por robar una tele y una 'Play': "Tengo miedo"

'El Momo' era conocido en Archena por tener la mano larga con los bienes ajenos y su sueño de buscar una nueva vida en España se ha saldado con un final tan trágico como truculento. Este martes, un grupo de vecinos de etnia gitana lanzó supuestamente al vacío a este africano, desde el ático del bloque donde malvivía de okupa, como presunta venganza por haberles robado una televisión y una PlayStation 5.

Eso es lo que un joven de Guinea Conakry le ha relatado a la Guardia Civil, convirtiéndose en uno de los dos testigos clave del caso, ya que también vivía de okupa en ese mismo ático hasta que vio cómo apaleaban a 'Momo' con un garrote, justo antes de morir de forma cruel e inhumana.

"Lo tuvieron que tirar al vacío entre los cinco gitanos que le estaban pegando porque 'Momo' era grande y fuerte", tal y como afirma este joven guineano, de 28 años, en una entrevista que concede a EL ESPAÑOL en el ático de los horrores, tras ser inspeccionado por el Servicio de Criminalística.

"Me voy a marchar de Archena". "Tengo miedo", confiesa este veinteañero. "Cinco hombres estaban pegando a 'Momo' con sus manos y un bastón. 'Momo' estaba llorando, pidiendo perdón, diciéndoles que no sabía de quién era la casa y que no quería robarles. Pero no le escuchaban, solo le pegaban". "A mí también me amenazaron".

Mamadou Diadie, conocido como Momo, filmado por la cámara de seguridad de un comercio donde supuestamente robó. Cedida

Este veinteañero atiende a este diario con la condición de no revelar su identidad porque aún no hay detenidos y este chico ha sido tan valiente que cuando huyó a la carrera del Edificio Pasarela Centro de Archena, lo primero que hizo fue acudir a la Policía Local. "En cuanto les conté lo que sabía me llevaron al cuartel de la Guardia Civil". "Allí me enseñaron unas fotos y pude identificar a dos o tres hombres".

- ¿Qué le contó a la Guardia Civil?

- El lunes, un hombre llamado Barei vino con una pistola al ático y me dijo que me tenía que ir 'a la puta calle' porque mis amigos 'Momo' y Amadou habían robado en la casa de Juan. Este hombre iba acompañado de varios gitanos y un africano y decían que estaban buscando a 'Momo' y Amadou porque habían robado un televisor y una PlayStation 5.

Del relato de este testigo se desprende que los cinco sospechosos se tomaron la Justicia por su mano con Mamadou Diadie, un joven de 27 años, conocido por sus compatriotas como 'Momo' (África, 1998) y que arrastra antecedentes por robo y hurto. "En el edificio muchos decían que 'Momo' le robaba móviles a otros y otras cosas", admite su amigo guineano.

Tal hipótesis la barajan fuentes próximas a la investigación de la Guardia Civil: "No ha sido un suicidio". "Todo apunta a que el chico cayó desde lo más alto del edificio tras producirse una riña con varias personas de etnia gitana dentro del piso, por algún ajuste de cuentas". "Hay tres o más sospechosos, algunos de ellos con antecedentes por peleas y drogas".

El ático desde el que 'Momo' se precipitó al vacío, este martes, en Archena.

El periodista de este diario comprueba que la terraza del ático donde se produjo este presunto ajuste de cuentas mortal tiene un muro perimetral alto, de forma que para caer al vacío hay que subirse antes a ese muro.

"Es imposible que la caída fuese fortuita", insisten estas fuentes próximas a la investigación. De ahí que este testigo de Guinea Conakry sostenga que 'Momo' "fue lanzado" a la calle -entre varias personas-. "Uno de esos hombres ya había venido al ático dos meses antes".

- ¿Por qué motivo fue al ático a finales de año?

- Yo estaba viviendo de okupa con Amadou, un chico, de 21 años, que es como mi hermano. Un gitano llamado Barei vino a decirnos que la vivienda era suya. Iba acompañado de un moreno al que llaman Abdul que suele estar haciendo apuestas en un salón de juegos y trabaja de portero en una discoteca de Archena.

El ático en cuestión está en la cuarta planta del Edificio Pasarela Centro de Archena, marcado por la okupación, a pesar de los esfuerzos de la Sareb para recuperar 14 pisos y desalojar a sus okupas: la mayoría inmigrantes que están en situación irregular y que como este guineano se buscan la vida trabajando ilegalmente en el campo, en la construcción...

De momento, una fuente de la Sareb confirma que han logrado desalojar tres pisos "para acabar con la conflictividad" que hay en el bloque y recalca "el interés" que tiene en agilizar el resto de lanzamientos, para que este edificio no sea el escenario de sucesos tan duros como el ocurrido durante la tarde de este martes.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, este miércoles, tras inspeccionar el ático okupa. Badía

De hecho, el inmueble que reclamaba el citado Barei como suyo tiene de un desahucio previsto para el 29 de abril, tal y como confirma este testigo guineano, enseñando la orden judicial de lanzamiento.

"Barei nos dejó quedarnos porque decía que lo habíamos limpiado el ático y no había problema". Pasados dos meses de aquella primera visita, este lunes, los miembros de este clan este regresaron a las vidas de este guineano y su compañero de piso okupa. "Iban buscando lo que 'Momo' y Amadou le habían robado a su amigo Juan".

- ¿Usted cómo reaccionó?

- Yo no quería problemas. Así que les dejé entrar, registraron la habitación de Amadou porque él no estaba y buscaron lo que quisieron por todo el piso. Al final, encontraron una televisión que estaba escondida detrás del congelador y se lo llevaron. También cogieron unos altavoces y un televisor pequeño que había en el salón. Barei preguntaba dónde estaba 'Momo'.

Pero Mamadou Diadie no estaba en su piso patera y okupa, situado en el segundo bloque del Edificio Pasarela Centro de Archena. En concreto, en el 3º B, 'El Momo' dormía en un cuarto mugriento y con un catre destartalado, pero que para él era como el Hotel Palace porque había llegado a vivir en un trastero del garaje comunitario.

A este inmueble le han arrancado la cerradura de la puerta, para trocearlo en infraviviendas, ya que cada estancia luce una buena cadena y un candado, incluso el salón o la cocina, para que otros inmigrantes como 'Momo' puedan acceder a un techo, aunque la salubridad brille por su ausencia porque las paredes están ennegrecidas y el suelo pegajoso.

La habitación okupa que tenía 'Momo' en el piso patera del Edificio Pasarela Centro de Archena. Badía

Este lunes, no había ni rastro de 'Momo' en su lúgubre cuarto del 3ºB. Tampoco estaba Amadou en el ático de la cuarta planta. De forma a que al amigo guineano de estos dos veinteañeros, le tocó lidiar con el tono amenazante del clan: "Barei me pidió dinero para quedarme en el ático. Me dijo que tenía que quedarse mi patinete eléctrico para quedarme una semana más o pagarle un alquiler de 300 euros al mes".

-¿Qué le contestó?

- Le dije que yo no tenía trabajo porque no tengo papeles. En mi país trabajaba de peluquero y en España hago lo mismo y pelo a otros africanos. También voy a la construcción cuando me llaman, pero le contesté a Barei que no podía pagarle un alquiler. Me dijo que el martes nos teníamos que ir de aquí porque la casa era suya.

Este hombre cumplió su amenaza y telefoneó a este chico guineano el martes. "Barei me dijo que bajara al portal del edificio. Vinieron cinco gitanos para comprobar que nos marchábamos del ático. Uno de ellos era Juan, al que Amadou y 'Momo' habían robado: era un hombre con pelo largo y barba. Barei llevaba una pistola, iba amenazando a la gente, diciendo que el piso era suyo y preguntando dónde estaba 'Momo'".

"Iba muy nervioso, apuntando con el arma a todo el mundo". "Me dijo que primero fuésemos al segundo bloque, al piso de 'Momo', y como él no estaba, obligó a sus compañeros a que metieran todas sus cosas en bolsas de basura. Entonces, me dijo que fuésemos al ático. Me amenazó dos veces: '¡Te voy a matar!' Le llegué a decir que me matara porque estaba desesperado, yo no le había hecho nada a esa gente".

- ¿Cuál fue la reacción del tal Barei?

- Me dijo que nos fuésemos al ático a hablar. Estaba muy agresivo y yo le decía que se calmase. Al llegar, me puse a recoger mis cosas y después apareció Amadou por el ático, para vaciar su cuarto mientras un hombre le apuntaba con un cuchillo porque se lo iban a llevar para trabajar tres meses para ellos por haberles robado. Había tres hombres con nosotros y a los diez minutos, aparecieron los otros dos con 'Momo'.

Lo habían pillado en la calle, cuando regresaba de llenar de agua una garrafa. No le hicieron nada a Amadou por el robo en la casa de Juan porque se lo llevaban para trabajar con ellos, pero a 'Momo' empezaron a pegarle los cinco. Primero le dieron en el salón y luego se lo metieron en el cuarto de Amadou para seguir pegándole.

El despliegue de la Policía Local de Archena y de la Guardia Civil, este martes, en la zonadonde murió un joven, de 28 años.

- ¿Presenció cómo lo tiraron desde la terraza del cuarto piso?

- Yo no quería mirar nada. Estaba recogiendo mis cosas en mi cuarto. Las saqué fuera del ático y cuando regresé a darle la llave a Barei y a mirar si me había olvidado algo en la habitación, Amadou salía corriendo por la azotea.

Me dijo: '¡Márchate que han tirado a 'Momo' por el balcón!' No me atreví a mirar su cuerpo cuando bajé a la calle. Corrí hacia un parque porque no me creía lo que había visto. Estaba muy asustado. Luego fui a ver a la Policía.

Lo mejor que hizo este chico fue no asomarse a la calle porque, entre la acera y el asfalto, frente a un salón de apuestas, yacía el cuerpo ensangrentado del pobre Mamadou Diadie. El 112 recibió una llamada a las 18.09 horas de este martes, de un peatón horrorizado, informando de la violenta escena y solicitando un médico.

"El chico se encontraba en estado crítico cuando llegó la ambulancia porque primero impactó con un coche y luego contra la acera", según explican fuentes próximas a la investigación. "El fallecido era una persona conflictiva con diversas intervenciones policiales". La última la confirma Moustapha, un senegalés que duerme en el salón del 3ºB, como compañero del piso patera donde vivía de okupa el fallecido: "El viernes pasado, la Policía Local vino porque robó unos bolsos".

- ¿'El Momo' tenía trabajo?

- Moustapha: Él llevaba ocho meses viviendo en este piso y no trabajaba desde hace tiempo. A un compañero le robó el pasaporte, el documento de asilo y unos auriculares. Yo soy una persona recta, tengo tres hijos y esposa en Senegal, no tenía relación con Momo porque trabajo en el campo, me voy temprano y vuelvo tarde. De jornalero se sufre mucho.

Prueba de ello es que este senegalés atiende a este diario descalzo, por las grietas que le han salido en los pies, por el frío y por soportar largas jornadas en el tajo con un calzado inadecuado, viéndose obligado a pagar unos días por prescripción médica. "En la habitación de 'Momo' están aún sus cosas". Un balón de fútbol del Real Madrid, un cargador y tres bolsas grandes de basura donde Moustapha y otros inmigrantes embalaron -bajo amenazas- la ropa de este joven que ha perdido la vida con 27 años.

La calle precintada por la Guardia Civil, el martes por la noche, para evitar el acceso a la zona donde yacía el cuerpo sin vida de 'Momo', junto a un salón de juego. Cedida

Nadie en el bloque sabe su país de procedencia. "Creo que era de Mauritania o de Senegal", apunta Sibi, otro inmigrante que okupa un piso. Tan solo recuerdan que 'El Momo' tenía la mano larga.

"La gente del bloque dice que les robaba cosas y robaba a gente en la calle y en comercios". De hecho, Sibi muestra un vídeo del fallecido dando un palo a una zapatería.

Al final, su camino por la mala vida le llevó a cruzarse con gente peor. De momento, la Guardia Civil indaga si su muerte fue homicida y busca a estos cinco hombres de etnia gitana, para aclarar el rol que jugaron en la caída al vacío de 'Momo'.

La citada fuente próxima a la investigación subraya la línea de trabajo que sigue Policía Judicial: "Al 'Momo' lo fue a buscar gente conflictiva, por un ajuste de cuentas, bien por un robo, una deuda o por un tema de drogas porque en el trastero de uno de los áticos hubo una plantación de marihuana".