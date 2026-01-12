El GEO lidera con apoyo de la Armada la mayor incautación de cocaína en altamar: siete toneladas cerca de Canarias
El carguero, abanderado en Camerún, fue abordado a 290 millas de El Hierro y conducido al puerto de Santa Cruz de Tenerife con 13 detenidos tras una investigación de la UDYCO y el GRECO de la Policía Nacional.
A 290 millas náuticas —535 kilómetros— al oeste de Canarias, en pleno Atlántico, una operación quirúrgica de las fuerzas españolas puso fin este fin de semana al mayor alijo de cocaína jamás interceptado en altamar con destino a España. Más de siete toneladas de droga viajaban ocultas en un carguero mercante abanderado en Camerún, el United S., que desde la tarde del domingo permanece atracado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
El abordaje fue ejecutado por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, con apoyo de la Armada Española y Salvamento Marítimo, y la colaboración de la DEA. El asalto se realizó desde un buque de acción marítima de la Armada, que actuó como plataforma de transporte del equipo de fuerzas especiales.
El resultado: 13 detenidos —toda la tripulación— y un golpe histórico a la logística del narcotráfico internacional en la ruta atlántica. "Es una operación de libro, por planificación, ejecución y cooperación internacional. El objetivo era un carguero de gran porte, con carga masiva y una ruta típica de tránsito", explica a EL ESPAÑOL un investigador de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO).
Un mercante en la ruta larga
El United S. había zarpado de Brasil y navegaba una de las rutas largas y menos controladas del tráfico de cocaína: Sudamérica–África occidental–Canarias–Europa. Según fuentes policiales, la organización pretendía fragmentar el alijo en el corredor atlántico entre Cabo Verde y Madeira, utilizando narcolanchas para su redistribución con Canarias como punto de paso obligado.
Tras el abordaje, el carguero fue escoltado hasta Santa Cruz de Tenerife, donde quedó atracado en la Dársena de Los Llanos. El pesaje definitivo del alijo continúa bajo custodia judicial. La investigación sigue abierta para identificar financiadores, intermediarios y destinatarios finales de la droga en Europa.
"Lo relevante no es solo la cantidad —siete toneladas—, sino el modelo operativo: mercantes con bandera de conveniencia, tripulaciones multinacionales y rutas oceánicas pensadas para diluir controles", subraya el mismo investigador policial. "Esto confirma que el Atlántico central es hoy un escenario prioritario del narcotráfico".
La incautación supera los 6.500 kilos del Trammsaare (1999) y los 5.400 del South Sea (2003), hasta ahora los mayores alijos con destino a aguas españolas. Aquellas operaciones marcaron época; esta, por volumen y contexto, redefine el mapa.
La presión policial y naval en el Mediterráneo ha empujado a las organizaciones a externalizar riesgos hacia rutas más largas. "Más millas, menos ojos", resume un mando policial. Pero la ecuación empieza a romperse con operaciones conjuntas cada vez más frecuentes entre España, Estados Unidos y países sudamericanos.
Canarias, enclave estratégico
La geografía explica buena parte del fenómeno. El Archipiélago se sitúa a medio camino entre zonas de producción (Sudamérica), áreas de tránsito (África occidental) y mercados finales (Europa). A ello se suman puertos de escala, tráficos intensos y una logística marítima compleja que los grupos criminales explotan con rapidez.
Por eso, la respuesta institucional se ha intensificado: más patrullas oceánicas, inteligencia compartida y equipos de asalto listos para actuar lejos de costa. "La cooperación con la DEA ha sido determinante", admite UDYCO. "Y lo será aún más".
El United S. apenas deja rastro documental fiable —ficha técnica incompleta, datos básicos ausentes—, una opacidad habitual en este tipo de buques. Para los investigadores, es un indicio más de una industria criminal sofisticada, que invierte en anonimato y volumen.
Siete toneladas menos en el mercado europeo. Trece detenidos. Y un mensaje claro en el Atlántico: Canarias está en la ruta, pero también en la respuesta.