El GEO lidera con apoyo de la Armada la mayor incautación de cocaína en altamar: siete toneladas cerca de Canarias

En la imagen, efectivos policiales junto al buque intervenido, el United S., atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. EFE/Miguel Barrero.

A 290 millas náuticas —535 kilómetros— al oeste de Canarias, en pleno Atlántico, una operación quirúrgica de las fuerzas españolas puso fin este fin de semana al mayor alijo de cocaína jamás interceptado en altamar con destino a España. Más de siete toneladas de droga viajaban ocultas en un carguero mercante abanderado en Camerún, el United S., que desde la tarde del domingo permanece atracado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El abordaje fue ejecutado por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, con apoyo de la Armada Española y Salvamento Marítimo, y la colaboración de la DEA. El asalto se realizó desde un buque de acción marítima de la Armada, que actuó como plataforma de transporte del equipo de fuerzas especiales.

El resultado: 13 detenidos —toda la tripulación— y un golpe histórico a la logística del narcotráfico internacional en la ruta atlántica. "Es una operación de libro, por planificación, ejecución y cooperación internacional. El objetivo era un carguero de gran porte, con carga masiva y una ruta típica de tránsito", explica a EL ESPAÑOL un investigador de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO).

El buque, atracado durante la tarde de este domingo en la dársena de Santa Cruz de Tenerife. Sol del sur.