Olvídate de pasar frío este invierno con los nuevos vaqueros térmicos de Lidl: cuestan 11,99 euros

El supermercado Lidl es mundialmente conocido por su variedad de productos, no solo es popular por sus alimentos, también ofrece numerosos artículos de consumo básico con las mejores ofertas. Semana tras semana la cadena alemana nos sorprende con un catálogo semanal con jugosas novedades a precios de lo más tentador, que abarca desde alimentos frescos y opciones gourmet, hasta promociones únicas en ropa, electrodomésticos y artículos para el hogar, satisfaciendo las necesidades de todo tipo de clientes.

Y en esta ocasión es su colección de ropa lo que ha llamado la atención de los consumidores. Se trata de unos pantalones vaqueros térmicos para hombre que vende a tan solo 11,99 euros.

Tiene un Straight Fit y están hechos con algodón que resultan agradables al tacto y además son cálidos gracias a su interior afelpado, por lo que no te tendrás que preocupar por el frío durante estos largos meses de bajas temperaturas.

Vaqueros térmicos straight fit. Lidl

Cuenta con cinco bolsillos, tres delanteros y dos traseros. Asimismo, cuenta con un cierre de marca YKK de alta calidad y reciclado y el corte es recto de tiro normal. Además, está disponible en dos tonos diferentes para elegir el que más te guste: gris oscuro y azul.

Los vaqueros son una prenda muy casual que tiene todo el mundo en su armario. Además, son pantalones que nunca se pasan de moda y que puedes combinar con cualquier prenda que se te ocurra, desde una chaqueta de cuero hasta unas botas o unas zapatillas deportivas.

Asimismo, para mantener esta prenda casi como el primer día Lidl ofrece una serie de recomendaciones: se pueden lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 grados y también se puede secar en la secadora y planchar hasta 150 grados.