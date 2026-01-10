Pelayo Gayol, instructor del GEO, protagoniza la nueva serie documental del narcotráfico: "Muestra cómo la gente sufre"

El inspector Pelayo Gayol comenzó a ser reconocido por los espectadores gracias a su aparición en la docuserie G.E.O. Más allá del límite, que se emitió en Prime Video en octubre de 2021, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la unidad de élite de la Policía Nacional especializada en situaciones de extremo riesgo.

Antes, el policía contaba con multitud de misiones y operativos a sus espaldas, como el rescate del cadáver de un joven que se había ahogado en el río Duero, la lucha contra el yihadismo o su papel como entrenador y seleccionador de los nuevos miembros del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), como mostró en la docuserie de la plataforma.

Pelayo fue el primero de su promoción en su ascenso a inspector de la Policía Nacional y lleva en la policía desde los años 90, donde en estas décadas se ha dedicado a la investigación de ETA y, posteriormente, a los atentados del 11M. Él fue uno de los encargados de entrar en los pisos de Leganés en los que se atrincheraban varias de las personas relacionadas con el atentado terrorista ocurrido en Madrid.

Pelayo Gayol, instructor del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), junto a otros agentes. Cedida

Este 9 de enero, Prime Video ha estrenado una nueva producción con el inspector como protagonista: Pelayo. Más allá del límite, donde vuelve a poner a prueba los límites de su resistencia, esta vez en Colombia, donde se une a unidades de élite del ejército y se embarca en operativos reales en selvas, ríos y montañas.

Y es que, durante más de dos décadas, el asturiano ha combatido el narcotráfico como policía de operaciones especiales. Ahora, su misión da un giro radical: decide seguir el rastro de la droga y adentrarse en los territorios donde el crimen manda y la violencia impone sus reglas.

Desde los barrios de Buenaventura hasta los ríos del Pacífico y las montañas del Valle del Cauca, Pelayo acompaña a unidades de élite del ejército colombiano en su guerra diaria contra el crimen organizado.

Pelayo Gayol, instructor del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), frente a un helicóptero. Cedida

Pelayo. Más allá del límite es una docuserie inmersiva de tres episodios contada en primera persona por el inspector, que desvela el lado más oscuro del narcotráfico, no como un fenómeno lejano, sino como un sistema global que transforma la violencia en negocio.

Esta semana, Pelayo visitó a David Broncano en La Revuelta, donde le contó los secretos de la pugna internacional contra el narcotráfico, las pruebas de los G.E.O. que juegan con las fobias o los casos más sonados de su trabajo. "No me gusta 'glamourizar' a los malvados, porque estamos acostumbrados a Hollywood, al típico malo que escucha música clásica. La mayoría son unos matados, con una vida desorganizada y una familia que… vaya por Dios. No admiro a ningún malvado de los que he visto", le dijo al presentador del programa de La 1.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Pelayo para que nos cuente cómo fue trabajar mano a mano con las fuerzas especiales de Colombia en su lucha contra el narcotráfico, pero también nos ha dado su visión experta como G.E.O. de la reciente operación estadounidense en Venezuela en la detención de Nicolás Maduro.

El éxito atrae al éxito

Pelayo Gayol vuelve a ponerse delante de la cámara en Pelayo. Más allá del límite, un proyecto que nace, según explica, "ligado al éxito de G.E.O. Más allá del límite y a la necesidad de mostrar una realidad que va mucho más allá de lo que se ve en televisión. A raíz de la repercusión que tuvo en el público, surgió la idea de continuar mostrando mi vida policial, pero llevándola a otro escenario".

Cartel de la serie documental 'Pelayo. Más allá del límite'. Cedida

Esta vez, el viaje le lleva a Colombia, a una de las zonas más calientes del planeta en la lucha contra el narcotráfico. "Queríamos hacer un documental más íntimo, más personal, que diera voz a la gente que sufre esto en primera línea", resume.

"Los espectadores van a ver lo que sufre la gente de primera mano, desde el ciudadano de a pie, que vive una violencia exacerbada, hasta quienes luchan directamente contra ella. Conocerán a Monseñor, que trabaja en Buenaventura intentando pacificar bandas rivales que llevan décadas enfrentadas, y también a grupos policiales y militares que están en primera línea intentando contener la desgracia que supone la cocaína en Colombia", explica.

No obstante, el inspector destaca que los espectadores del documental podrán ver la dimensión del problema del narcotráfico, ya que a veces pensamos que es algo local, pero es como un pulpo que lo envuelve todo a nivel global. No es un problema solo de Colombia, ni de Hispanoamérica, ni de Europa o España: afecta a todo el mundo.

"Pelayo. Más allá del límite muestra cómo la gente sufre y lucha para sobrevivir, desde un punto de vista humano pero también táctico", asegura.

Y es que mucha gente sigue teniendo en la cabeza la imagen de los narcos de los 80, de Pablo Escobar… pero Pelayo y sus compañeros colombianos se han encontrado una realidad muy distinta a esa visión idealizada.

"Escobar es historia desde hace muchísimo tiempo. Esos clanes no han desaparecido, pero sí han cambiado, han mutado. Ahora hay actores diferentes, y el documental los muestra muy bien, desde la primera línea de calle hasta niveles más altos. Vamos avanzando, subiendo por esa niebla, hundiéndonos en el problema e intentando encontrar respuestas… aunque no sabemos si llegaremos a ellas…", admite.

Pelayo Gayol, instructor del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.). Cedida

El asturiano reconoce que grabar en un entorno así no es sencillo. "La cámara intimida, es incómoda, pero no dispara", dice. "Ese miedo desaparece cuando entras en operaciones serias y lo que te preocupa es tu seguridad y la del equipo". Aun así, asegura que lo más duro no fue el cansancio físico, sino "contar la historia de forma que todo el mundo la entienda", algo que considera “mucho más complejo que lo táctico”.

Uno de los momentos que más le impactó fueron los desplazamientos en la selva. "Moverte un kilómetro te puede llevar un día entero. El calor, la fauna, el riesgo de explosivos o emboscadas… Es lo más diferente que he visto en mi vida".

También destaca el aprendizaje junto a las Fuerzas Armadas colombianas: "Cada unidad se prepara para su entorno. Ellos son especialistas en selva. He aprendido muchísimo de ellos. Da igual el uniforme que vistas o la parte del mundo en la que estés: compartimos valores, ideales y sacrificio. En cinco minutos de convivencia estábamos en total sintonía, igual que con mis compañeros de toda la vida en España. Son una gente fantástica, tanto las Fuerzas Armadas de Colombia como la Policía".

Pelayo reconoce que la exposición mediática le cambió la vida desde la primera temporada de G.E.O. Más allá del límite: "Pasas a ser una cara conocida y cuesta acostumbrarse. Lo que realmente me cambia la vida son los aprendizajes. Este viaje me lo tomo más allá de lo audiovisual: es enriquecedor por todo lo que aprendes conviviendo con compañeros en lugares tan calientes como Colombia, o en otros sitios complicados a los que podamos ir en el futuro. Eso te lo llevas para siempre. Para mí, ese es el sentido de vida".

Pelayo Gayol, instructor del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.). Cedida

Su mirada experta

Al tener la oportunidad de hablar con un jefe instructor de aspirantes a formar parte de los G.E.O. españoles, no podíamos dejar pasar la ocasión para preguntarle por su visión experta sobre la operación que llevaron recientemente a cabo los Delta Force estadounidenses en Venezuela, analizándola desde un punto de vista estrictamente profesional.

"Los grupos especiales que hayan intervenido son profesionales muy preparados, con buen material y protocolos sólidos. Habrán estudiado la operación al detalle, como hace cualquier unidad del mundo", explica. "Ese tipo de operaciones requieren meses de preparación. Lo fundamental es que el capital humano esté muy preparado. Luego cambia el contexto y adaptas la preparación a lo que exige cada misión".

Respecto a las consecuencias políticas, incluyendo las informaciones sobre presiones internacionales, movimientos internos en Caracas y el cerco judicial sobre Nicolás Maduro, no le pedimos su opinión a Pelayo, pero el asturiano sí subraya la importancia de entender el contexto táctico: "Mi análisis es puramente profesional".