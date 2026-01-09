'Reyes Magos': la misión secreta del buque 'Cantabria' por orden de la OTAN durante la caza de EEUU al petrolero ruso

El pasado 1 de enero, mientras España apuraba las fiestas navideñas, el buque de aprovisionamiento de combate 'Cantabria' zarpó discretamente de su base en Ferrol. La misión tenía un nombre propio —Reyes Magos— y un denominador común en otras operaciones recientes de la Armada: rapidez, confidencialidad y silencio institucional.

Días después, el buque regresó a puerta. Pero, entre medias, el Ministerio de Defensa evitaría detallar el alcance de un despliegue a las Islas Azores que coincide en el tiempo y también escenario con una de las operaciones navales más sensibles de inicio de 2026: la interceptación por parte de Estados Unidos de un petrolero ruso en aguas del Atlántico Norte.

Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, consultadas por EL ESPAÑOL, niegan que la información publicada por otros medios sobre un apoyo español a una unidad estadounidense "sea cierta" y subraya que el Cantabria "no ha estado en Groenlandia".

Sin embargo, no aclaran qué hizo exactamente el buque, en qué marco internacional operó ni por qué una misión relámpago permanece clasificada en un momento de máxima tensión geopolítica en el Ártico y el Atlántico Norte.

Un mapa interno elaborado a partir de información oficial de seguimiento marítimo sitúa, además, dos puntos clave en el Atlántico Norte con apenas días de diferencia: la zona en la que el buque español Cantabria habría realizado tareas de apoyo logístico a una unidad estadounidense —en el entorno de las Azores, conforme a la misión inicialmente prevista— y el área en la que la Guardia Costera de Estados Unidos abordó posteriormente al petrolero ruso Marinera.

Las fuentes consultadas subrayan que la coincidencia geográfica y temporal no permite establecer una relación directa entre ambos operativos, pero sí evidencia que el despliegue del buque español se produjo en el mismo corredor marítimo en el que Washington ejecutó una de sus operaciones más sensibles contra la denominada "flota fantasma" rusa.

El Ministerio de Defensa niega cualquier vinculación y rechaza que el 'Cantabria' prestara apoyo a Estados Unidos "cerca de Groenlandia", aunque no ha detallado el cometido exacto de la misión Reyes Magos ni el marco en el que se desarrolló.

Lo que sí esta fuera de duda es el perfil del 'Cantabria'. Integrado en la Armada Española, es una pieza clave de la logística naval: está diseñado para suministrar combustible, agua, víveres y repuestos a otras unidades en alta mar, permitiéndoles prolongar su permanencia operativa sin tocar puerto.

Apenas unos días antes de zarpar rumbo a esta misión, el buque había regresado a Ferrol tras casi dos meses navegando con una flota permanente de la OTAN. Su salida inmediata a comienzos de enero, tras ese despliegue, refuerza el interés informativo sobre el cometido real de la misión.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



Zona sensible

Según fuentes conocedoras del planeamiento naval, la misión del 'Cantabria' se enmarcó en su capacidad principal: el apoyo logístico en alta mar a unidades aliadas. Este tipo de despliegues, habituales pero poco visibles, permiten a buques de combate —fragatas, destructores o guardacostas de gran porte— mantener su operatividad durante semanas sin necesidad de tocar puerto, algo especialmente relevante en zonas alejadas de bases permanentes.

El entorno de las Azores y el Atlántico Norte central constituye uno de esos corredores estratégicos. Se trata de una zona de tránsito clave para rutas marítimas entre Europa y América y, en los últimos años, también de un espacio de creciente vigilancia militar por parte de Estados Unidos y la OTAN ante el aumento de la actividad rusa.

Hasta donde ha podido confirmar este periódico, Defensa no ha desmentido que el Cantabria realizara tareas de aprovisionamiento; se limita a negar una localización concreta —Groenlandia— y una interpretación determinada. Tampoco ha aclarado si el apoyo se prestó a una unidad estadounidense, a un buque aliado integrado en un dispositivo multinacional o en el marco de una misión OTAN ya planificada.

Cómo funcionan las misiones OTAN En el ámbito aliado, este tipo de operaciones no suele anunciarse. Los buques logísticos operan como nodos móviles que se activan en función de necesidades operativas concretas. No participan en acciones de combate ni en abordajes, pero son imprescindibles para que esos operativos puedan ejecutarse. España participa desde hace años en estos esquemas de apoyo aliado. El Cantabria y su gemelo, el Patiño, han suministrado combustible y víveres a buques estadounidenses, canadienses, británicos o franceses en múltiples despliegues, tanto en ejercicios como en operaciones reales. En la mayoría de los casos, esas misiones pasan desapercibidas para la opinión pública. La diferencia en esta ocasión es el contexto. 'Reyes Magos' se produce en un momento de máxima tensión internacional, con Estados Unidos reforzando su presencia naval en el Atlántico Norte y endureciendo su política de sanciones marítimas contra Rusia y Venezuela. Y se produce, además, con un silencio informativo poco habitual incluso para estándares militares.

Días después del despliegue del 'Cantabria', la Guardia Costera de Estados Unidos anunció la interceptación de dos petroleros vinculados a Venezuela. Uno de ellos, el Marinera —antes Bella 1— navegaba con bandera rusa y fue abordado en aguas del Atlántico Norte tras semanas de seguimiento.

La operación fue ejecutada por el United States Coast Guard y presentada por Washington DC como parte de su ofensiva contra la llamada "flota fantasma" rusa. El Gobierno estadounidense confirmó que el buque llevaba tiempo intentando evadir la vigilancia, cambiando de nombre y pabellón.

Aunque Defensa niega cualquier vinculación directa entre ambos episodios, información oficial de seguimiento marítimo sitúa tanto la zona de aprovisionamiento del Cantabria como el área del posterior abordaje del petrolero en un mismo corredor atlántico, con escasos días de diferencia. Las fuentes consultadas insisten en que esta coincidencia no permite establecer una relación causal, pero sí refuerza la hipótesis de que el buque español operó en una zona de alta sensibilidad estratégica.

Personal de la Guardia Costera muy cerca del petrolero ruso Marinera Mando Europeo de EEUU

Discreción militar

El Gobierno español ha optado por una línea de máxima prudencia pública en relación con la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, en el plano militar, los compromisos aliados siguen activos y se ejecutan con independencia del clima político.

Ese desajuste entre discurso político y operativa militar es habitual, pero raramente tan visible. En este caso, la negativa de Defensa a explicar el marco de 'Reyes Magos' ha convertido una misión logística en un foco informativo.

Ni el Ministerio ni la Armada han aclarado si la operación se desarrolló bajo mando OTAN, como cooperación bilateral con Estados Unidos o como parte de un dispositivo más amplio de vigilancia marítima en el Atlántico Norte. Tampoco han explicado por qué una misión de apenas unos días requiere un nivel de opacidad tan elevado.

Al cierre de la primera edición de este reportaje, ni el departamento de prensa del Ministerio de Defensa ni el de la Armada han respondido formalmente a la solicitud de información de EL ESPAÑOL sobre si el BAC Cantabria participó en esa misión de abastecimiento.

BAC Cantabria en maniobra de aprovisionamiento al F-102 EMAD

Por lo tanto, los hechos comprobables son limitados pero claros: el Cantabria zarpó de Ferrol el 1 de enero en una misión denominada 'Reyes Magos'; regresó días después tras un despliegue relámpago; y el Ministerio de Defensa niega que prestara apoyo a una unidad estadounidense "cerca de Groenlandia", sin detallar qué hizo exactamente ni bajo qué paraguas internacional actuó.

En paralelo, Estados Unidos ejecutó una de sus operaciones navales más relevantes del año en el mismo espacio marítimo. La coincidencia temporal y geográfica no constituye una prueba, pero sí un contexto que explica el interés informativo y las preguntas sin respuesta.

En un escenario internacional cada vez más tensionado, donde el Atlántico Norte vuelve a ocupar un lugar central en la seguridad global, el silencio institucional no disipa las dudas. Al contrario: las sitúa en el centro del debate sobre el papel que España juega —y no siempre explica— en las operaciones navales de sus aliados.