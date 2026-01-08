José María Basoa y Andrés Adasme, españoles liberados en Venezuela, fueron acusados de querer atentar contra Maduro

Dos de los cinco presos españoles liberados por Venezuela son los españoles José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, según ha informado RTVE.

Su salida de prisión se enmarca en el anuncio del chavismo de excarcelar a "un número importante" de personas venezolanas y extranjeras, presentado como un gesto unilateral para avanzar en la búsqueda de la paz y la convivencia política en el país. En el caso de Basoa y Martínez, la liberación supone el desenlace provisional de un caso que había tensado las relaciones entre Madrid y Caracas durante meses.

Otro de los presos, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, es una ciudadana con doble nacionalidad. El ministro Albares ha podido hablar con todos ellos, y se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas. personalmente.

El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, dos de ellos con doble nacionalidad, que se preparan para viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas.



​José María Basoa y Andrés Martínez fueron detenidos en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, Amazonas, acusados por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, de tener vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de participar en un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro.

Las autoridades españolas negaron desde el principio que fueran agentes del CNI y reclamaron reiteradamente acceso consular y garantías procesales, mientras sus familias insistían en que se trataba de un viaje turístico y denunciaban la falta de información sobre su paradero en los primeros días.​

Mantenimiento y obrero del metal

José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme son dos bilbaínos de 35 y 32 años que hasta su detención en 2024 llevaban vidas anónimas y discretas en sus barrios de Bilbao.

Basoa trabajó en instalación y mantenimiento de calefacción, gas, fontanería y climatización, con experiencia en empresas de Alemania y del País Vasco, además de algún empleo en el sector de estudios de mercado y logística en el extranjero.

Martínez, por su parte, era un obrero del metal que hacía trabajos de carpintería metálica, instalación de ventanas y pequeñas chapuzas, y seguía viviendo con sus padres en un edificio modesto de la capital vizcaína.

Sus conocidos los describen como dos amigos aficionados a los viajes, “dos chavales” que, según su entorno, se encontraron en el lugar equivocado en el momento más inoportuno.​ Ambos volaron desde Madrid a Caracas el 17 de agosto de 2024 y, tras recorrer parte del país, fueron vistos por última vez en Inírida, Colombia, el 2 de septiembre, rumbo a Puerto Ayacucho, ya en territorio venezolano.

Sin contacto

Sus familias denunciaron su desaparición tras perder el contacto a primera hora de aquella mañana y, días después, supieron que habían sido detenidos y acusados por el chavismo de participar en una conspiración “terrorista” vinculada al CNI, extremo que el Gobierno español y los allegados han negado reiteradamente. Desde entonces, su caso se convirtió en símbolo de la deriva represiva del régimen de Maduro y de la vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros atrapados en la lógica de las crisis diplomáticas.

En los últimos días, tras la operación de EEUU en Venezuela, el Gobierno español había intensificado la presión diplomática, con el ministro José Manuel Albares y el propio Pedro Sánchez exigiendo la liberación de los presos políticos con nacionalidad española y advirtiendo del peligro que suponía normalizar detenciones arbitrarias en Venezuela.

Exteriores ha confirmado ahora la excarcelación de ciudadanos españoles en el marco de las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, entre los que RTVE identifica expresamente a Basoa y Martínez.

La liberación de ambos no implica necesariamente el cierre definitivo de sus causas judiciales en Venezuela, ya que en procesos similares se han aplicado fórmulas de libertad condicionada o medidas cautelares que mantienen abiertos los expedientes.

Sin embargo, el paso tiene un fuerte valor simbólico: por un lado, alivia la situación de sus familias en España; por otro, ofrece al chavismo una oportunidad para mejorar su imagen internacional y enviar una señal de distensión en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos, la Unión Europea y distintos organismos de derechos humanos