Czarina no denunció a su pareja tras una pelea en Gran Canaria: un año después, la Policía cree que él la asesinó y se suicidó

El edificio de Las Palmas de Gran Canaria donde se ha producido el suceso. EFE/ Quique Curbelo.

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre y una mujer de origen filipino cuyos cuerpos fueron hallados la mañana del 6 de enero en el interior de su vivienda, en la calle Bernardo de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria.

Ambos presentaban signos de violencia y fueron encontrados sin vida en el salón del domicilio, después de que ella no acudiera a su puesto de trabajo y de que su hijo alertara a las fuerzas de seguridad al no poder localizarlos.

Las primeras actuaciones apuntan a un presunto crimen machista seguido de suicidio, aunque el procedimiento permanece bajo secreto judicial a la espera de los resultados preliminares de las autopsias.

Los especialistas del Grupo de Homicidios trabajan con la hipótesis de que el hombre acabó primero con la vida de su esposa y, posteriormente, se quitó la suya.

La mujer, Czarina Cruz Cerbo, tenía 43 años y trabajaba como camarera. Su marido, Ricardo Jr. Tomas, tenía 35 y era cocinero. Ambos residían desde hacía años en la capital grancanaria. En el momento de los hechos no constaban denuncias en vigor ni medidas de protección activas.

Imagen de la puerta del domicilio donde ocurrieron los hechos. EFE/ Quique Curbelo.

Sin embargo, la pareja ya había protagonizado un episodio previo de violencia doméstica en junio de 2024, que dio lugar a una intervención policial, a la detención del hombre y a la apertura de un procedimiento judicial que acabó archivado tras la comparecencia de la mujer.

Ese antecedente, hasta ahora desconocido fuera del ámbito judicial, se ha convertido en una de las claves para entender lo ocurrido.

Un episodio previo

La historia no empezó el Día de Reyes. Empezó un año y medio antes, en el mismo piso de la calle Bernardo de la Torre. El 10 de junio de 2024, agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio tras recibirse un aviso por una fuerte discusión entre la pareja.

Ricardo Jr. fue detenido a las 19.15 horas y pasó a disposición judicial dos días después, el 12 de junio, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Czarina fue trasladada a un centro de salud.

Allí explicó que su marido la sometía a un "acoso" constante, motivado principalmente porque le pedía dinero de forma reiterada para jugar a las máquinas, según avanzó el diario local Canarias7 y ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes judiciales. El parte médico incorporado a las diligencias no reflejó lesiones físicas.

"No tengo miedo"

Cuando compareció ante la autoridad judicial, la mujer se acogió a la dispensa prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reconoce a determinadas personas el derecho a no declarar contra su pareja o expareja.

Manifestó expresamente que no quería presentar denuncia, que no deseaba ser reconocida por un médico forense, que no tenía miedo de su marido y que no quería que se adoptara ninguna medida de protección, como una orden de alejamiento o la prohibición de comunicación.

También aseguró que no había sido agredida físicamente.

Ante la ausencia de lesiones, la valoración del riesgo como baja —al no constar antecedentes penales del detenido— y la negativa de la víctima a impulsar el procedimiento en ese trámite urgente, la autoridad judicial acordó el archivo provisional de la causa, que no fue recurrido por ninguna de las partes.

Entrada de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. A. H.

La tragedia

El 6 de enero de 2026, agentes de la Policía Nacional regresaron al mismo domicilio tras la llamada de uno de los hijos del matrimonio, que llevaba horas sin poder contactar con sus padres. En el interior encontraron los cuerpos sin vida de ambos, con signos evidentes de violencia.

Las primeras informaciones difundidas apuntaron a la existencia de una denuncia previa registrada en el sistema de protección de víctimas de violencia machista Viogen.

Fuentes judiciales han precisado posteriormente a EL ESPAÑOL que no existió una denuncia formal, sino una intervención policial y judicial que terminó archivada tras la comparecencia de la mujer y su negativa a denunciar.

El Juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto inhibirse a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que asumirá la investigación. Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario.

Por el momento no existe un relato judicial de los hechos. La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente en el interior de la vivienda y en qué secuencia se produjeron las muertes, una vez se conozcan los resultados de las autopsias.

Lo único acreditado es la cronología: una intervención policial previa, una mujer que aseguró no tener miedo y decidió no denunciar, un procedimiento archivado y, un año y medio después, dos muertes violentas en el mismo domicilio.