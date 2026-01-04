Marta Flich: "Me habría gustado compartir un décimo de lotería con Félix Bolaños y la cena de Nochevieja con Óscar Puente"

Marta Flich comenzó en septiembre de 2025 una nueva etapa profesional en Televisión Española tras varios años en Mediaset. La valenciana dio el salto y se puso al frente del magazine Directo al grano, que presenta de lunes a viernes, a las 15:55 horas, junto a Gonzalo Miró en La 1.

Atrás quedaron sus años junto a Risto Mejide en Todo es mentira de Cuatro; como presentadora de Gran Hermano (tanto la edición VIP como la Dúo); o su paso por las Campanadas de Telecinco con Jesús Calleja para despedir 2023 y recibir 2024 desde el Ayuntamiento de Sevilla.

La economista afronta un 2026 lleno de ilusión tras consolidarse Directo al grano en RTVE, con una media desde su estreno del 10,8% y 880.000 espectadores (su récord de audiencia tuvo lugar el 29 de septiembre con un 12,6% y 1.088.000 espectadores).

Marta Flich en Directo al grano. Cedida

El programa se ha convertido de forma recurrente en la opción más contactada de su franja, superando habitualmente los 2,6 millones de espectadores únicos y erigiéndose como referente entre el público joven de 13 a 24 años, destacando en comunidades autónomas como Madrid, Euskadi, Navarra y la Comunidad Valenciana, entre otras.

Test navideño

Flich ha atendido a EL ESPAÑOL antes de la emisión del programa de La 1 para contarnos cómo ha pasado sus Navidades y qué espera del año nuevo o los regalos de Reyes que le podrían llegar en esa noche tan especial del 5 de enero.

Pregunta.– ¿Qué producto nunca falta en su mesa en Navidad?

Respuesta.– Nunca faltan unos dulces que son muy típicos de mi pueblo, de Vall d'Uxó, y que han pasado de generación en generación. Yo todavía tengo que aprender a hacerlos.

Pero bueno, mi abuela los hacía todas las Navidades, son las primeras Navidades que no va a estar ella, y ahora los hace mi madre. Se llaman pastisets de boniato. El boniato tiene que reposar, se deja preparado mucho tiempo, luego se hace la pasta y ya se cocinan.

P.– ¿Cuál es su menú favorito en Nochebuena y Nochevieja?

R.– Siempre picamos algo antes de cenar y tal, pero como el plato fuerte nos encanta el capón. Lo llevamos a la carnicería y lo parten porque es muy grande. Y luego lo hace mi madre al horno. También cocas dulces y saladas, y un poco de jamón.

P.– ¿Alguna 'pelea' mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R.– De pequeña recordaba que venía la familia a cenar a casa y 'discutían' qué sketch de Martes y Trece era más gracioso, a unos les gustaba más Josema, a otros más Millán… Nos reíamos muchísimo. Esas eran las mayores broncas, imagínate…

P.– ¿Es más de adornar la casa con todo lo que pueda o prefiere algo sobrio?

R.– Cuando era pequeña ponía todos los adornos posibles. Antes de tener a mi hija Berta, la decoración era más sobria porque me daba pereza, pero al estar ella, me encanta ver puestos los adornos ¡Vamos a tope! (Risas).

P.– ¿Con qué personaje famoso, histórico o político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R.– Con Andy Warhol. Tendría muchísimo que aprender de él y seguro que sería muy guay la decoración, muy colorida, original y súper artística.

Foto navideña de Marta Flich. Cedida

P.– ¿Con qué político compartiría un décimo de lotería? ¿Por qué?

R.– Con Félix Bolaños porque si de alguien te puedes fiar, pues será del ministro de Justicia.

P.– ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R.– Pues mira, como cosa loca, grabar un disco o por lo menos grabar un tema, porque me gusta muchísimo la música.

La estudié de pequeñita y es como la asignatura que tengo pendiente. Así que si le pido algo loco al año próximo, ese.

P.– ¿Con qué político le habría gustado cenar en Nochevieja?

R.– Con Óscar Puente, porque, claro, yo me lo imagino en Nochevieja viendo el programa Cachitos en La 2 leyendo los subtítulos y ver si somos capaces de superar esos subtítulos tan locos que ponen los guionistas... Sería muy divertido.

P.– ¿Es del team de Pedroche, verá este año La 1 con Chenoa y Estopa o las seguirá en Mediaset?

R.– Sin duda alguna: ¡Viva Chenoa y Estopa! La Puerta del Sol siempre es mítica y sobre todo Televisión Española, aparte de que ahora mismo es mi casa, lo siento así. Cuando las he dado a Mediaset, las veía ahí, claro.

P.– ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2025 y quién será en 2026?

R.– En 2025, ya a final de año, ha sido Rosalía, con ese discazo que se ha marcado y ha triunfado muchísimo y está ahí a tope y muy original. Y lo ha hecho en el minuto 90 del año.

Para el 2026 ojalá fuera una mujer y científica. Ese sería mi mayor deseo, porque eso significaría que la ciencia está muy de moda y eso estaría muy guay.

P.– ¿Con qué personaje famoso, histórico o político le habría gustado tomarse las uvas? ¿Por qué?

R.– Paul McCartney. Me parece uno de los hombres vivos con más talento y sentido del humor.

Marta Flich cantando. Cedida

P.– ¿Un libro y un disco para 2026?

R.– Libro, espero que le dé tiempo a terminarlo a Edu Galán y disco… Solo a solas conmigo de Víctor Manuel.

P.– ¿Qué restaurante recomendaría a los lectores no perderse el año que viene?

R.– El Fogón de Trifón (Cl. de Ayala, 144, Madrid), para comer, por ejemplo, rabo de toro, oreja, y las cocochas, que te las terminan ahí de hacer delante de ti.

P.– ¿Cuál es el regalo de Reyes Magos que ha pedido este año?

R.– Salud, salud y salud. Y un abriguito calentito que el mío está para tirar a la basura.

P.– ¿Cuál ha sido el mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho? ¿Y el que nunca le trajeron?

R.– El mejor fue una muñeca que iba a ver en una feria todos los domingos y que por fin llegó a casa esas Navidades. El peor no lo recuerdo por más que lo pienso, la verdad es que no soy nada materialista. Además, pensé que nunca me iban a traer un piano y, al final, lo hicieron.

P.– ¿A qué político le daría carbón este 2025?

R.– A Donald Trump, evidentemente, que está reventando el orden mundial y está, en fin, trayendo lo peor de la política y globalizando lo peor de la política, si es que se puede llamar política lo que hace.

También se lo daría a Netanyahu porque está en pleno genocidio con el pueblo palestino y creo que eso se debería ya parar antes de que lo deje todo arrasado.