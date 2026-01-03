"Busco empadronamiento. Sólo gente seria": la 'mafia del padrón' engaña a migrantes por 4.000 € para obtener la residencia

Daniela –nombre ficticio– es de Guayaquil (Ecuador) y busca empadronamiento en Madrid para ella y sus dos hijos. Lleva unos meses viviendo en el barrio madrileño de Entrevías pero, sin este trámite, no puede escolarizar a sus pequeños.

No ha conseguido "de ninguna manera" acceder a él por vía legal, por lo que está dispuesta a pagar por él desde 50 hasta 200 euros.

La oferta, aunque parezca jugosa teniendo en cuenta la gratuidad del documento, se queda corta. Algunos le piden 500 euros. Otros, hasta 1.000. Es la ley de la oferta y la demanda. Un negocio que está de moda.

Se trata de la venta de empadronamientos a inmigrantes en situación irregular que se ven obligados a pagar por adquirir un trámite que les permite optar a asistencia sanitaria y social, así como a regularizar su situación.

Aunque se trata de un negocio ilegal, los anuncios en redes sociales y portales de venta online se cuentan por cientos, y están al alcance de todos. Basta con hacer una breve búsqueda en Facebook. "Busco empadronamiento en Valladolid. Sólo gente seria. Hasta 200 euros", versa uno.

"Busco padrón para tres personas. Pago inmediato", postea otro. Incluso, hay quien se anima a colgarlo en el portal Milanuncios. Entre alquileres de piso y entradas de reventa, ya no es extraño encontrarse un "hacemos empadronamiento para esas personas que recién llegan". Ahora, la desesperación es el negocio.

A pesar de que el padrón es un trámite gratuito para el que basta con un contrato firmado por el propietario de la vivienda y el comprobante de pago del alquiler, así como un documento de identidad en vigor. Sólo en este 2025, Policía Nacional y Guardia Civil han desarticulado hasta una veintena de organizaciones dedicadas al mercadeo de empadronamientos fraudulentos en España.

Anuncio de venta de empadronamientos en el portal 'milanuncios'.

Manuel Arias, portavoz del Sindicato de la Policía Nacional (JUPOL), ha confirmado a EL ESPAÑOL que se trata de un delito "en auge", cometido "tanto por redes criminales como por particulares", que ha encontrado su caldo de cultivo perfecto en la pasividad de las administraciones y en un nuevo Reglamento de Extranjería que ha reducido de tres a dos años el requisito de permanencia para acceder al arraigo.

4.000 € por un "completo"

"Busco padrón en Valencia. Precio razonable, hasta 50 euros". "Necesito empadronamiento en Barcelona, pago hasta 700 euros". Con una diferencia de hasta 1.000 euros entre unas ofertas y otras, el mercado, dice Arias, es "muy abierto".

Los precios varían en función de la ciudad, pero también de los servicios. Como si de packs de ofertas se tratase, el empadronamiento ya no es el único 'bien' con lo que se mercadea. Por un precio más elevado, "que llega a alcanzar los 4.000 euros" se pueden encontrar los llamados "completos", que constan tanto del padrón como de un contrato de trabajo.

La red funciona de la siguiente manera. Los criminales, sirviéndose del boca a boca o de anuncios a través de internet, llegan hasta los extranjeros en situación de irregularidad.

Las redes sociales se convierten en el nuevo mercado de los empadronamientos.

Estos, debido al desconocimiento o a la negligencia de sus caseros que, como en el caso de Daniela, no les pueden facilitar el padrón con la vivienda "por líos burocráticos", acaban cayendo en la trampa, y desembolsan grandes cantidades de dinero a cambio del documento.

Los criminales, en ocasiones con ayuda de personal administrativo, falsean el empadronamiento, registrando a decenas de inmigrantes en una misma vivienda. El portavoz de JUPOL recuerda, en particular, "una operación llevada a cabo en Alicante, donde había hasta 50 personas inscritas en una casa de dos habitaciones y en la que fueron detenidos dos funcionarios".

Aunque no siempre cuentan con estos 'compinches' en los registros que ayudan a estas irregularidades a cambio de una comisión, aseguran que desde los Ayuntamientos "no tienen diligencias para perseguir estos hechos" y "miran un poco hacia otro lado".

Porque en esta operación los beneficiados son también las administraciones. "El beneficio que tienen los ayuntamientos en estos casos es que, cuanto más gente tengan empadronada en sus municipios, mayores serán las ayudas que tengan por parte del Estado", explica Arias.

Ante este panorama en el que todos callan, ya sea por necesidad o beneficio, el portavoz de JUPOL admite que, en muchos casos, "la liebre salta por una denuncia por estafa". "Hay personas que pagan el dinero que se les exige a cambio del empadronamiento, pero estas nunca llegan a recibirlo y es entonces cuando acuden a la policía", señala.

Propietarios usurpados: otras víctimas

Pero en esta trama de empadronamientos fraudulentos, los inmigrantes no son las únicas víctimas. En los casos en los que la administración se lo pone más difícil, los criminales se ven abocados a cometer un nuevo delito que les permita seguir con su red delictiva: la usurpación de identidad.

Hace apenas un mes, en Gandía, la Policía Nacional identificó a 15 víctimas de una de estas organizaciones. Todas ellas eran propietarias de viviendas que desconocían que figuraban empadronados ciudadanos extranjeros en sus domicilios, en algunos casos más de 10 personas por vivienda.

Estas personas se enteran del fraude cuando reciben notificaciones administrativas, requerimientos de los servicios sociales o cuando detectan correspondencia ajena en sus buzones.

El primero fue el caso de una ciudadana catalana que, el pasado 30 de noviembre de 2025, mientras se encontraba trabajando en Perú, recibió una notificación en la que la alertaban de que tenía un plazo máximo de diez días para presentarse presencialmente en la oficina de atención ciudadana por una irregularidad.

Fue entonces cuando descubrió que tenía ocho empadronamientos fraudulentos en su domicilio, realizados mediante contratos de alquiler falsos que alguien había hecho a su nombre.

Retrasos y cambios en la ley

Aunque el portavoz de JUPOL, Manuel Arias, admite que es un delito que se da "desde hace años", asegura que "cada vez son más los casos en los que intervenimos por favorecimiento a la inmigración ilegal, estafa y falsedad documental".

Para entender este "auge", Arias señala hacia la modificación del nuevo Reglamento de Extranjería. "Para obtener la tarjeta de residencia es necesario, sí o sí, estar empadronado", recuerda.

Por ello, reducir el requisito de tres a dos años para el arraigo significa que el empadronamiento pasa a ser la llave que, en la práctica, abre la puerta a la regularización un año antes. Cada mes empadronado 'cuenta' y, por tanto, gana valor en el mercado negro.

Sin embargo, y sobre todo en las grandes ciudades, los retrasos en los registros y la imposibilidad de obtener una cita también juegan un papel importante en favor de las mafias.

Conseguir una cita para empadronarse en ciudades como Madrid o Barcelona se ha vuelto, para muchos migrantes, casi imposible. Los cupos se abren en horarios muy concretos, se agotan en minutos y hay meses en que simplemente no hay citas disponibles, según denuncian movimientos como Padrón por Derecho.

A esto se suman ayuntamientos que piden requisitos extra (contratos 'perfectos', certificados de habitabilidad, etc.) que la ley no exige, o caseros que se niegan a entregar el documento a sus inquilinos.

Por estas razones, hoy, Daniela sigue buscando un techo administrativo bajo el que existir. No quiere "hacer nada ilegal", dice, pero tampoco puede esperar indefinidamente a que su casero se decida a firmar el papel.

Como ella, cientos de inmigrantes se ven abocados al mercado negro, el mismo que ha convertido el empadronamiento en la moneda de cambio de un nuevo negocio ilícito.