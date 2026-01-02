Un joven español trabajando en Suiza: "Te haces la temporada entera y te vuelves a España con 40.000 euros ahorrados"

Año tras año, muchos jóvenes se van al extranjero buscando trabajos mejor pagados y con mejores condiciones. El coste de vida en España sigue subiendo y eso complica cada vez más independizarse o avanzar profesionalmente, por lo que muchos acaban probando suerte fuera con la idea de asegurarse un futuro más estable.

Algunos lo hacen por querer avanzar profesionalmente; sin embargo, otros simplemente lo ven como una manera rápida y efectiva de ganar el dinero suficiente para poder estar una larga temporada viajando y conociendo mundo. Este es el caso del joven español conocido en redes como @kinky_montanero.

Actualmente, se encuentra en Suiza trabajando durante la temporada de invierno con el objetivo de ahorrar lo máximo posible y ha decidido compartir con todos sus seguidores cómo es la experiencia trabajando en el país alpino. "Yo la primera semana cobrando en negro gané 1.900 euros", comienza explicando.

Además, cuenta que el sueldo medio en Suiza es de 6.000 euros mensuales en el sector de la construcción. Asimismo, siempre tienen una paga extra todos los meses de más de 1.000 euros que pueden elegir cuando recibirla: cada mes o al final de la temporada. "Nos dan unos 15.000 euros al irnos o puedes pedirla que te la paguen mes a mes". Aunque también aclara que los trabajos en los que más cobras son los que más esfuerzo físico requieren.

En cuanto a los gastos, el joven español paga 600 euros por una habitación y en comida gasta unos 300 euros más que en España, con lo que asegura que puedes ahorrar unos 4.000 euros al mes. "Si es verdad que se gana bien, pero nadie te regala nada", con esto se refiere a que la sanidad en Suiza no es gratis, pero con un seguro de 300 euros te cubre todo y además te atienden al instante.

Por otra parte, al encontrarse en la zona francesa de Suiza, explica que no es tan sencillo encontrar trabajo si no hablas francés. "Aquí el inglés no importa nada". Y en lo que respecta al ritmo de vida, nada tiene que ver con España: "Aquí entras a trabajar de noche y sales de noche", pero el sueldo lo compensa. "Mis colegas que están aquí y se hacen la temporada entera se van a España con 40.000 euros ahorrados".

Como conclusión, el español lo tiene claro: "Sí que sale a cuenta y por mucho hacer dinero en Suiza. De hecho, lo que suele hacer la gente que somos más nómadas es temporada de 8 meses, consigues 30.000 euros y te vas por ahí un año o dos de viaje, y luego vuelves a hacer otra temporada y te vuelves a ir", finaliza el vídeo.