Los 13 perseguidos de la Lotería en Villamanín rompen su 'pacto de silencio': "Estamos aterrados; nos dicen que iremos a la cárcel"

Algunos de los jóvenes integrados en la comisión de fiestas de Villamanín sostienen la bandera del pueblo en una imagen compartida con EL ESPAÑOL. E. E.

El día que les iba a tocar el Gordo, Álvaro se vistió completo de negro, peinó su cabello recién cortado y salió de casa sin darle demasiada importancia a la lotería. No llevaba encima ningún presagio: ni amuleto, ni superstición, ni el temblor de quien cree que la suerte está a punto de tocarle el hombro.

En Villamanín, un pueblo de la Montaña Central leonesa donde el invierno reduce la vida a un puñado de calles y un sólo bar abierto, la lotería era, hasta hace una semana, una costumbre doméstica. Algo que se compraba "porque se compra", lo mismo que se compra el pan o se habla del tiempo.

Ahora es otra cosa. La lotería se ha convertido en un campo de batalla. Álvaro no es el único nombre en la diana. También están señalados otros 12 jóvenes, miembros de una comisión de fiestas que durante años ha hecho lo que hacen los jóvenes en los pueblos que se mueren: sostener una alegría artificial con trabajo real.

Organizar verbenas, buscar orquestas, montar juegos para niños, levantar barras en la plaza, pedir favores, perder horas. Pero en esta historia Álvaro se ha convertido en protagonista, primero, por la alegría; después, por el recelo. "Él eligió el número", se repite. "Él se encargó". En los pueblos, las frases se vuelven martillos.

Una vecina de Villamanín (León) posa con un décimo premiado. EFE/ J.Casares.

Villamanín es un lugar extraño por su mezcla: casas adosadas modernas con fachadas limpias y persianas nuevas; y, a pocos metros, viviendas viejas que resisten como pueden, con muros fatigados y balcones de hierro oxidado.

En verano, cuando llegan las fiestas, el pueblo se hincha. Vuelven hijos y nietos. Aparecen coches de fuera. Hay música hasta tarde. En invierno, en cambio, todo parece recogerse: los pasos suenan más, la plaza se vacía antes, el bar se convierte en el termómetro de la convivencia. "Si hay fiestas, el pueblo sigue vivo", dicen aquí los jóvenes.

Durante siete años, casi el mismo grupo de chavales se ha ocupado de eso: de que Villamanín no se apague del todo. La lotería era una de sus herramientas. Vendían participaciones pequeñas, de las que se pagan sin pensarlo: una parte para jugar —cuatro de cinco euros—, otra para la comisión —el euro restante—. Era un pacto tácito, aceptado y casi invisible.

Nadie llamaba a eso "negocio". Lo llamaban "fiestas". Este año, en realidad, la lotería estuvo a punto de no salir. "En principio no íbamos a hacer lotería, porque normalmente se encargaba Belén y dijo: este año no hacemos", cuenta alguien del entorno de la comisión. "Y Álvaro dijo: bueno, si queréis me encargo yo".

En esa frase hay algo de gesto generoso y algo de imprudencia juvenil, como si hacerse cargo de algo fuera siempre más fácil de lo que parece. Nadie vio peligro. Nadie imaginó que escoger un número y repartir papeletas acabaría en un salón abarrotado, con Guardia Civil en la puerta y gritos que se escuchaban desde la calle.

Reunión entre la comisión de fiestas de Villamanín y los vecinos premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad, este viernes. Campillo ICAL