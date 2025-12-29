La Navidad negra de David Pérez, dueño del 'Camión de los Regalos' de Extremadura: roban 66.000 € de su caja fuerte

El espíritu navideño ha brillado por su ausencia durante esta madrugada de diciembre. Una banda de cinco hombres encapuchados ha llevado a cabo un nuevo robo en una área de servicio del complejo Leo, a ocho kilómetros del municipio de Monesterio, en Badajoz (Extremadura).

Los ladrones han robado la caja fuerte de El Camión de los Regalos, un negocio que lleva ocho ediciones vendiendo boletos para el sorteo de navidad: una cesta de premios valorada en más de 300.000 euros.

"Se han llevado la caja fuerte de la oficina, una caja fuerte gigante, en la que había 66.000 euros en efectivo, equivalentes a dos semanas de recaudación, y 2.000 papeletas, que quedarán fuera del sorteo", cuenta David Pérez Nieto –dueño del comercio afectado– en conversación con EL ESPAÑOL.

A pesar de la desgracia, David no va a permitir que esto arruine la suerte de los participantes en el sorteo y "poquito a poco" va reponiendo las papeletas. Una tarea que ya había comenzado días atrás "por si algún día pasaba esto".

No es la primera vez que roban en este área de servicio y, para El Camión de los Regalos, "ha llegado el día", lamenta el empresario: "Sabía que algún día me iba a tocar a mí".

El Camión de los Regalos en el que han robado esta madrugada. Cedida

"Son ladrones recurrentes", asegura Pérez Nieto: "Llevan mucho tiempo investigándolos por otros robos". Sin embargo, por el momento no han sido identificados ni detenidos.

En los municipios cercanos al complejo pacense, los vecinos hablan de una banda de ladrones recurrentes que se hace llamar Los Bolina; su líder, El Garamugo. "Se dedican a eso", cuentan. Hay incluso quienes dicen que "se sabe dónde viven" y los sitúan en la ciudad de Badajoz.

Ejecutan los hurtos con vehículos también robados y su modus operandi es rápido. En tan solo dos minutos, los ladrones se llevan gran parte del trabajo y esfuerzo que David lleva desempeñando todo el año.

"Sabían a lo que iban"

Las cámaras de seguridad del comercio, a las que ha tenido acceso este periódico, graban cómo a las 03:12:21 horas de la madrugada un BMW serie 330 de color negro –robado el 23 de diciembre, según adelantan fuentes policiales– para frente al camión.

Un hombre encapuchado y con unos guantes amarillos baja del coche con una cizalla en la mano, sube las escaleras de seguridad y fuerza la puerta del negocio.

Apenas han pasado 30 segundos cuando, junto a otros dos hombres también encapuchados, entran en la oficina del negocio. Mientras tanto, otros dos varones se quedan vigilando. En total, cinco hombres encapuchados y con guantes.

03:13:36 horas. Los ladrones meten la caja fuerte en el maletero del coche e, inmediatamente, huyen. Esta caja fuerte pesa "entre 200 y 300 kilos", según detalla el empresario.

Cinco encapuchados roban la caja fuerte de El Camión de los Regalos, en Badajoz (Extremadura).

Menos de dos minutos para una operación de "gran destreza". "Sabían a lo que iban", aseguran agentes de la Guardia Civil de Badajoz.

El robo ha llamado a la puerta del empresario "cuando menos lo esperaba". En plena época de navidad, el negocio de David se encuentra en "el momento fuerte", una baza que los ladrones han jugado a su favor.

El extremeño se encontraba pasando unos días en Cáceres junto a su familia. El dinero recaudado de dos semanas se encontraba dentro de la caja fuerte robada.

Una decisión errónea

A las 23:00 horas de la noche de ayer, David llegó a su casa. Pensó que por dejar el dinero en la caja fuerte una noche más no ocurriría nada. Una decisión que le ha supuesto 66.000 euros de pérdida al propietario. "Se me han adelantado", lamenta.

Por suerte, los ladrones no han accedido al gran premio que se encontraba dentro del camión, protegido por un cristal blindado. "Se han llevado la caja fuerte que es lo que les interesaba", cuenta el dueño de El Camión de los Regalos.

Los boletos valen siete euros y sortean un amplio abanico de premios para el seis de enero: un Ferrari, un quad, dos motos, viajes, videoconsolas, bicicletas... "En total casi 400.000 euros en premios".

No es la primera vez que David se enfrenta al intento de un robo. Hace un par de meses, cerca de su casa, también le intentaron robar una furgoneta. "Han intentado robar muchas furgonetas de la zona", explica.

La indignación aflora en los sentimientos de Pérez Nieto al recordar lo ocurrido: "La pena es no poder tener allí una metralleta apuntando por la noche y cuando alguien entra con una capucha disparar", dice tomándose la tragedia con todo el humor posible.

"Esa gente no merece estar en esta vida", concluye.