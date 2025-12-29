El alcalde de Villanueva del Trabuco (PSOE) invita a un filósofo 'queer' a dar una charla sobre "capitalismo del arcoíris"

Las redes sociales han estallado este lunes con la conferencia que el filósofo y antropólogo Simón Cano Le Tiec, impartió en el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco el pasado 28 de octubre.

En su ponencia, este activista queer desarrolló el concepto del "capitalismo del arcoíris, que comprende que la libertad de los miembros que conforman esta comunidad [LGTBIQ+] no es una libertad de acción, sino de poder participar del consumo y del mercado".

El breve fragmento que se ha hecho viral no recoge la explicación completa de Cano sobre este concepto en su conferencia en este municipio malagueño donde el PSOE tiene la alcaldía pero gobierna en coalición con el PP.

Sin embargo, la difusión que ha tomado este vídeo no se debe a la propia disertación, sino a la característica estética de Cano.

Las redes sociales se han llenado de comentarios burlescos que atacan la integridad y la dignidad del filósofo, hasta el punto de que en una entrevista en En Boca de todos, de Cuatro, ha denunciado que recibió "amenazas de muerte".

Quién es Simón Cano

Cano está centrado en un doctorado en Filosofía de la Tecnología. Es una figura muy activa en redes sociales pero cuyas publicaciones se centran en desarrollar conceptos relacionados con el colectivo LGTBI, desde un punto de vista académico.

De hecho, en la ponencia que se ha viralizado dos meses después, expuso "algunas críticas a la tendencia de los movimientos sociales a la institucionalización", así como "el compromiso falseado de marcas y artistas".

Más allá de eso, en el programa presentado por Nacho Abad ha descartado que exista cualquier vinculación entre él y el partido que gobierna en Villanueva del Trabuco, donde impartió la citada ponencia: "Se ha llegado a decir que soy un concejal del PSOE y eso no es cierto".

Además, Cano colabora con el programa de radio y pódcast Somos de Colores, que se emite en Jaén y a través de las plataformas digitales con su sección Queersofía.

El término queer, con el que se identifica el filósofo, según la RAE representa a aquellas personas que tienen una identidad de género o una orientación sexual que no corresponde con las categorías tradicionales".