Frank Prieto, español trabajando de camarero en Suiza: "En un mes he podido ahorrar 3.250 euros"

Trabajar fuera de España se ha consolidado como una opción cada vez más habitual entre los jóvenes. Las dificultades para acceder a la vivienda y un mercado laboral poco favorable empujan a muchos recién graduados a buscar oportunidades más allá de las fronteras. Irlanda, Australia y Suiza se han convertido en algunos de los destinos preferidos, gracias a la posibilidad de encontrar empleo rápido y con salarios más altos que en España.

Este último destino ha sido la elección de Frank Prieto (@frank_prieto__), un joven sevillano que hace unos meses no estaba seguro de su futuro y tomó la decisión de comprar un billete a Suiza con el objetivo de encontrar trabajo y una nueva vida. "Voy con 3.000 euros ahorrados mal contados, niveles de idioma justos", explica Frank. Pero con un mensaje claro: "No te arrepientas nunca de hacer algo. Hazlo".

Tras dos semanas de búsqueda, el español consiguió trabajo. A raíz de la publicación de varios vídeos en los que contaba su experiencia buscando trabajo, un chico contactó con él ofreciéndole un puesto en el que podía estar interesado.

Por tanto, las dos semanas y media de búsqueda "dieron sus frutos" y actualmente el sevillano trabaja como camarero y ha compartido con todos sus seguidores cuánto cobra y cuánto ahorra en un mes de trabajo.

Explica que, a pesar de que le ha llegado la nómina de una semana, ha hecho los cálculos para ver cuánto ganaría en un mes a jornada completa: "Echamos 173 horas al mes, lo que serían unas 43 horas a la semana aproximadamente", comienza a explicar en el vídeo. A estas horas le suma el porcentaje de vacaciones, festivos y la paga extra. En total se queda en 4.232,54 francos brutos al mes, que se quedaría en 3.708,23 francos netos mensuales.

Pero este no es todo el dinero, ya que hay que sumarle las propinas que, según afirma el joven, "en hostelería son muy buenas". Unos 800 francos de media, unos 50 al día. Esto da un total de 4.508,23 francos, que tras restarle los gastos básicos como alquiler, el seguro, la comida, el gimnasio, etc., le sobra un total de 3.000 francos, es decir, unos 3.250 euros al mes.

Aun así, aclaró que esta cantidad no será igual todos los meses: "Igual algún mes gasto más que otros y no he contado el ocio porque yo he venido a trabajar y a ahorrar para invertir", finaliza el joven español.