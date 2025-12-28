Carlos Sobera: "El triunfador del 2025 ha sido la clase media, que es capaz de sobrevivir a lo que se le viene encima un año más"

Carlos Sobera se ha consolidado como uno de los rostros imprescindibles de Mediaset. Los espectadores de Cuatro le pueden ver a diario en First Dates, pero en Telecinco podrán disfrutarle en 2026 en la vuelta del concurso El precio justo –que ya presentó hace unos años– y, como es tradición, cuando arranque la nueva edición de Supervivientes en primavera, el vizcaíno volverá a ponerse al frente de las galas del reality de supervivencia.

Pero antes de convertirse en un presentador casi omnipresente, Sobera llevaba una vida muy distinta. Hace casi tres décadas era profesor de Derecho de la Publicidad en la Universidad del País Vasco (UPV). "También me tocó dar clases en Empresariales de Derecho Civil y algunas otras asignaturas", recuerda.

Aquel trabajo académico lo compaginaba con su faceta en la televisión autonómica vasca, donde ejercía como guionista y presentador. Un equilibrio improbable que, visto con perspectiva, anticipaba la versatilidad que marcaría su carrera.

El equipo de 'First Dates' celebrando las navidades. Cedida

El salto a la televisión nacional llegó en 1997, y no como presentador, sino como actor. Fue en Al salir de clase, donde interpretó a Eduardo Medina durante casi 200 capítulos. Su personaje dejó momentos icónicos –como aquella 'cobra' a Raquel, interpretada por Elsa Pataky– que aún sobreviven en la memoria colectiva de los espectadores que crecieron con la serie.

Todos estos hitos han hecho de Sobera uno de los presentadores más queridos por los espectadores y más valorados por sus compañeros, haciendo que sus proyectos sean un sinónimo de éxito de audiencia.

Test navideño

El presentador atendió a EL ESPAÑOL en las mesas del restaurante del amor para comentar sus Navidades pasadas, presentes y futuras, como dirían los fantasmas de Charles Dickens en Cuento de Navidad.

PREGUNTA.– ¿Qué producto nunca falta en su mesa en Navidad?

RESPUESTA.– El turrón. A pesar de tener problemas con el azúcar, siempre hay una excepción y un dulce no amarga.

P.– ¿Cuál es su menú favorito en Nochebuena?

R.– Estoy entre cordero o cochinillo como plato principal, acompañado por unos puerros a la vinagreta o unos espárragos con salsas al principio de la comida como entrante.

P.– ¿Alguna 'pelea' mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R.– Peleas míticas con mi cuñado siempre, pero jamás en Navidad (risas). Esta es una época en la que hasta los que están en guerra tienen unos días de armisticio o asueto, así que yo también con mi cuñado (risas).

Carlos Sobera, presentador. Cedida

P.– ¿Es más de adornar la casa con todo lo que pueda o prefiere algo sobrio?

R.– Me gusta la sobriedad, pero cuando se trata de la Navidad, más vale burro grande, ande o no ande. Así que yo pongo todo lo que haya, incluso un poquito más.

P.– ¿Con qué personaje famoso, histórico o político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R.– Pues lo haría con Jesús y, al ser posible, en Belén. Y le diría todo lo que se va a venir encima, porque, claro, hay que ver el 'belén' que se ha montado después de su nacimiento...

P.– ¿Con qué político compartiría un décimo de lotería? ¿Por qué?

R.– Más vale no compartir el décimo ni con políticos ni con no políticos, que tal y como está la vida, para lo poco que toca y lo mucho que se lleva luego Hacienda, mejor quedártelo tú entero para ti, no vaya a ser que te toque por una vez en la vida…

P.– ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R.– Yo siempre le pido lo mismo: salud. Es la base real de todo lo demás, del trabajo, del amor, del bienestar. Pero también que el Athletic Club de Bilbao pueda ser campeón de Liga, pero no hay manera (risas).

P.– ¿Con qué político cenaría en Nochevieja, nombre y por qué?

R.– ¡Dios me libre! Prefiero no cenar en Nochevieja con nadie que no pertenezca a mi círculo de amistades o a mi familia. Los políticos seguro que ese día, además, se lo reservan también para sus familias y es conveniente que así sea.

Carlos Sobera con las uvas preparadas para las campanadas. Cedida

P.– ¿Es del team de Pedroche, verá este año La 1 con Chenoa y Estopa o las seguirá en Mediaset?

R.– Seguiré las de Mediaset con Sandra Barneda y Xuxo Jones porque, aparte de que son las de mi casa, creo que son las que más me pueden sorprender. Con Pedroche ya presenté yo unas campanadas… y a Buenafuente, que iba a hacerlo en RTVE, pero no lo hará porque no se encuentra bien, le mando un saludo cariñoso y le deseo una prontísima recuperación.

P.– ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2025 y quién será en 2026?

R.– El gran triunfador del 2025 ha sido la clase media, que un año más ha sido capaz de sobrevivir a todo lo que se le viene encima. Y a partir del 2026, ya veremos, porque entre las balizas de la Dirección General de Tráfico, el nuevo control de los Bizum y alguna cosita más, pues la clase media va a tener que volver a atarse a los machos. Pero estoy seguro de que volverá a sobrevivir porque está constituida por campeonas y campeones.

P.– ¿Con qué personaje famoso, histórico o político se tomaría las uvas? ¿Por qué?

R.– Pues hay muchos. La verdad es que aquí me resultaría difícil elegir, pero me voy un poco hacia mi terreno. Me encantaría tomarme las uvas con tipos como John Wayne, como Cary Grant o Montgomery Clift. ¿Y por qué? Pues porque soy un cinéfilo y mitómano empedernido.

También me las tomaría con algunas actrices de siempre, de toda la vida, como Concha Velasco, a la que amaba y respetaba muchísimo, o con personas que lamentablemente no están como José Luis López Vázquez o Agustín González.

P.– ¿Un libro y un disco para 2026?

R.– Habrá que esperar a que publiquen el 2026 disco y libro, pero yo siempre escucho música de mis clásicos que van desde The Beatles hasta Bruce Springsteen, pasando por U2. Y libros desde Milán Kundera hasta Arturo Pérez Reverte, que me encanta cómo escriben y cómo se comprometen.

Carlos Sobera, presentador de 'First Dates'. Cedida

P.– ¿Qué restaurante recomendaría a los lectores no perderse el año que viene?

R.– Los que más me gustan son El Qüenco de Pepa (C. de Henri Dunant, 21, Madrid); el de Ramón Freixa, Tradición (C. Velázquez, 24, Madrid) y Qú by Mario Sandoval (C. de Sevilla, 2, Madrid), que es extraordinario. En un concepto no Estrella Michelín, los mejores son los de Dani García, que ha puesto algunos en Madrid soberbios.

P.– ¿Cuál sería el regalo de Papá Noel o Reyes Magos que pediría este año?

R.– A Papá Noel le pedí unos zapatos nuevos. A los Reyes Magos, como son mágicos de verdad, les pediré una gran dosis de felicidad.

P.– ¿Cuál ha sido el mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho? ¿Y el que nunca le trajeron?

R.– El mejor regalo de Reyes que me han hecho fueron unas cartucheras del oeste para hacer de Clint Eastwood, allá cuando tenía nueve o diez años, no sabes cómo lo disfrutaba yo eso. Y el peor regalo me lo voy a callar porque no sea que quien me lo hizo lea este test navideño, se autorreconozca y tengamos algún conflicto de intereses (risas). ¿Y el que nunca me trajeron? Pues hombre, la verdad es que no recuerdo haber pedido algo que nunca me hayan traído, nunca me pasó eso.

P.– ¿Quién se merece más carbón, Trump o Netanyahu?

R.– Que se lo repartan entre los dos.