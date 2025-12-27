Marisa trabaja en Madrid y vive en Valladolid: "Una casa allí igual no la consigo porque la vivienda está muy mal"

El encarecimiento de la vivienda en varias ciudades españolas ha alcanzado niveles difíciles de asumir para buena parte de la población. En grandes urbes como Madrid y Barcelona, el alquiler puede suponer más de la mitad del salario mensual, lo que lleva a muchos a descartar vivir en estos núcleos urbanos y optar por otras provincias.

Este es el caso de Marisa, una sanitaria que trabaja desde hace 7 años en el Hospital de la Paz de Madrid, pero vive en Valladolid. Así lo ha contado recientemente a Antena 3, donde explicó que se levanta cada día a las 5 de la madrugada para coger el primer tren que sale desde Valladolid a Madrid y, de este modo, poder llegar a su trabajo.

"Llevo así 7 años. Estuvimos barajando mudarnos a Madrid, pero es inviable", apunta. Marisa, que vive con su marido y su hija, por el momento no está pensando en mudarse a la capital. "Es un poco por todo. Una vivienda allí igual no la consigo porque en Madrid la vivienda está muy mal. Además, gano en calidad de vida viviendo en Valladolid, en Madrid es más difícil compaginar todo", explica.

Pero Marisa y su familia no son los únicos que se encuentran en esta situación. Cada año aumenta el número de trabajadores que abandonan las urbes debido al alto coste de la vivienda. "Hay gente que prefiere madrugar una zorita antes que pagar tanto dinero solo por vivir ahí", cuenta un joven de Valladolid.

Otro vecino de la provincia cuenta que tiene amigos que se encuentran en circunstancias similares: "Yo tengo amigos que viven en Valladolid y trabajan en Madrid. Es un fastidio perder tantas horas en viajar, pero se han acostumbrado". Otros no dudan que es la mejor alternativa: "Yo sí, prefiero madrugar un poco más e ir más desahogada con el dinero. Da más tranquilidad", apunta una señora.