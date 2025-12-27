Gloria Serra: "Pido para 2026 que dejemos de tener el presidente que hay en EEUU, es una agonía para el ser humano"

Hablar de Gloria Serra es hacerlo de una de las presentadoras más reconocibles de la televisión en España, con años de experiencia en el mundo del periodismo. La ‘culpa’ de que eso suceda es de varios factores, uno de ellos es llevar 15 años al frente de uno de los programas más longevos de La Sexta (previo paso por Antena 3), Equipo de investigación, con más de 500 programas realizados.

Otro, la calidad de los reportajes del espacio de Atresmedia, donde informan de casos de narcos, estafadores o temas pegados a la actualidad, que se han convertido en la seña de identidad del programa. Y el último, el tono casi de cuentacuentos que utiliza Gloria Serra para narrar cada uno de los temas abordados en el programa.

“Cuando pusieron Equipo de investigación en viernes, todas las cadenas hacían entretenimiento, y en una reunión hablamos de trabajar las músicas y de hablar con intención, pero sin subrayar el escándalo. Rescaté del cajón la locución que hacía en Telecinco y, tras ver a actores de teatro y de doblaje, cómo enfatizaban, cómo envolvían a la gente, decidí usarlo”, explica.

Gloria Serra posando junto a sus compañeros de Equipo de Investigación tras llegar a los 500 programas. Cedida

“Es una mezcla de narrar con cuidado para que se me entienda perfectamente todo y que, al mismo tiempo, los espectadores vean que estoy contando una historia. Entonces encontré ese tono de cuentacuentos para adultos, entretenido sin perder credibilidad. Estoy muy orgullosa

de ese trabajo”, añade.

No obstante, fuera de las cámaras tiene un perfil que contrasta con su faceta televisiva, ya que hubo una época que era toda una 'gamer' especializada en el juego de rol World of Warcraft, donde era una elfa y, además, es una friki de la cocina.

“Me he vuelto experta en hacer kimchi—plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática— y ahora, cuando lo preparo, tengo que hacer tres o cuatro kilos porque todo mi entorno me pide. También tengo una colección de libros de cocina apabullante”.

Test navideño de EL ESPAÑOL

La periodista ha atendido a EL ESPAÑOL para contarnos cómo está viviendo estas Navidades, además de mojarse en algunos temas de actualidad y desvelar su menú favorito para estas fiestas.

Pregunta.- ¿Qué producto nunca falta en su mesa en Navidad?

Respuesta.- Por supuesto el turrón. Soy más de turrón que de polvorones y creo que, aparte del caldo de Navidad de mi madre, que en Cataluña es uno de los platos tradicionales, del resto de comida de esta época no hay nada más que me atraiga. Al ver turrón y el caldo de mi

madre en la mesa ya sé que es Navidad.

P.- ¿Cuál es su menú favorito en Nochebuena y Nochevieja?

R.- Prefiero que no sea muy pesado y con los años lo he ido cambiando. Me gusta mucho que sea pescado porque es un poquito más ligero y, además, en Cataluña celebramos el 26 con lo cual esto es un no parar de comer (risas), entonces prefiero que sea pescado. Sí que me

gusta mucho el picoteo, me parece que le pega mucho a la Nochebuena y a la Nochevieja.

P.- ¿Alguna ‘pelea’ mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R.- La verdad es que tengo una familia maravillosa, tanto la de sangre como la política y no hay peleas, pero sí que recuerdo de niña en casa de mis abuelos, que además era la época de la transición, con lo cual todo estaba con mucha efervescencia, ahí sí que había discusiones. Ahora, la verdad es que somos muy aburridos, jugamos mucho y nos reímos un montón, pero peleas, pocas.

Gloria Serra posando para El Español en Navidad. Cedida

P.- ¿Es más de adornar la casa con todo lo que pueda o prefiere algo sobrio?

R.- Ahora ya no decido. Antes era un poquito de decoración elegante, refinada, como muy británica… Ahora deciden mis hijas y ellas viven, por supuesto, en el desfase total, o sea, no ponemos más cosas porque no se podría andar por la casa (risas).

P.- ¿Con qué personaje famoso, histórico o político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R.- Un personaje histórico que me genera mucha intriga es María Antonieta y, además, como era una mujer de mucho gusto, así aprovecharía para ver qué hay de verdad en el mito, en la leyenda, a qué se parece más, a lo que ha retratado la famosa película de Sofía Cópola, o a la

leyenda negra en torno a su vanidad y a su forma de ser… Creo que María Antonieta me dejaría la casa divina.

P.- ¿Con qué político compartiría un décimo de lotería? ¿Por qué?

R.- Pues la verdad es que no tengo ninguna preferencia y no tengo ningún político que sea amigo. Creo que lo compartiría con cualquier persona que fuera amigo, aunque no fuera íntimo. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por ejemplo, que sí que le conozco a través de

otro amigo común. Pero vamos, que yo soy más de mi gente.

P.- ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R.- La primera cosa loca que pediría para 2026 es que dejemos de tener el presidente que hay en Estados Unidos, que eso es una agonía para el ser humano y alguien que me parece muy peligroso para la paz mundial y la estabilidad general. Pediría que dejara de gobernar, pero eso sí que es loco, loco, si pasara…

P.- ¿Con qué político cenarías en Nochevieja, nombre y por qué?

R.- Con alguien que fuera divertido, porque la Nochevieja creo que es un día muy familiar y tendría que ser alguien como somos nosotros.

Gloria Serra posando para EL ESPAÑOL. Cedida

P.- ¿Es del team de Pedroche, verá este año La 1 con Chenoa y Estopa o las seguirá en Mediaset?

R.- Soy team Pedroche porque hay que barrer para casa y yo con Alberto y con Cristina a muerte. Además de este año que encima se amplía la cosa y hay un tercer invitado como Santiago Segura, está todo como mucho más reñido. Creo que haré lo que hago siempre, que es que yo veo Antena 3 y luego picoteo un poco a ver qué están haciendo en la competencia para ver qué hacen los demás.

P.- ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2025 y quién será en 2026?

R.- Sin duda en 2025 hubo una noticia que a mí me pareció espectacular, ese gran avance en la predicción de la evolución del cáncer que se hizo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pizounier del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, que descifraron la trayectoria evolutiva del cáncer.

Fue una noticia que a mí me interesó muchísimo, por desgracia tengo amigos, conocidos, mucha gente que lo ha sufrido, algunos por desgracia no están ya entre nosotros y me parece que cada nuevo salto que se hace es de gigante y este sin duda lo ha sido.

Y para el año que viene, a mí me encantaría que lo más importante que ocurriera, el triunfador, fuera la persona, la institución, ojalá sea la Unión Europea, que libre a nuestros niños y adolescentes de los peligros que las grandes tecnológicas les dejan al alcance.

Gloria Serra posando para EL ESPAÑOL. Cedida

Sin ningún tipo de responsabilidad, sin hacerse cargo de nada y que está afectando de una forma tan increíble a su salud mental, a su estabilidad, incluso a su forma de afrontar la vida. Eso sería sin duda alguna el gran triunfador de 2026.

P.- ¿Con qué personaje famoso, histórico o político se tomaría las uvas? ¿Por qué?

R.- Otra persona que no está y que yo he admirado infinitamente, solo tuve la oportunidad de hablar una vez con él y como él era tímido, yo estaba tan impresionada, creo que no dijimos nada interesante, es Manolo Vázquez Montalbán.

Es un escritor que yo devoro, que leo en todos sus formatos, desde las novelas negras hasta los ensayos e incluso la poesía y me parecía un tipo que me habría encantado ganarme su confianza.

Me habría encantado compartir las uvas de charleta con él porque eso es una de las cosas que me gusta a mí de la última noche del año, ahora que yo soy más mayor, compartirlo con gente que quiero estar charlando, reírnos, ver programas divertidos… y me habría gustado que fuera con Manolo Vázquez Montalbán.

P.- ¿Un libro y un disco para 2026?

R.- Me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo con Las hijas de la criada de Sonsoles Ónega, me ha parecido que está muy bien escrito y me ha impactado muchísimo, no me la imaginaba para nada así. A ver si me la encuentro por los pasillos de Atresmedia y se lo digo (risas).

Y un disco… iba a decir el de Rosalía, pero estoy segura de que va a serlo así que diré otro, el de Zaz, una cantante francesa que a mí me encanta, que tuve la oportunidad de ver en Barcelona y he seguido su trayectoria desde siempre.

Gloria Serra posando en Equipo de Investigación. Cedida

Y el último disco que se llama Saint-Gesuv -Sanos y Salvos en francés-, y es impresionante cómo todos sus discos tienen algún par de canciones y las letras son espectaculares, sobre todo su interpretación. Recomendaría ambos.

P.- ¿Qué restaurante recomendaría a los lectores no perderse el año que viene?

R.- El de Alberto Chicote, Omeraki, que además está con un carrerón, está triunfando en The Fork que es uno de los grandes éxitos, recomendado por todo el mundo.

P.- ¿Cuál sería el regalo de Papa Noel o Reyes Magos que pediría este año?

R.- Yo pediría salud en el sentido más amplio, para todos, para mi gente, sobre todo para los más mayores, para los que están más delicados. Y salud mental también para todos, que están siendo tiempos complicados, difíciles, sobre todo en lo económico para mucha gente. Salud y estabilidad.

P.- ¿Cuál ha sido el mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho? ¿Y el que nunca le trajeron?

R.- El mejor, la máquina de escribir a los 10 años, porque yo soy así de ‘repelente niña Vicente’ (risas) y me pedí una máquina de escribir. Y aún está por aquí, que ya las nuevas generaciones ya la están usando, una Lettera DL maravillosa.

¿El peor? Creo que han acertado casi siempre, estoy muy contenta con sus majestades, para mí son unos cracks, y a tope con ellos, y además como para hablar mal de los Reyes Magos en estas fechas también… ¡En qué líos me metéis! Eso sí, nunca me trajeron una caja de Magia Borrás, esto es una espinita que de vez en cuando sale en Navidad y mis padres me dicen que soy una pesada con el tema (risas).

P.- ¿A qué político le daría carbón este 2025?

R.- Creo que me iría al Congreso y prácticamente se lo daría a todos, y los que no estuvieran allí, los mandaría a Asturias, que es tan bonito y que aún tenemos alguna mina por ahí que se podría acceder fácilmente y los iría metiendo ahí para que reflexionaran un poco.

P.- ¿Quién se merece más carbón, Trump o Netanyahu?

R.- Estos merecen algo más que carbón, yo creo que ambos, que son dos personas muy irrespetuosas y que demuestran un absoluto desprecio por la legalidad y por la vida de los demás, aparte de un amor incondicional por el oro, el dinero, etcétera, estos les meterían esa mina, pero ahí yo creo que se iba a estropear el ascensor para que la reflexión fuera incluso más larga.