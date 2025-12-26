Sara, joven española trabajando en Suiza: "No vuelvo a trabajar por 1.000 €. Gano 5.300, más que un ingeniero en España"

Año tras año, muchos jóvenes se van al extranjero buscando trabajos mejor pagados y con mejores condiciones. El coste de vida en España sigue subiendo y eso complica cada vez más independizarse o avanzar profesionalmente, por lo que muchos acaban probando suerte fuera con la idea de asegurarse un futuro más estable y esperanzador.

Una de ellas es Sara, una joven española de 22 años que a través de las redes sociales ha contado su experiencia viviendo y trabajando en Suiza desde hace 2 años, uno de los destinos predilectos por los españoles.

La joven que reside en el país alpino empezó la aventura trabajando como au pair, cuya jornada era de siete de la mañana a seis de la tarde. Un horario que no era bien recompensado, ya que el sueldo apenas llegaba a los 638 euros. Actualmente, Sara asegura "que gana más que un ingeniero en España".

Hoy en día cuenta con dos trabajos: en un supermercado y en un bar. Con ambos puestos gana algo más de 5.300 euros al mes, un sueldo notablemente superior al que ganan la gran mayoría de personas en España. Además, explica que todas las personas que va conociendo durante su etapa en Suiza ganan entre 6.000 y 8.000 euros al mes.

Este es el motivo principal por el que asegura que no volvería a trabajar en España: "No vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes. En España trabajas para vivir, trabajas para sobrevivir. Si te sobran 10 o 20 euros al mes es mucho", cuenta Sara.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. A pesar de poder ganar mucho dinero, la vida social no se asemeja en lo absoluto a la que se puede llegar a disfrutar en tierras españolas: "Suiza es un país donde la gente está muy centrada en trabajar. Solo piensan en dinero, dinero, dinero. Hay mucha soledad. Si no vienes acompañado o no eres muy fuerte, aquí te deprimes", advierte la joven.