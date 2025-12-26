Jin Je, el empresario chino "españolizado" que celebra la Navidad en Dabadá: "Hay que dar visibilidad al autismo"

Jin Ye nació en China hace casi medio siglo, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Murcia y eso le ha llevado a adoptar tradiciones españolas como la Navidad: una celebración excluida en el calendario festivo del país asiático.

"Me siento murciano y estoy muy españolizado, por eso vivo la Navidad con ilusión, juntándome con mi familia para cenar en Nochebuena", según confiesa el empresario Jin Ye, de 49 años, mientras atiende a los clientes tras el mostrador de Hiper Atalayas en la capital del Segura.

Tan implicado está con la Navidad que su negocio baja la persiana por la tarde, el día de Nochebuena, algo inusual para un empresario chino. Incluso es habitual ver a Jin Je (China, 1976) haciendo donativos para que cunda el ejemplo entre otros empresarios de Murcia.

"En estas fechas hay que mostrar solidaridad y corazón", tal y como reflexiona este empresario convertido en influencer, tras fichar por TikTok para su canal de venta online debido al éxito que tiene su cuenta de Hiper Atalayas con la que ya supera los 20.000 seguidores.

"Hay que darles ilusión a los niños", según prosigue Jin, cuyas palabras ha llevado a la práctica disfrazándose de Papá Noel para visitar a los alumnos de los colegios Nicolás de las Peñas y Alejandro Valverde de Murcia, algo impensable en su país de origen donde la Navidad queda restringida al ámbito privado de una minoría cristiana y a exhibir decoración en las tiendas porque en la República Popular China consideran que se trata de una celebración comercial de Occidente.

La visita más especial que ha realizado este empresario e influencer ha tenido lugar en la Asociación Crece con Dabadá que atesora un triste récord: no ha recibido un solo euro de subvenciones públicas desde su fundación, a pesar de que desarrolla una labor titánica con sus 110 usuarios, chicos y chicas de entre 2 añitos y 21 años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

"He querido dar visibilidad al autismo", subraya Jin Ye, tras visitar la sede de este colectivo en la pedanía murciana de Churra.

#PapáNoel #ColegioAlejandroValverde #MagiaDeNavidad #MurciaEnNavidad ♬ sonido original - Hiper Atalayas @hiperatalayas Este año Papá Noel no viene del Polo Norte… viene de China. Y ya ha pasado visitando el Colegio Alejandro Valverde ✨ Ha repartido muchos regalos 🎁, ha recibido todas las cartas de los peques 💌 y ha llenado el colegio de sonrisas, ilusión y magia navideña ❤️ Porque cuando llega Papá Noel… la Navidad ya se siente de verdad. ✨ #NavidadConJin

"Nos emociona que alguien ajeno a nuestro entorno se acerque porque se trata de un empresario y la Navidad es uno de los momentos en los que más trabajo tiene de todo el año", tal y como destaca agradecida Noelia Pina, presidenta de la Asociación Crece con Dabadá y madre de un adolescente, de 16 años, con autismo severo.

Esta semana, Jin Je se ausentó de Hiper Atalayas para ponerse el gorro de Papá Noel y el jersey más navideño de su tienda para "llevar ilusión a estos niños con dificultades", en forma de juguetes educativos, peluches, coches... Hasta ahora ya ha donado 2.000 euros en juguetes que cotizan al alza por estas fechas como los drones.

"A los chicos con autismo les gustan los juguetes sensoriales, con colores, con movimiento, las pelotas blanditas antiestrés...", según ejemplifica Noelia. "El 90% de nuestros usuarios tienen un grado tres de dependencia: autismo severo".

Pero eso no les impide ni sentir ni disfrutar de gestos altruistas como el de este empresario chino, cuyos vídeos de humor con los que promociona los productos de su tienda no solo triunfan en TikTok, también han conquistado al mismísimo Ayuntamiento de Murcia. De hecho, lo ha nombrado embajador del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad.

"Los empresarios no solo tienen que estar con su familia en Navidad, también tienen que compartir cosas de corazón", tal y como recalca Jin, tras haber pasado unas horas con personas con autismo. "Para nuestros críos es difícil disfrutar de fiestas como la Navidad porque las aglomeraciones de gente los ponen nerviosos y para ellos es un mundo que venga Jin a darles regalos", subraya la responsable de la Asociación Crece con Dabadá.

Jin repartiendo juguetes a los chicos de la Asociación Crece con Dabadá.

"Todo lo que hacemos nos cuesta mucho dinero porque son personas con muchas necesidades de apoyo y no recibimos ningún tipo de subvención", se lamenta Noelia Pina. "Necesitamos contar con los recursos suficientes para mantener la asociación porque es un complemento a la terapia que reciben nuestros hijos y es primordial para su desarrollo".

De ahí la importancia que tiene para la Asociación Crece con Dabadá que un influencer se fije en su labor y cuelgue un vídeo en sus redes sociales para dar visibilidad a su trabajo diario, con el objetivo de ayudarles a conseguir donativos [ES6800494374892510051994] con los que financiar las actividades y talleres de los que se benefician más de un centenar de chicos y chicas.

- ¿Qué tipo de necesidades tienen los usuarios de la Asociación Crece con Dabadá?

- Noelia Pina: No hay dos dentistas iguales como no hay dos personas iguales con autismo. Nosotros estamos especializados en autismo severo. Necesitan muchas cosas de apoyo y recursos porque tienen necesidades diferentes. No pueden ir a actividades extraescolares porque a veces necesitan un monitor solo para ellos y en esta asociación buscamos que hagan una vida lo más normalizada posible.

Para ello, cada mes tienen que afrontar unos gastos fijos de 2.000 euros. La asociación cuenta con un trabajador social que asesora a las familias, así como un psicopedagogo y un docente para trabajar habilidades de autonomía con los chicos y chicas de Dabadá.

Terapias psicosociales

"Hacemos entrenamientos funcionales y terapias psicosociales para que aprendan a comer solos, a asearse, a coger el transporte público, a cruzar la calle por un paso de peatones, y para que dominen habilidades sociales, como hacer la cola en un supermercado o entender las normas de comportamiento de su colegio".

Pero también promueven actividades para satisfacer necesidades propias de su edad. "Todos los martes hacemos: 'Tarde entre amigos'. Unas veces van al cine, otras hacen yoga aéreo, participan en un taller de vela o simplemente salen a ver el alumbrado navideño. Los miércoles hay baile y los jueves música". Les encanta moverse al ritmo de las notas musicales. De hecho, Jin Ye se arrancó a cantar villancicos con ellos tras haber comido mantecados y polvorones como manda la tradición.

- ¿Cómo puede subsistir una asociación sin subvenciones de ninguna Administración?

- Noelia Pina: Nosotros vivimos de lo que pagamos los padres, de la venta de lotería y de los eventos privados que organizamos como pruebas deportivas o el Oktoberfest de San Javier.

Las familias se vuelcan ante la ausencia de ayuda de las administraciones estatal, regional y local, para obtener fondos suficientes para mantener un calendario de actividades de lunes a viernes, incluso los fines de semana con los programas de respiro familiar para que los padres puedan tener tiempo de calidad para ellos, ya que un niño con autismo requiere de una entrega total. "Mi hijo nos absorbe", ejemplifica Noelia. "Es como tener un bebé eterno: siempre hay que estar pendiente".

- ¿Qué supone para ustedes que un empresario les haga de Papá Noel por unas horas?

- Noelia Pina: La visita de Jin nos ha hecho sentir que no estamos solos.