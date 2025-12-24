El líder de la secta santera de Tenerife captaba a mujeres para que vivieran con él y su novia: hacían rituales con 'popper'

Rituales santeros en los que "se sacrificaban animales y se consumían sustancias". Así operaba la "secta destructiva" desarticulada la semana pasada por la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, Canarias.

Los adeptos eran sometidos a fuertes dosis de sustancias alucinógenas, como "estramonio, popper y cocaína" para ejercer sobre ellos "manipulación psicológica", según informan las fuentes policiales.

Además, algunas de las personas que eran captadas por este grupo sectario eran obligadas a vivir con el líder y con la pareja de éste en la misma vivienda. Y, aunque todavía no puede asegurarse con certeza, expertos en sectas consultados por este periódico hablan de que podría tratarse de una posible red que implicase abusos sexuales.

Objetos encontrados durante la operación de desarticulación de la secta destructiva de Canarias. Policía Nacional

El líder de la secta –que actualmente se encuentra enprisión provisional– es un varón de mediana edad que residía en la zona de La Esperanza, en El Rosario, municipio de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, en la localidad, su persona y sus prácticas son un misterio del que casi ningún vecino sabe nada.

Según parece, los arrestados que lideraban el grupo "sometían a los miembros a un control absoluto". Los adeptos eran obligados a consumir drogas en ceremonias con figuras y objetos que representaban supuestas deidades.

Éstos eran "personas vulnerables a los que manipulaban a través del engaño y el miedo", todo ello bajo creencias espirituales.

'Rasgos psicópatas o narcisistas'

Era tal el "control psicológico" que muchos de los participantes de estas sectas han tenido que "recibir tratamiento psiquiátrico" tras escapar de los engaños.

Además, según informan fuentes cercanas a la investigación, los adeptos a la secta debían abonar "una importante prestación económica" para ser aceptados en la participación de estos rituales esotéricos.

Objetos encontrados durante la operación de desarticulación de la secta destructiva de Canarias. Policía Nacional

Manuel Pérez Torres, psicólogo experto en sectas, explica que este hecho se enmarca en la "psicología de grupos". En conversación con EL ESPAÑOL, Pérez Torres señala que se trata de "una manipulación profunda" a fin de convertir a los adeptos en "personas dependientes, anuladas y vulnerables".

"Es una forma de persuasión que anula la libertad de la persona, e incluso le genera una nueva identidad", agrega el terapeuta. El especialista explica que "cuando encuentran a una víctima o un conjunto de víctimas, saben muy bien cómo llevarlos a su terreno progresivamente".

Pérez Torres sostiene que el perfil de los líderes de estos grupos siguen unos esquemas comunes que los convierte en "expertos de la manipulación": "Tienen unos rasgos psicópatas o narcisistas".

Según señalan los agentes policiales, los líderes de la secta destructiva aprovecharían estas prácticas para enriquecerse ilícitamente. A cambio, los sectarios prometían falsos beneficios personales, tales como "quitar males espirituales e, incluso, enfermedades".

La secta utilizaba como modus operandi la celebración de ritos santeros propios del culto afroamericano para la manipulación de los adeptos.

Estos ritos se enmarcan en la religión yoruba, una tradición espiritual de origen africano, cuyos ritos se basan en la relación entre los seres humanos y los orishas, deidades que representan fuerzas de la naturaleza. Según informa a EL ESPAÑOL Juanjo, un practicante de esta religión. Estos rituales buscan el equilibrio espiritual, la protección y el bienestar de la comunidad.

Animales muertos en las playas

El pasado jueves, los agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una operación que terminó con la detención de cinco personas y la desarticulación de la secta.

Los detenidos son acusados como "presuntos autores de delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental", tal y como señalan los cuerpos policiales.

Cuatro de ellos han sido arrestados en Tenerife; el quinto, en Las Palmas de Gran Canaria. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves 18 de diciembre y se ha decretado la prisión provisional para el líder de la secta. El resto de los arrestados se encuentran bajo medidas cautelares.

Los especialistas encargados de estas investigaciones, mantienen habilitado su correo electrónico corporativo para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados con las "sectas destructivas" garantizando, en todo momento, el anonimato y la confidencialidad.

👉¿Estás en un momento difícil de tu vida? ¿Conoces a alguien que lo esté?



👀Si es así, OJO, en situaciones complicadas somos más vulnerables ante los mensajes de #sectas destructivas



🆘¿Tienes algún tipo de información? Escríbenos⤵️ sectasdestructivas@policia.es pic.twitter.com/G15iGuZObe — Policía Nacional (@policia) December 19, 2025

Por su parte, desde la Asociación de Víctimas de la Santería, explican que estos grupos "utilizan playas, cruces de caminos y zonas de las iglesias para los rituales". "Allí luego dejan los animales muertos", declaran a este periódico.

Canarias es la cuarta región con más grupos sectarios de España, seguida de Valencia, Barcelona y Madrid. La comunidad canaria actualmente cuenta con más de 70 sectas distintas en activo.

Los agentes alertan a la población de los engaños utilizados por estos sectarios, que disfrazan la coacción a sus adeptos de ritos espirituales para someterlos a fuertes manipulaciones.