Desarticulada una secta en Canarias que sometía a sus miembros a rituales santeros y hacía sacrificios con animales

La semana pasada, la Policía Nacional desarticuló una secta destructiva en Canarias que utilizaba rituales santeros como modus operandi de manipulación psicológica de sus adeptos, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa difundida este martes.

La secta llevaba a cabo sacrificios de animales domésticos e incitaba al consumo de sustancias como estramonio, popper, cocaína y otros alucinógenos en ceremonias con figuras y objetos que representaban supuestas deidades.

Los agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntos autores de delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental.

Cuatro de los detenidos han sido arrestados en Tenerife; el quinto, en Las Palmas de Gran Canaria. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves 18 de diciembre y se ha decretado la prisión provisional para el líder de la secta. El resto de los arrestados se encuentran bajo medidas cautelares.

Según parece, los arrestados que lideraban el grupo sometían a los miembros a un control absoluto. Éstos eran personas vulnerables a los que manipulaban a través del engaño y el miedo, todo ello bajo creencias espirituales.

Los adeptos a la secta debían abonar una importante prestación económica para ser aceptados en la participación de rituales esotéricos. Paralelamente, los líderes se enriquecían ilícitamente de estas prácticas, disfrazadas bajo ritos santeros propios del culto afroamericano.

A cambio, los sectarios prometían falsos beneficios personales, así como la evitación de males espirituales e, incluso, enfermedades.

Durante la celebración de estos rituales se sacrificaban animales y se consumían sustancias alucinógenas a modo de control psicológico. Varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras salir de la secta.