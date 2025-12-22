Chukwuna violó a 3 menores en Málaga, una de ellas pensó en suicidarse y él ahora se encuentra en busca y captura

Chukwuma O., de 60 años y origen nigeriano, violó a tres menores de 9 y 10 años con las que convivía en un domicilio de Málaga. El calvario de las víctimas se prolongó durante tres largos y duros años. Fue condenado a 18 años de prisión, pero no ha pisado un penal. Está en busca y captura.

Según se desprende de la sentencia del caso, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, durante el 2016 hasta el 2019, "con ánimo de satisfacer su deseo libidinoso" y mediante un "plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión", Chukwuma O. realizó numerosos tocamientos en las zonas íntimas a una niña de 9 años. "No cuentas nada a nadie", le dijo el agresor sexual.

Los hechos se produjeron en el domicilio del nigeriano, ubicado en Málaga. Su pareja era quien arrendaba la vivienda, dado que estaban en régimen de alquiler. Vivían junto a sus tres hijos, una niña que ella tuvo con otra persona y dos niños que tienen en común.

En esta casa, vivía también una madre y su hija ocupando en régimen de subarriendo una habitación que le había cedido la pareja del agresor sexual. Y también se encuentra una tercera madre con su hija. Pues la pareja de Chukwuma O. cuidaba de esta niña cuando su progenitora se marchaba hasta el municipio murciano de Lorca.

Un día del verano de 2016, el autor de los hechos llevó a las tres niñas (la hijastra de su pareja, la hija de la mujer a la que subarrendaban la habitación y la hija de la mujer que se marchaba a Lorca a trabajar) a una habitación de la vivienda, las "ordenó que se quitaran la ropa" y las agredió sexualmente.

Por estos hechos, el hombre fue condenado a 18 años de prisión. Asimismo, deberá indemnizar a una con 30.000 euros y a otra con 5.000. Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL ESPAÑOL confirman que este hombre no ha pisado la prisión y se encuentra en busca y captura.

Pregunta del suicidio

El condenado negó rotundamente haber perpetrado los tocamientos sobre las tres menores. El grito de auxilio de una de las niñas fue lo que destapó a este sujeto. La víctima preguntó por el chat de WhatsApp de sus compañeros de colegio sobre el suicidio.

Esto hizo saltar todas las alarmas "y terminó con sus profesores o tutores del colegio instándole a que le contara las causas por las que se interesaba por ese tema". Propició que la menor contara los "episodios de índole sexual a la que había sido sometida" por parte de Chukwuma O.

"Este no es el comportamiento lógico y normal de una menor de 12 años, que pretende vengarse de una persona; muy al contrario, denota el de una niña afectada

por vivencias no deseadas , y que sin embargo no denuncia directamente a la policía, por ejemplo", recoge el fallo que obra en poder de este periódico.

Violación a su hijastra

El caso de Juan Enrique J. C. (27 años) fue otro de los casos que enmudeció a la provincia de Málaga. Violó a su hijastra de 14 años aprovechando que la madre estaba interna en un centro penitenciario, tal y como ya relató EL ESPAÑOL hace cuatro meses.

El condenado aprovechó esta circunstancia para agredir sexualmente a su hijastra "siendo plenamente consciente de la edad de la menor y de la ascendencia que ostentaba sobre la misma al ejercer sobre ella funciones de padrastro".

"Quiero lo mejor para ti y que ningún hombre te haga daño", le espetaba Juan Enrique J. C. a la niña durante sus encuentros sexuales. Juan Enrique J. C. mantenía una relación sentimental con la madre de la damnificada desde 2013. En la misma vivienda, convivían el condenado, su pareja, las dos hijas de esta y la abuela.

El penado, una vez concluían los encuentros sexuales, le comentaba a la joven que "sentía cosas" por ella, que le "atraía" y que "quería estar siempre a su lado y que no quería que se fuera".