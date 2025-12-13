El doctor David a prisión, tras violar a una paciente en un quirófano de Murcia antes de hacerle un aumento de pecho

Tan solo en una mente muy enferma puede tener cabida algo así: violar a una paciente dentro del quirófano y luego llevar a cabo la operación de estética que ella había contratado como si tal cosa. Eso es lo que supuestamente ocurrió el jueves 4 de diciembre, en un hospital privado de Murcia. Su autor es un médico y ha ingresado en prisión.

EL ESPAÑOL ha confirmado que se trata del doctor David: un facultativo que se presenta en Linkedin con 15 años de experiencia en medicina estética y cirugía plástica, estética y reconstructiva: "Especial interés en cirugía plástica estética facial y cirugía plástica estética corporal". Pero este médico ya ha cambiado su bata blanca por el uniforme a rayas de la cárcel, por perpetrar una supuesta agresión sexual contra una paciente dentro de la mismísima mesa de operaciones.

"Es un médico especializado en cirugía plástica y estética, con consulta privada tanto en la provincia de Alicante como en Madrid", tal y como confirman fuentes conocedoras de la instrucción judicial. De hecho, en su perfil profesional asegura que se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 2018 ejerce como "profesional independiente".

De forma que suele recurrir a centros privados para realizar sus operaciones estéticas. En este caso, su paciente, una vecina de Molina de Segura, le había contratado "una operación de aumento de pecho", y para ello, el doctor David alquiló un quirófano en el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.

"El médico alquiló un quirófano para llevar a cabo una intervención el jueves 4 de diciembre", según confirman las citadas fuentes conocedoras de la investigación judicial. Al tratarse de personal externo, contaría en la intervención con personal del Grupo IMED Hospitales: un par de enfermeras, "como técnicas instrumentistas", para asistirle durante una operación rutinaria de aumento de pecho. Una más donde la paciente recibiría anestesia general.

El Hospital IMED Virgen de la Fuensanta en Murcia donde el médico encarcelado ha alquilado un quirófano. IMED

En los instantes previos a la intervención quirúrgica, estas dos enfermeras detectaron algo inusual. "El médico estaba haciendo unos movimientos extraños con la paciente". Al parecer, el doctor David presuntamente penetró a la paciente en el quirófano, aprovechándose de que la mujer estaba dormida por la anestesia. "Ellas no sabían lo que estaba pasando, en vez de cortar al médico, le hicieron un vídeo".

Esa grabación ha sido clave para que la Policía Nacional arrestase al doctor David, en cuyo Instagram asegura que ofrece el "máximo confort" y "detalles en quirófano que marcan la diferencia". Lo más rocambolesco de esta historia es que la presunta agresión sexual se perpetró, y a continuación, se llevó a cabo la operación de aumento de pecho.

Esta pobre vecina de Molina de Segura pasó a reanimación y se le dio el alta médica, regresando a su casa con sus prótesis mamarias, sin ser consciente de que había sido violada. Las dos enfermeras comunicaron lo sucedido a la dirección del Hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia, nada más concluir esta intervención estética.

De hecho, ese mismo jueves 4 de diciembre se presentó una denuncia en una Comisaría de Policía. El vídeo que filmaron las sanitarias se entregó y fue analizado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que abrió una investigación por un caso de violencia sexual.

El doctor David fue detenido y puesto a disposición de los juzgados de Molina de Segura donde se ha ordenado su ingreso en prisión. Todo ello, después de que este mismo viernes prestaran declaración las dos enfermeras del Hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia que en todo momento han colaborado con la investigación.

"Desde el primer momento, IMED Hospitales ha denunciado los hechos, ha mostrado su total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo y mantiene una colaboración absoluta con las autoridades y con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos", según ha subrayado en un comunicado el grupo, al tiempo que recalca que valora iniciar acciones legales contra el doctor David. "Ante la gravedad de los hechos, el grupo estudia personarse en la causa".

¿Hay más víctimas?

La investigación judicial deberá esclarecer si hay más pacientes que han sido víctimas de agresiones sexuales, cometidas por este cirujano estético, a la vista del modus operandi que desarrolló con esta mujer de Molina de Segura y de que se trata de un profesional independiente con clínicas en Alicante y Madrid. Prueba de ello es que en su Instagram aparece realizando "tres aumentos de pecho" en un mismo día.

"El doctor detenido no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales. Se trata de un cirujano plástico con clínica propia y actividad profesional en distintos centros de España", tal y como alerta el citado comunicado. De momento, el doctor David dejará de hacer cirugías estéticas durante una temporada y de publicar contenido en redes sociales donde se vanagloria de lo siguiente: "La vocación como fuente de energía".