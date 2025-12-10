La locura en Lidl por su 'invento', un utensilio para cocinar y ahorrar energía: sólo cuesta 2,49 euros

Lidl tiene todas las papeletas para convertirse en el supermercado líder. Sabemos que la oferta de sus alimentos es incomparable, pero es que también destaca por sus prendas de ropa, sus electrodomésticos y sus increíbles artículos para el hogar. Como los jerséis más calentitos para el invierno, el set de vajilla más vendido o los abrigos ideales para el invierno. Esta semana Lidl nos sorprende con un bol de cocina multifuncional.

Y lo mejor de todo es que actualmente se encuentra rebajado un 50%, por tanto, ha pasado de costar 4,99 euros a tan solo 2,49 euros. Todo un chollo que no puedes dejar escapar. Se trata de un bol de cocina multifuncional que puedes utilizar para cocer, mantener en caliente o guardar espaguetis, verdura, etc.

Su uso es muy sencillo, cómodo, rápido y eficientemente energético. La cocción se hace directamente en el bol y solo hay que verter agua hirviendo sobre los ingredientes que se desean cocer y dejar reposar.

Bol de cocina multifuncional. Lidl

Asimismo, viene con una tapa a juego para evitar que los ingredientes se enfríen rápidamente y un escurridor extraíble para escurrir el líquido de los ingredientes mientras se mantienen en caliente. Y lo mejor de todo es que es resistente a temperaturas de -20 °C a 100 °C.

El set contiene tres unidades, el bol, el escurridor y la tapa y sus medidas son las siguientes: el bol aproximadamente tiene una capacidad de 3,5 litros y mide 23,6 x 11,9 cm; y el escurridor 2,5 litros y mide 22,4 x 10,9 cm. Además, es bastante ligero ya que pesa tan solo 462 gramos.

Aunque, hacerse con este pack puede que no sea una tarea fácil. El set se ha popularizado entre los consumidores de Lidl y quedan pocas unidades. Si quieres hacerte con una de ellas puedes hacerlo a través de su página web o en la tienda más cercana.