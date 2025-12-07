El nuevo chollo de Lidl que está a punto de agotar los jerséis más calentitos para el invierno: cuestan 9,99 euros

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más populares gracias a su variada oferta de productos de calidad a precios competitivos. Con una amplia gama que abarca desde alimentos frescos hasta artículos para el hogar y productos de cuidado personal, Lidl se ha ganado la confianza de sus clientes ofreciendo opciones accesibles para todos los bolsillos.

Además, la marca se distingue por sus productos especiales de temporada y promociones que sorprenden cada semana. Sin embargo, Lidl no solo es conocido por su supermercado: su línea de ropa también ha captado la atención de los consumidores. Con colecciones de moda asequibles y prácticas, la ropa de Lidl combina estilo y comodidad, convirtiéndose en una opción atractiva para toda la familia.

En esta ocasión la cadena de origen alemán sorprende con unos jerséis de punto grueso por 9,99 euros. Esta prenda es ideal para estos meses de frío bajo una chaqueta acolchada.

Jersey de punto grueso. Lidl

Son unos jerséis clásicos con cuello redondo y corte holgado. Asimismo, tiene un estampado jacquard estilo noruego y mangas raglán con puños de canalé. Además, su ajuste es óptimo gracias al elastano LYCRA®.

Los jerséis están disponibles en tres modelos diferentes: beige, azul y gris con estampados diferentes cada uno. El material utilizado para la fabricación de ambos modelos es 73% poliacrílico, 2% elastano, 21% poliéster, 4% lana.

Al estar hechos de estos materiales, para hacer un buen uso y cuidado de esta prenda, se recomienda lavar a máquina a 30 grados como máximo y no usar ningún tipo de blanqueador. Tampoco se puede secar en la secadora ni planchar a vapor; sin embargo, sí se puede usar una plancha tradicional a 110 grados como máximo.