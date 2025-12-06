Viaje a los orígenes de Salazar, el "talibán de Montellano", donde no puede volver: "Era un fullero, estaba siempre en los bares"

Montellano, en la Sierra Sur de Sevilla. El pueblo de 7.000 habitantes en el que Paco Salazar, asesor áulico de Pedro Sánchez, comenzó su andadura política como concejal. Luego, como alcalde durante 5 años. Hasta 2008.

Luego fue recogido por la Junta de Manuel Chaves y, posteriormente, por Francisco Toscano, el que fuera todopoderoso alcalde socialista de Dos Hermanas. Y de ahí, al Peugeot, a convertirse un año en diputado por Sevilla al Congreso y luego a Presidencia de Gobierno.

Ese hombre, Paco Salazar, ha sido capaz de detonarle al Gobierno de España y al PSOE dos graves crisis en el mismo año. En las dos ocasiones lo ha hecho masacrando lo que más presumía el socialismo: su discurso feminista.

El primer escándalo se dio tras las denuncias de acoso sexual por parte de mujeres que han compartido espacio laboral con él, que solo trascendieron cuando Sánchez anunció que iba a ponerlo de número 2 en la ejecutiva socialista en sustitución de Santos Cerdán.

El segundo, estos días, por la inacción del partido en respaldarlas, pese a que ellas denunciaron hace casi medio año.

Son las cinco de una tarde lluviosa y desapacible en Montellano. Tres mujeres de mediana edad están sentadas en la terraza cubierta del restaurante gastrobar KM 0. Han quedado y han llegado por goteo, pero en cinco segundos inician una conversación que arranca como si llevaran horas reunidas.

Es su momento y casi duele interrumpirlas, pero frente a sus cafés, las tres responden a la pregunta al unísono. Se complementan en sus respuestas, y las dan mientras agitan la mano, a la andaluza, en un aleteo rápido que se entiende hasta en las Antípodas: 'quita, quita'.

-Uhhh.... Por aquí no viene.

-Y que no venga.

-No, no es capaz.

Diecinueve años sin aparecer por su pueblo son muchos, pero en la pequeña localidad a Paco Salazar no le han olvidado. En absoluto.

No le olvidan ni quienes eran niños cuando era el alcalde. "Cuando se fue de aquí yo tenía doce años, no me acuerdo de nada. Pero lo que hizo con las parcelas... eso lo sabemos todos, que fue un escándalo". Lo cuenta el propietario de un local de copas del pueblo.

Apenas treintañero, asevera que Salazar "se fue de aquí escopetado", y que lo que sabe hoy a través de los medios "me parece tan increíble, tan increíble, que he llegado a pensar que lo está haciendo queriendo, para que lo echen, porque tiene más cosas detrás".

De las tres mujeres que toman café, dos son víctimas de Salazar. Por las parcelas.

El drama parcelario

18 de marzo de 2023. Es el día, del que hay constancia, en el que Francisco Salazar regresa a Montellano luego de muchos años. Lo hizo al recibir una distinción por su militancia en el PSOE local. Aunque en realidad su ficha llevaba años en el partido de Dos Hermanas.

Salazar, durante el homenaje a los afiliados, y a él mismo, en 2023 en Montellano PSOE de Montellano

"Llegó en su coche, entró, estuvo en el acto y se marchó. Por aquí es que no puede venir", explica a EL ESPAÑOL una fuente con vinculación política con el Ayuntamiento de Montellano.

Pregunta.- ¿Por qué motivos?

Respuesta.- Por el dinero que recaudó para legalizar unas parcelas rústicas. El dinero que recaudó nunca apareció.

Porque, continúa, "si tú para regularizar tu parcela pones tus ahorros, o pides un préstamo, y luego no te la regularizan ni ves más el dinero, ¿eso cómo se llama?".

En Montellano el nombre de Francisco Salazar provoca enfado. Mucho enfado. "Es que no puede venir porque las más de 200 familias que le dieron miles de euros le paran y le preguntan por el dinero. Ni para tomar una cerveza".

A dos centenares de familias y siendo alcalde, Paco Salazar les envió una carta, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que arranca sin desdobles de género. Con un "Estimado amigo".

Carta de Paco Salazar a los vecinos de Montellano. El Español

En ella, ofreció a sus vecinos una posibilidad de regulación de sus parcelas, algunas edificadas, para poder escriturarlas y legalizarlas. Lo haría gracias a un acuerdo, explicaba, alcanzado con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía de la época.

"Puedo garantizar que se hará con un coste mínimo, accesible a todas las personas con independencia de los metros que tenga su parcela", escribió y firmó.

"Son parcelas de uno de los diseminados de Montellano. Unas 600 o 700. Rústicas, y parte de ellas, en un Camino Real. Lo que se llevó a cabo, sin ser el Ayuntamiento competente para recaudar nada, era que abonaran un euro por metro cuadrado y la multa por la construcción".

Y con eso, "decía Salazar que sería todo legal". Los vecinos pagaron, las parcelas no se regularizaron nunca y hoy forman parte de Urbanización El Pinto."Calculamos que recaudaron casi 3 millones de euros", precisa esta fuente vinculada a la corporación municipal de Ayuntamiento de Montellano a cambio de anonimato.

De la noche a la mañana, Salazar desapareció. Lo hizo a mitad del mandato corporativo. Desmontaron la oficina de recaudación que habían montado y le dejó la alcaldía en manos de su concejal de Urbanismo, Curro Gil.

La oficina contó con el asesoramiento jurídico "del despacho de abogados Bufete Tornay de Dos Hermanas", apostilla esta fuente. "Salazar y Tornay le dejaron el marrón a Curro Gil. Luego Curro fue candidato a la alcaldía y claro, la perdió".

Las siguientes elecciones municipales las ganó Izquierda Unida. "El alcalde mandó elaborar un informe auditor que fiscalizó la labor de aquella oficina de captación durante los años 2005 a 2010, y nos consta que lo llevó a la Fiscalía. La auditoría, a la que ha tenido acceso este periódico, revela un sinfín de irregularidades.

"Pero en ese ínterin, se negociaron pactos y acuerdos entre PSOE e IU a nivel regional y aquello quedó en nada. No ha habido investigación, ni condena, ni juicio, pero la gente de Montellano no recuperó su dinero jamás".

Ahora, con todo el escándalo de Paco Salazar, pues en Montellano muchos tienen miedo. Pero no la gente. "El PSOE, en concreto". El municipio vuelve a estar gobernado por los socialistas.

Su alcalde es, nada más y nada menos que Curro Gil, aquel delegado de Urbanismo en el que Salazar dejó el bastón de mando. "Esto era como un fantasma del pasado que creían todos que no iba a resucitar".

Cargos públicos

Salazar es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla y, con posterioridad, se licenció en Ciencias Políticas por la UNED. Además hizo un curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales en el Instituto San Telmo de Sevilla.

También cursó, según su currículum, un Máster en Gestión Medioambiental en el Instituto de Investigaciones Ecológicas, con sede en Málaga.

Al PSOE se afilió en 1992. Fue gerente del Consorcio Vía Verde de la Sierra, entre 1998 y el año 2000, y hasta 2003, director de la Fundación Vía Verde de la Sierra. Luego se convirtió en alcalde.

La tercera mujer frente al café narra que, estando Salazar como primera autoridad de Montellano, trabajó "en un taller municipal como profesora de baile. A mí me pagaba con cargo a una subvención para un taller de grafitis".

Así, "si quería cobrar, tenía que firmar. A mí no me parecía bien y me llegó a decir que o lo firmaba o no cobraba, porque era lo que me podía ofrecer. Al final, lo acabé dejando".

"No nos sorprende lo que está pasando en absoluto", afirma una segunda. "En el Ayuntamiento, y en el partido hizo un destrozo. Era 'el pequeño talibán', se hartó de dar codazos. Siempre estaba de bares y era un fullero. Un prenda".

La misma recuerda cómo se reunía "con altos cargos del PSOE de Sevilla en una sala reservada en el Hotel Andalou, a la entrada del pueblo. Venían coches y coches".

Los políticos municipales de su época como alcalde le recuerdan "como un hombre con habilidades y potencia.También, inteligente y manipulador".

Con el PSOE local de entonces, Salazar "nunca tuvo buena relación. Se quedó con la dirección del partido y sus compañeros no se dieron cuenta. Luego es verdad que fue alcalde 5 años, pero a costa de cargarse a la agrupación local. No los trató bien".

La familia

Salazar se casó con la hija del que fuera secretario del Ayuntamiento y tuvo dos hijas y un hijo. Luego, muchos años después, se separó."En el pueblo no se le conocen actitudes como las que han provocado su caída"

Así, subrayan que "eso debe venir de otra época. Se separó, y al quedar libre, pues... se comportaría de otra manera. En los pueblos no se toleraría. Se habría enterado todo el mundo".

A familia de su mujer se la apoda en Montellano 'Los Secretarios'. "Son muchos, todos afines al PSOE. Algunos de ellos estuvieron trabajando también en el hipódromo de Dos Hermanas", como el propio Salazar.

Tras poner pies en polvorosa, Paco Salazar estuvo un año como comisario para la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, nombrado por Manuel Chaves. A continuación, recaló en el conocido como 'El Gran Hipódromo de Andalucía'. Su paso por este enclave hípico andaluz le sirvió, años después, para ser nombrado director del Hipódromo de La Zarzuela.

Es precisamente su contratación en ese primer hipódromo nazareno lo que investiga la UCO, a instancias de la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Dos Hermanas: cobrar un sueldo municipal estando ya, presuntamente, en Madrid con Pedro Sánchez.

Álvaro es el propietario del Bar Los Cántaros, en el centro de Montellano. Sirve cafés a destajo, entre una feligresía fiel de un bar histórico y familiar donde además de desayunos y meriendas hay comidas caseras. "A mí Salazar me parece un tiparraco", dispara.

Álvaro, sirviendo cafés en su establecimiento del centro de Montellano. L.G.

"Por aquí siguen su cuñado y su mujer. Su mujer es muy buena persona. Eso sí, cuando venía por aquí [Salazar] estaba siempre muy en su sitio, tenía talante y buenas palabras". A Montellano no viene "desde hace por lo menos diez años, y si ha venido ha sido de tapadillo. Yo lo siento mucho por su madre, que debe estar sufriendo mucho y es una buena mujer".

Entre café, colacao y carajillo, el hombre subraya que "lo que hizo aquí no tiene nombre. Lo de las parcelas nadie lo denunció ni reclamó porque eso era ilegal y los afectados tuvieron miedo". Con respecto a las noticias actuales, sostiene que cree que "lo están cogiendo de cabeza de turco para marear porque el PSOE, es decir Pedro Sánchez tiene al hermano, a la mujer... esto es tan increíble, que tiene que ser para distraer".

Álvaro termina y se dispone "a contar lo bueno, que también tuvo, aunque poco. Estando de alcalde, a Junta de Andalucía iba a construir un instituto de enseñanza secundaria que iba para El Coronil, otro pueblo cercano. Él empezó a hacer llamadas y llamadas y logró que se construyera aquí. También fue el responsable de la implantación del vivero de empresas. Lo cortés no quita lo valiente".