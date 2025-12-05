El rey Felipe VI conmemora en Zarzuela el 25 aniversario de la Universidad Camilo José Cela ante los representantes del SEK

De izquierda a derecha, la presidenta de la Institución Educativa SEK Education Group, María Nieves Segovia, el rey Felipe VI y el rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo. Casa Real

El rey Felipe VI ha recibido este viernes en el Palacio de la Zarzuela a una representación del Patronato de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Lo ha hecho con el motivo de conmemorar los 25 años de este centro universitario perteneciente a la Institución Educativa SEK.

La representación estuvo encabezada por la presidenta del Patronato y de la Institución Educativa SEK Education Group, María Nieves Segovia Bonet, quien trasladó al Rey el agradecimiento de la comunidad educativa por la acogida en una fecha tan significativa.

Durante su intervención, destacó la trayectoria centenaria de la Institución SEK —fundada en 1892— y su vocación de servicio a la sociedad española a través de una educación innovadora y humanista.

La recepción en el Palacio de la Zarzuela. Casa Real

En la audiencia intervino también el rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo, que subrayó, como universidad integrada en un grupo educativo, que la Universidad Camilo José Cela se distingue por "el modo en que hace las cosas".

Ha explicado que mantienen al alumno en el centro del proceso formativo mediante un modelo que combina formación específica, desarrollo competencial personalizado y contacto permanente con las empresas.

Esta audiencia, además, ha contado con representación de esta casa a causa de la buena relación entre el diario y la universidad. Así, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de las secciones Enclave ODS y Magas, Cruz Sánchez de Lara, también ha celebrado in situ el 25 aniversario de la Universidad Camilo José Cela.

25 años

La Universidad Camilo José Cela fue fundada en el año 2000 y vinculada desde su origen a Camilo José Cela como rector honorario y vitalicio.

Forma parte de la Institución Educativa SEK, que atesora más de 130 años de historia y una reconocida "tradición en innovación" a través de sus centros educativos en Europa y Oriente Medio.

Con motivo de su 25 aniversario, la UCJC ha iniciado una nueva etapa orientada a reforzar su proyección internacional, ampliar su oferta académica y profundizar en la integración de tecnologías avanzadas en sus procesos formativos.

El acto de conmemoración presidido por el rey Felipe VI. Casa Real

El Patronato de la universidad —órgano encargado de orientar y supervisar su desarrollo institucional— continúa impulsando iniciativas que buscan promover la excelencia académica y la innovación en la educación superior.