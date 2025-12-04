La última comida de Carmiña con Remedios 'La Mataviejas': "La asfixió, le robó 400 euros y se fue al bingo de La Coruña"

La secuencia parece la de un par de buenas amigas que charlan animadamente y transcurre en la cocina de una vivienda del barrio coruñés de Monelos. Una de ellas es Remedios Sánchez (Boimorto, 1957) y la otra es Carmiña: una pobre ancianita incauta que no es consciente de que ha metido en su casa a 'La Mataviejas', condenada por quitarle la vida a tres mujeres de avanzada edad en Barcelona -en el verano de 2006-.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a unas imágenes que jugaron un papel clave para que la Policía Nacional le echase el lazo a Remedios, tras visualizar el contenido de las cámaras de seguridad de la vivienda, y comprobar que el viernes 3 de octubre, 'La Mataviejas' estuvo en la casa de Carmen G. V., de 91 años, durante un permiso en la cárcel de Teixeiro.

"Remedios la conoció en la calle ese mismo día", tal y como confirman fuentes de la investigación. Aquel viernes, esta asesina en serie mostró su mejor cara, la más sociable, para ganarse la confianza de Carmiña, como la conocían por su barrio, y acabó entrando en su casa para hacer supuestamente lo mismo que diecinueve años atrás, en la Ciudad Condal, cuando mató a Josefa C.V., de 83 años; Adelaida G.C., de 96 años, y María S.R., de 76 años, para robarles, y luego fundirse todo el botín apostando en el bingo.

Pero 'La Reme', como la conocen en prisión, se dejó filmar por las cámaras de seguridad que Carmiña tenía en su casa. Una en un mueble del recibidor de la vivienda y otra en la cocina. Esta última videocámara, situada en la esquina, sobre un televisor, fue testigo de la conversación amigable que mantuvo la reclusa con la que se convertiría en su presunta víctima. Así lo recoge el atestado policial: "Fotograma grabado por la cámara de la cocina, siendo las 12.58 horas".

Un fotograma que identifica plenamente a Remedios en la cocina de la anciana fallecida.

Ese frame reveló a la Policía Nacional la identidad de la última visita que había recibido la pobre Carmiña, antes de encontrar su cuerpo sin vida en el aseo. De hecho, esta ancianita llegó a invitar a comer a Remedios, como así lo refleja el fotograma de las 13.51 horas del viernes 3 de octubre, en el que se aprecian sobre la mesa cubiertos y platos de comida.

'La Reme' supuestamente asfixió a Carmiña durante la sobremesa. "Se llevó entre 400 y 500 euros en metálico que la mujer guardaba en unos sobres". Después se marchó al piso en el que se quedó durante su permiso penitenciario, se duchó y salió a la calle para irse al Bingo de Cuatro Caminos, repitiendo el mismo patrón de Barcelona por el que fue condenada como una asesina en serie de tres ancianas, a 144 años de cárcel.

Inicialmente, se pensó que Carmiña había muerto de forma natural. Así lo recoge su certificado de defunción: "Insuficiencia respiratoria aguda". Pero antes del entierro, el hijo de la nonagenaria revisó el contenido de las cámaras de seguridad que había instalado en el domicilio, para controlar lo que pasaba en el inmueble por la avanzada edad de su madre, y vieron a una extraña en su casa. Ese dato fue trasladado a la Policía Nacional y comenzó una investigación que arrancó con un minucioso registro de la vivienda de la fallecida, en el Barrio de Monelos, donde encontraron un pendiente que les llamó la atención.

El pendiente que supuestamente pertenece a Remedios y que se dejó en la habitación de la víctima mortal.

"Fotografía del pendiente, tipo perla, localizado en un joyero de la habitación". Esta joya no tenía pareja y no pertenecía a la difunta. De forma que los investigadores que ya habían reconocido a Remedios en la grabación de la cámaras de la cocina, se trasladaron a la prisión de Teixeiro para entrevistarse con 'La Mataviejas' y registrar su chabolo.

Las reclusas del módulo 10, exclusivo para mujeres, conocían a esta asesina en serie, como 'La Reme', y la respetaban porque en las prisiones hay códigos y ella es una histórica la crónica negra española condenada a 144 años. Así lo corrobora un funcionario de este penal: "Remedios estaba cumpliendo un destino en la lavandería, no tenía incidentes de comportamiento, y respetaba las reglas. Llevaba un perfil bajo porque comparte módulo con internas con un historial delictivo potente, hay matriarcas de la droga y multireincidentes de robos violentos, con estatus y poder en el módulo, y ella solo era una histórica a sus 68 años”.

El miércoles 15 de octubre, la Policía Nacional llegó con los deberes hechos a la prisión de Teixeiro porque tenían en su poder el resultado del informe preliminar de la autopsia de Carmiñna. "Lugar de la muerte: A Coruña. Etiología médico-legal: homicidio. Causa inmediata de la muerte: asfixia mecánica. Data de la muerte: entre el 3 de octubre de 2025, a las 12 horas, y el 3 de octubre, a las 16 horas". De forma que los investigadores fueron directos a ver a 'La Reme'.

"Se adoptó una medida extraordinaria, todas las reclusas fueron evacuadas al patio para que los investigadores pudieran hablar a solas con Remedios. Luego fueron directos a su celda a inspeccionarla". “La actitud de ella era tranquila en todo momento”. Como antaño, volvió a demostrar su habitual frialdad. Durante el registro a su chabolo, la Policía Nacional localizó un pendiente solitario, tipo perla, e interpretó que era la pareja del otro pendiente hallado en la habitación de la difunta Carmiña.

De modo que le hicieron una foto a la que ha accedido este diario, lo intervinieron, le pusieron las esposas a 'La Reme' y se llevaron su historial de permisos penitenciarios para analizar si alguna de sus salidas coincidía con el deceso de alguna anciana más. Prueba de ello es que el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña acaba de enviar un exhorto a todos los partidos judiciales de Galicia, para que comprueben si las salidas a la calle de esta asesina en serie, coincide con la fecha de la muerte de alguna mujer mayor en extrañas circunstancias.

Un pendiente que la Policía Nacional sostiene que es la pareja del encontrado en la casa de Carmiña.

De momento, Remedios solo ha tenido que regresar al juzgado a prestar declaración por la muerte de Carmiña. Lo hizo esta semana, bajo la defensa de su abogado Adrián Borrajo, para enfrentarse a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular que ejercen los familiares de Carmiña, a través del letrado Manuel Ferreiro.

Pero 'La Reme' no abrió la boca. Se acogió a su derecho a no prestar declaración porque en términos legales hay partido para ella, a pesar de la contundencia de las grabaciones de las cámaras de seguridad y de los famosos pendientes. Todo ello, debido a que los informes médicos sobre la muerte de Carmen G. V., de 91 años, se contradicen entre sí. El certificado de defunción habla de insuficiencia respiratoria aguda, concluyendo que no hay violencia. La autopsia refleja una muerte compatible con una asfixia mecánica, pero no recoge textualmente que existan signos de violencia.

De modo que lo esperable es que se encarguen informes forenses de parte, tanto la defensa como la acusación, para afinar esa cuestión. A nivel pericial, también se analizará al dedillo el famoso juego de pendientes encontrados por separado, uno en la habitación de Carmiña, y otro, en el chabolo de 'La Reme', para conocer si sus perlas son idénticas y si están hechos del mismo material y aleación. Además, aún no se conocen los resultados del análisis de la toalla que se encontró en el aseo de Carmiña, junto a su cadáver, que debe confirmar si fue el arma empleada para asfixiarla y si contiene ADN de 'La Reme'.

Entretanto, se están realizando otras pesquisas tendentes a averiguar cuánto dinero apostó Remedios en el Bingo de Cuatro Caminos, como hizo entre junio y julio de 2006 en Barcelona, cuando daba rienda suelta a su pulsión letal: ganarse la confianza de viejecitas afables para matarlas en su casa, por asfixia, para luego desplumarlas y marcharse al bingo en pleno subidón. Tal fue la alarma social que despertó que los Mossos d'Esquadra llegaron a pedir públicamente a la gente mayor que no abriese la puerta de sus casas a desconocidos.

La cámara de seguridad que Carmiña tenía colocada en un mueble en el recibidor de su casa.

"El atestado policial no recoge que en la casa faltasen joyas de la víctima, solo se llevó dinero en metálico, unos 400 o 500 euros". "Después estuvo en el bingo y se está indagando cuánto dinero se gastó", tal y confirman fuentes de la investigación. La teoría que la Policía Nacional trasladará durante bel proceso penal se resume así: "La asfixió, le robó 400 euros y se fue al bingo de La Coruña".

La pobre Carmiña metió en su casa a una sexagenaria simpática que conoció por la calle, llamada Remedios, con la que charló de sus cosas, con la que se sintió acompañada, de la que recibió empatía, tanta que la invitó a comer a su casa, aquel viernes 3 de octubre, sin saber que tenía a 'La Mataviejas' sentada a la mesa.