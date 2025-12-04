La estafa que le llega a miles de conductores haciéndose pasar por la DGT: "Dispone de 24 horas para pagar su multa"

“Su multa de tráfico de 13,16 EUR está vencida. Este es el último recordatorio antes de que la multa aumente” y un enlace sospechoso.

Este es un mensaje supuestamente enviado por la DGT. Es un fraude, una estafa que persigue engañar a los conductores y titulares de vehículos para robarles dinero.

Es un aviso mal escrito y con errores ortográficos comunicando una deuda de 13 euros. Pero no es el único mensaje fraudulento. Existe otro SMS similar: "Dispone de 24 horas restante para pagar su multa. Consulte en el siguiente enlace", y una dirección todavía más extraña.

Las redes sociales se llenan de internautas que han recibido mensajes como estos o muy parecidos. "A mí también me ha llegado", es el comentario que más se repite. Por suerte, a simple vista, nadie parece caer en la trampa.

Fraude en forma de SMS

La Dirección General de Tráfico está al tanto de la situación y alerta a la sociedad sobre un tipo de estafa conocido como phishing, "el método de ciberataque más común para engañar a un usuario", explican desde el Departamento de Ciberseguridad de la DGT.

Concretamente, el fraude que se cuela en forma de SMS en la bandeja del correo electrónico con un enlace que redirige a una página web falsa, se conoce como smishing. La información imita a la oficial, solicitando los datos personales y bancarios del usuario.

Se trata de un ciberataque mediante el que los delincuentes "intentan engañar a las personas para que divulguen información personal o financiera", según detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Si en algún momento usted ha recibido este mensaje y ha caído en el engaño, puede estar tranquilo. Todavía existe solución. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconseja informar al banco, guardar las evidencias del proceso y denunciar la estafa de forma inmediata a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.

Nuria Manzanares, experta en seguridad de la DGT, advierte que es imprescindible estar alerta ante los posibles fraudes: "Cada vez que caemos en una de sus trampas, indirectamente estamos financiando a los cibercriminales", pronuncia.

La Policía advierte

En 2024, en España, se atendieron más de 21.500 casos de ciberataque a ciudadanos, tal y como informa la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional.

Asimismo, según el informe anual de Microsoft Digital Defense, España se ha posicionado como el quinto país europeo más afectado por los ciberataques durante la primera mitad de 2025.

La estafa de las multas falsas de la DGT no se limita al ciberespacio. Hay momentos en los que también recurren a dejar notificaciones imitadas en el parabrisas del coche. En estas también se presentan errores visibles, así como presiones, amenazas y recompensas para realizar los pagos de forma inmediata, algo que no es propio de la Dirección General de Tráfico.

También las fuerzas de seguridad del Estado son conscientes de la existencia de este fraude. La Guardia Civil recomienda "eliminar el mensaje de inmediato", y, en caso de acceder, "no dar información personal". No obstante, ponen a disposición del ciudadano la línea 062.

Asimismo, la Policía Nacional alerta de la estafa: "Elimine sin responder y no pinche en el enlace", advierten desde sus comunicaciones. "Recuerde que la DGT nunca te va a mandar una multa por SMS ni por correo electrónico".