Mensajes confusos, dibujos gore y un alter ego: la enigmática relación de la "creativa" Rosmed y su fiel amiga Sharit en Jaén

Rosmed tenía 15 años y su mejor amiga, Sharit, 16. Ambas aparecieron muertas el pasado sábado, sobre la una y media de la madrugada, en el parque de la Concordia de Jaén. Se suicidaron juntas. La familia de Rosmed, consciente de que su hija había tenido ya intentos de autolísis previos y que había "verbalizado que quería morir", salió a la calle a buscar a la menor gracias a la app de localización de su móvil. Se encontraron un escenario dantesco junto a los familiares de Sharit, cuyo móvil la ubicaba en el mismo lugar que a la primera.

Aunque llamaron al 061 con la esperanza de que Rosmed y Sharit siguieran con vida tras bajarlas del árbol donde estaban colgadas, la realidad es que los sanitarios no pudieron hacer más que certificar la muerte de ambas. Al parecer, Rosmed le dijo a su amiga el viernes que iba a quitarse la vida. Y a raíz de este anuncio, comienza a escribirse un desgraciado episodio que culmina con dos niñas fallecidas que está siendo investigado minuciosamente por la Policía Nacional.

Amigos de ambas han relatado a varios medios que las dos habían sufrido acoso escolar, un extremo que ha sido desmentido al menos por el padre de una de ellas, de Sharit, quien asegura que su hija estaba feliz y que ese viernes, antes de salir de casa, había dejado "incluso sus deberes hechos".

Ha reiterado que la menor se encontraba "en su mejor momento", "contenta y entusiasmada", estudiando para adentrarse en el mundo de la estética, al que su familia precisamente se dedica. Tienen un centro de belleza en Jaén.

Aunque se había publicado que las dos chicas eran compañeras en el módulo de Estética y Peluquería del IES San Juan Bosco, por un comunicado que publicó el centro lamentando la muerte de ambas 'alumnas', la realidad es que solo Sharit seguía estudiando allí, según ha confirmado la Junta de Andalucía y el padre de Sharit, que ha asegurado que las niñas ya no compartían el aula.

Según su relato, Rosmed apenas estuvo en el citado instituto la primera semana del curso, en septiembre. El motivo es que sus padres no podían permitirse pagar el coste de "sus útiles, superior a 300 euros", según ha indicado Alexander, padre de Sharit. "¿Por qué no estuvo más atento el instituto de esa niña?", preguntó al aire frente a los periodistas este lunes.

Ambas se conocieron en el I.E.S. El Valle de Jaén en 2023, un centro donde ambas coincidieron con un tercer chico que se suicidó hace veinte días en el mismo municipio andaluz. El joven se pegó un tiro por la situación familiar que tenía en casa, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al caso.

Después de estar en aquel centro, que activó por Rosmed el protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, según Educación, la chica se trasladó al I.E.S. Santa Catalina, donde estuvo el pasado año y donde se dio seguimiento a las actuaciones llevadas en el instituto anterior, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.

Los amigos de Rosmed han relatado que la joven no había superado el acoso que sufrió, precisamente, en su paso por El Valle.

Rosmed era muy creativa

Rosmed cumplía los 16 años el próximo 20 de diciembre. Nació en España, pero tenía raíces colombianas, como Sharit. Era una gran artista. En sus redes sociales, donde todos la conocían como Chara, la joven compartía sus dibujos, basados en Undertale, una serie animada. Muchos de ellos realizados digitalmente. El último que subió a Instagram, firmado hace justo una semana, le llevó "15 horas de trabajo", según ella misma detallaba en esta red social.

"Solo soy una artista vaga que adora que le hagan dibujitos", dice su biografía, pero los que la conocían aseguran que era la mejor en lo suyo. "No te tocaba, vuelta alto", ha escrito uno de sus seguidores en el último post, sin terminar de creerse la pérdida de la joven. La mayoría de las ilustraciones parecen sacadas de un cómic manga.

Ella misma se había creado un personaje, Chara, que funcionaba como su alter ego. Todas sus ilustraciones estaban protagonizadas por personajes con ojos grandes y delgados a los que le ocurren diversas vivencias. Algunas de ellas, de temática gore.

Una imagen de la concentración en recuerdo de las chicas. EFE

En ninguno de sus posts la joven mostraba su rostro, tampoco su nombre real. Ya no se lleva poner fotos en el feed de Instagram y, como los chicos de su edad, solo daba algunas pistas de su personalidad en su pestaña de compartidos de Instagram, donde solía republicar vídeos de otras personas y donde mostraba sentirse identificada con chicas con problemas de socialización o con TDAH. En su feed, precisamente, explica que tiene TDAH y fonofobia (miedo a determinados sonidos).

Justamente en ese post donde presenta a su alter ego, Chara, también se dan detalles de la artista, Rosmed, que dice que le encanta dormir, los videojuegos, la música, bailar y el chocolate. En "los disgustos", añade que detesta los lugares llenos de personas, el verano, leer o madrugar.

Compartidos inquietantes

Según los expertos, la mayoría de jóvenes que suicidan dan avisos, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Y conforme se va haciendo scroll en el listado de publicaciones compartidas por Rosmed, comienzan a descubrirse algunas muy preocupantes, como una donde se habla de un intento fallido de autolísis.

El post muestra a un personaje tirándose al suelo junto al texto de "Yo ese día levantándome para ir a la escuela después de haber tenido un intento más". Así, a este se suma otro con el mensaje siguiente: "Cuando a veces la vida se pone tan aburrida que recurres a cosas que te hacen daño con tal de sentir algo".

En gran parte de sus publicaciones propias tenía mensajes de su mejor amiga, Sharit, todos ellos de ánimo, alabando el gran arte que tenía dibujando. "Y cada día mejoras más y más", le decía en uno de ellos. Esta chica se hacía llamar en redes sociales Hannax y usaba, como la otra joven, un avatar tipo kawaii.

En su perfil se puede apreciar que como han declarado sus padres, la chica tenía novio, con el que compartía bonitas instantáneas, pero también se mostraba activamente en redes como el mayor apoyo de Chara, es decir, de Rosmed.

"Nada de lo que dicen sobre que nuestra hija estaba de pareja con Rosmed es cierto. Ella estaba muy feliz con su novio", han expresado Claudia y Alexander, padres de Sharit.

Una imagen de la concentración de este lunes en recuerdo de ambas. EFE

En su biografía de Instagram, Sharit mencionaba a sus dos pilares. A su novio y a su amiga del alma. "Sí, pero ¿y qué? Todo el mundo es raro. Cuando te sientas bajo de ánimos, yo también estaré allí", escribía en este espacio de presentación.

En sus compartidos hay varios posts que también resultan llamativos que dicen lo siguiente: "Nunca me lo había pasado tan bien y tan mal en un solo año"; "Si algún día pierdo tu amistad, me pierdo junto a ella" y "Madurar es entender que una buena amiga vale más que mil amigas".

Un canal con un mensaje final

Según han contado fuentes del entorno virtual de Rosmed a EL ESPAÑOL, la joven se refugiaba mucho en sus amigos cibernéticos, lo que cuadra con su descripción de no gustarle demasiado los lugares con mucha gente y sus problemas de sociabilización. Encontraba fidelidad al otro lado de la pantalla.

"Era una gran persona. Tenía una vida virtual bastante activa. Normalmente, preguntaba en grupos de WhatsApp si alguien necesitaba ayuda con una app llamada Alight Motion, que es algo difícil de usar, pero a ella se le daba muy bien y hay quien tuvo la oportunidad de que les enseñara lo básico junto a otros amigos suyos en Discord", explica otro artista cercano a Chara [Rosmed].

La joven tenía un canal con casi 300 seguidores en WhatsApp dedicado a su "arte y chismes". Su última publicación fue el viernes, pasada la 1.30 horas, apenas 24 horas antes de que la hallaran muerta.

Colocó un meme de un hombre sentado en un escritorio con una soga al cuello y luego dibujó a su alter ego manga, Chara, de la misma forma, ahorcándose. El siguiente mensaje se escribió el sábado a las 15.57 horas por parte de uno de los moderadores del canal y amigo de Chara:

"Esto cogerá de sorpresa a todos, pero debemos dar la horrible noticia de que anoche Rosmed (Chara) se quitó la vida. Anoche desapareció y estuvimos buscándola por toda la ciudad, y desgraciadamente la encontramos asfixiada junto a otra amiga que también había atentado contra su vida. Lamentamos que sea tan repentino, nosotros también estamos en shock, vamos a dar una semana para dejar los canales abiertos para que podáis enviar mensajes de apoyo y solidaridad para su familia. Gracias a todos por haber estado ahí para ella".

Conmocionados

La noticia de la muerte de Sharit y Rosmed ha conmocionado a España, pero también a Colombia, el país de origen de sus familias. El tío de Sharit ha publicado en su Facebook la inmensa pena que siente por la pérdida de la joven, a la que agradece haberle "alegrado la vida en estos 16 añitos".

"Hace 9 años fue mi madre, hoy te fuiste tú, mi querida sobrina Sharit. Muchas gracias por quererme tanto como tu tío y muchas gracias por querer tanto a mi hija, nunca te olvidaré, mi pequeña risitas", escribía este sábado en su perfil.

Las madres y padres de las menores comenzaron a preocuparse pasadas las diez de la noche del viernes, cuando Sharit, por ejemplo, no había vuelto a casa. La niña era muy puntual y aunque fuera a la carrera, siempre llegaba a la hora que sus padres le imponían.

Aquella noche, cuando cerraron el centro de estética, la joven habló con ellos y les preguntó que a qué hora debía llegar. Ellos les dijeron que a las diez.

Por su parte, el entorno de Rosmed también mostraba preocupación con que la menor no llegara a casa. En este caso se acrecentaba debido al conocimiento que los progenitores tenían de los anteriores intentos autolíticos que la chica había tenido.

Estos tenían a la menor monitorizada por su teléfono móvil y llegaron hasta ella gracias a la app de localización.

Precisamente, los padres de Sharit comprobaron en su ordenador donde se encontraba el móvil de la niña y, en contacto con la familia de Rosmed, comprobaron que estaban juntas. El padre de Rosmed llegó primero y se encontró el fatal escenario.

Poco después, llegó la familia de Sharit. Las niñas tenían sus teléfonos en los bolsillos. Sus familias llegaron a creer que alguien podía habérles robado en un primer lugar y que después se deshicieran de sus móviles, pero no corrieron con esa suerte.

El parque donde fueron localizadas. EFE

Sin embargo, el padre de Sharit aseguraba este lunes que en el móvil de su hija hay dos mensajes claves de esa noche. A las 21:41 horas, el teléfono de su hija tiene registrado un mensaje de Rosmed diciéndole que se iba a quitar la vida y dedicándole unas palabras bonitas, "demasiado bien escritas, con puntuación y todo" que no ve acordes a la edad que tenían.

Y, unos minutos más tarde, sobre las 21:45 horas, otro mensaje de Sharit a su novio, poniendo punto y final a su relación."Si ella hubiera visto que Rosmed iba a quitarse la vida, llama a su madre, no corta con su novio", añadió su padre.

"Cuando llegaron, se encontraron con los dos cadáveres. Tuvieron que descolgarlas de la rama de un árbol y empezaron a hacerles la reanimación cardiopulmonar", expresaron fuentes cercanas a la investigación, extremo que han confirmado las propias familias.

Pero ya era demasiado tarde porque habían fallecido. EL ESPAÑOL ha podido saber que, cuando fueron halladas, las menores "llevaban unas dos horas fallecidas", a falta de que la autopsia determine la data exacta de la muerte "por ahorcamiento".

De forma que fueron en vano los esfuerzos de los padres de una de las chiquillas y del resto de familiares que llegaron al parque de la Concordia tras horas de búsqueda. Allí se vivieron escenas de dolor que no se pueden narrar, cuando el personal sanitario de las dos ambulancias que fueron movilizadas, confirmó el deceso de ambas jóvenes.

Una versión que no creen

Los padres de Sharit no quieren que el caso "caiga en el olvido" y no creen que su hija se haya suicidado. "Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto", expresaba este lunes con rotundidad su padre, Alexander, que ha añadido que nadie ha dado datos sobre las sogas utilizadas, que "estaban perfectamente cortadas". "Yo mismo las bajé del árbol", ha insistido, opinando que "alguien subió" a su hija inconsciente en el árbol.

El padre de Sharit ha expresado públicamente a las autoridades que esperan que tomen medidas "para que estas cosas no sigan pasando". "Señor policía, podría ser su sobrina. Señor alcalde, podría ser su hija. Esto es una alerta que ya da la vuelta al mundo", dijo este lunes, rogando también más iluminación en los parques de Jaén. Al parecer, dieron varias vueltas por la zona antes de localizarlas, pero "la oscuridad" les impidió apreciar las dos siluetas de las jóvenes entre los árboles.

"Se analizarán a fondo los teléfonos móviles de ambas menores de edad, el flujo de llamadas y las conversaciones que mantuvieron por WhatsApp o Instagram, antes de lo sucedido en el parque, para aclarar si de verdad una sugestionó a la otra para suicidarse", han indicado fuentes cercanas a la investigación.

También estaba previsto solicitar el historial clínico de ambas, para analizar los "episodios de autólisis que han sido verbalizados por el entorno de una de las dos víctimas", Rosmed, con el objetivo de aclarar si esta "podría tener una depresión". Claudia, la madre de Sharit declaró este lunes que Rosmed estaba bajo tratamiento psicológico, según le informaron sus familiares, y que a veces tenía episodios de "tristeza" en los que solía animarla.

De momento, el área de personas de la UDEV trabaja con esta reconstrucción preliminar de los hechos, para aclarar el motivo que empujó a ambas menores a tomar una decisión tan drástica, sin vuelta atrás.

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda o que se encuentre en una situación de riesgo, puedes llamar al 024: una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes acceder aquí o aquí.