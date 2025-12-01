Samidoun, el grupo "terrorista" y propalestino ilegalizado en Alemania y prohibido en EEUU y Canadá invitado a la UCM

Ilegalizada en Alemania y prohibida en Estados Unidos y Canadá. Así es la situación en estos tres países de Samidoun, una organización de corte propalestino tildada de "terrorista" en estos dos países norteamericanos, que tenía previsto participar en un acto fijado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) este fin de semana.

Bajo el nombre de Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español (TPCGP-25) el evento pretendía presentar "públicamente evidencias" que la red Universitaria por Palestina "ha ido recogiendo sistemáticamente sobre los vínculos de complicidad o colaboración institucional y empresarial que, desde el Estado español, han contribuido a la comisión de este crimen contra el pueblo palestino".

Cartel del evento en la Complutense. X

En la documentación que pretendían mostrar en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM, situada en el Campus de Somosaguas, se incluyen contratos, proyectos o acuerdos cooperativos o financieros en ámbitos como el deporte o la cultura.

"En definitiva, la negación de que Israel esté cometiendo crímenes contra el pueblo palestino, por parte de instituciones o figuras con relevancia pública, como forma de apoyo simbólico a dichos crímenes", agregan los motivos.

"Terroristas" de la UE

La web del Parlamento Europeo registró una pregunta, por parte del político alemán Bert Jan Ruissen, donde la posible inclusión de Samidoun y de otra organización en la "lista de la UE de terroristas": "La organización Samidoun (también conocida como Red de Solidaridad con los Presos Palestinos), fundada en 2011, promueve activamente la destrucción de Israel a través de actos terroristas y considera que la Unión, los Estados Unidos y Canadá son cómplices de la colonización de Israel".

El parlamentario alemán indicó que Samidoun "representa una amenaza para la seguridad de la Unión", y recalcó su calificación de "terroristas" por parte de EEUU y Canadá, además del veto de los alemanes.

El país gobernado por Donald Trump, prosigue la pregunta, opina que Samidoun es "un intermediario para recaudar fondos a favor del Frente Popular de Liberación de Palestina", quien ya figura en la lista de "terroristas" de la UE.

El documento también insta a la inclusión de otro grupo en la lista de terroristas: Masar Badil. "La cúpula de la organización Masar Badil (también conocida como Movimiento Alternativo de la Vía Revolucionaria Palestina), fundada en 2021, coincide casi por completo con la de Samidoun y persigue el mismo objetivo".

Desde 2011

Fundada en 2011, "a partir de la huelga de hambre de septiembre-octubre de 2011 de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes", Samidoun se define como una red internacional de organizadores y activistas que trabajan para crear solidaridad" con los encarcelados palestinos "en su lucha por la libertad".

Sus activistas en Alemania fueron tildados de "terroristas" por el Gobierno israelí en 2021, al considerarlos un actor central en las protestas antiisraelíes y antisionistas de Berlín en los últimos años.

Los propios miembros de Samidoun consideraron su prohibición en el país bávaro como "una participación activa en el genocidio en curso en Gaza", tal y como refleja uno de sus comunicados.

"El propósito de tal prohibición es reprimir la disidencia con toda la fuerza del Estado. Viene de la mano de las prohibiciones de manifestaciones, de las agresiones policiales a personas en la calle por llevar un kuffiyeh o una bandera palestina, de la prohibición de decir Del río al mar, Palestina será libre, de la imposición de prohibiciones políticas, de los esfuerzos por deportar a activistas o quitarles la residencia", subraya el grupo propalestino en su web.

Queja desde Sol

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a los mandos, remitió una queja pública al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, por la participación de Samidoun en este acto.

"La Universidad pública tiene que garantizar el respeto a nuestros valores constitucionales y no puede ser instrumentalizada en contra del pueblo judío", denunció el consejero de Educación, Emilio Viciana, en su perfil de la red social X tras publicar una carta que ha remitido a Goyache.

He enviado una carta al rector de la @unicomplutense para expresarle mi preocupación por el acto que se ha convocado en la Facultad de Ciencias Políticas este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, en el que está prevista la participación de la organización Samidoun, conocida por…

Como ya publicó EL ESPAÑOL, a esta denuncia ya se había unido la Federación de Comunidades Judías de España. Desde el organismo se mostraban (al inicio de la semana) "muy preocupados por el acto en la Universidad Complutense que señala a instituciones judías españolas".

Desde la UCM explicaron a este periódico que el Rectorado comunicó a la decana de la facultad de Políticas que el evento no podía celebrarse por la participación de Samidoun y que esa misma información fue trasladada al consejero el 27 de noviembre por la tarde.

En consecuencia, fuentes de la universidad pública madrileña aseguraron que la decana solicitó formalmente a la organización del acto la retirada de dichas entidades del programa y de toda su difusión pública, "extremo que fue comunicado al consejero también en la tarde del 27 de noviembre".

"Riesgo para los judíos"

La Federación de Comunidades Judías de España, que representa oficialmente a los judíos españoles, fue la primera en dar la voz de alarma sobre el evento.

En un mensaje difundido esta semana, calificaban de "extrema preocupación" que se celebre un evento en el que se va a "señalar y estigmatizar" a la comunidad judía, "generando un riesgo real para la seguridad de los judíos españoles".

En la Federación de Comunidades Judías de España recuerdan que, desde el 7 de octubre de 2023, las cifras de antisemitismo en España se han disparado hasta niveles inéditos en la historia reciente.

"En 2024 se ha producido el mayor aumento de la historia moderna de los discursos, incidentes y ataques antisemitas que aumentaron un 321% con respecto al año 2023 y un 567% respecto a 2022", asegura la federación en un comunicado.