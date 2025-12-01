Alejandro Mesa, profesor español en Irlanda: "Es imposible venir aquí y no encontrar trabajo"

Cada día se suman más jóvenes españoles a la tendencia de abandonar el país en busca de un mejor futuro. Los sueldos bajos, la falta de oportunidades laborales y los altos costes de vida han provocado la fuga de talento en el territorio español. Y muchos de ellos ponen rumbo a países donde es sencillo encontrar un trabajo con un buen sueldo que les permita ahorrar lo máximo posible.

Uno de ellos es Alejandro Mesa, profesor español que trabaja en Irlanda y se dedica a compartir a través de sus redes sociales (@buenosdiasporcierto), su experiencia en el país celta.

Tras ocho meses viviendo en Irlanda se ve con la capacidad de compartir con sus seguidores las cosas que más le gustan de estar viviendo y trabajando en el territorio irlandés:

Según el español, una de las cosas que más le gusta es la cantidad de oferta laboral que existe: "En Irlanda hay trabajo de todo lo que quieras cuando tú quieras. Es imposible venir aquí y no conseguir un trabajo", asegura Alejandro. Además explica que en muchas ocasiones ni siquiera es necesario tener estudios o buen nivel de inglés, aunque aclara que en caso de disponer de estas cualidades conseguirás mejores puestos.

Asimismo, no solo cuenta que hay mucho trabajo, también está mucho mejor pagado que en España. "Aquí el nivel de vida es más alto, pero cobras un sueldo acorde a ese nivel de vida, y, de hecho, te da para ahorrar bastante".

Otro punto positivo que destaca es a nivel social. "Vas a conocer a mucha gente y vas a hacer grandes amistades". Además, asegura que los locales son "gente maravillosa, amables, respetuosos". Y teniendo en cuenta que miles de jóvenes se encuentran en la misma situación, "es imposible que no encuentres a nadie".

Y por último, lo que más quiere destacar es la naturaleza por la que se caracteriza el país. "No es casualidad que a Irlanda le llamen la isla esmeralda". Asegura que no es necesario viajar kilómetros para poder disfrutar de esos paisajes, en cualquier lugar puedes encontrar sitios maravillosos.