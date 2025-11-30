Virginia Sanz, una española trabajando en las minas de Australia: "Gano 2.500 euros en una semana"

Australia se está convirtiendo en el destino favorito de muchos jóvenes españoles. El motivo es claro: ganar dinero. La situación laboral para los jóvenes en España no es nada prometedora y, como consecuencia, muchos de ellos se han visto en la obligación de mudarse a la otra punta del mundo.

Uno de los trabajos más populares es el de las minas y Virginia Sanz, como muchos otros españoles, ha decidido compartir su experiencia en este sector a través de las redes sociales (@virgsanz95). La andaluza, que lleva dos años viviendo en Australia, ha explicado en su vídeo más reciente qué tareas realiza y cuánto cobra por ello.

Virginia ha trabajado una semana como host technician, es decir, limpiando con una manguera toda la suciedad de las minas, en el turno de noche y lo que ha ganado sorprenderá a muchos. Además, explica que existe una gran diferencia de sueldo entre ambos turnos.

"Yo cobro en el turno de día 45 dólares australianos la hora y 50 dólares en el de noche", explica la diferencia. Por tanto, la joven que ha trabajado 12 horas al día durante 7 días ha ganado 4.200 dólares australianos, es decir, unos 2.500 euros en tan solo una semana.

Además, Virginia explica que el día en el que estaba grabando este vídeo precisamente había tenido mucho trabajo, pero esto no es siempre así. "Otros días me los paso en el camión cisterna y nos dedicamos a regar la mina para que no se levante el polvo muy tranquilita", confiesa.

Aun así, aclara que en ocasiones agradece el tener que moverse aunque se llene de suciedad, ya que de esta manera el día se hace menos pesado, puesto que en ocasiones tiene muchas horas muertas.

Virginia considera que aunque tenga muchas horas de trabajo, sin lugar a dudas el sueldo lo compensa totalmente. Además, teniendo en cuenta que en tan solo una semana gana más que la gran mayoría de jóvenes en España, no cabe duda que si quieres ahorrar una buena cantidad de dinero en poco tiempo Australia es el destino ideal.