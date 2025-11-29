Sandra Sabatés: "Nunca imaginé que acabaría en la mesa con Wyoming. Después de 13 años, parecemos un matrimonio"

Parece que fue ayer, pero ya han pasado 13 años desde que Sandra Sabatés debutó como copresentadora de El Intermedio junto al Gran Wyoming, no obstante, la catalana tiene muy frescos los recuerdos de aquel primer día en el que se sentó en la mesa del programa más longevo de La Sexta.

"Tenía tantas ganas como nervios. Suponía un reto profesional importante para mí, que pasaba de informativos a un programa de entretenimiento y ese cambio de registro me daba cierto vértigo, pero era mayor la ilusión por aprender, hacer algo diferente y formar parte de un programa que me encantaba"

"Y todos en el equipo me acogieron muy bien desde el primer día. No pudo ser mejor", le cuenta a EL ESPAÑOL, que ha compartido con la periodista unos minutos para hacer balance de todos los años que lleva en el programa, que celebró hace unas semanas las 3.000 emisiones en La Sexta.

Sandra Sabatés y Wyoming en 2012. Cedida

Y es que aquel primer día lo tiene “grabadísimo en la cabeza”. Sabatés recuerda que llegó muy pronto a la redacción para estar más tranquila, pero eso solo contribuyó a que ocurriera todo lo contrario. Quería estudiarse bien el guion por lo que pudiera pasar, ya que tenía todas las miradas puestas en ella.

Una periodista que se estrenaba en el programa de éxito de la cadena sustituyendo a “una gran profesional que había estado allí seis años haciendo un trabajo impecable”. Sabatés se lanzó con un consejo: Disfruta. “Eso me dijeron y lo he conseguido con el tiempo”, afirma.

No obstante, durante más de una década, los contenidos del programa han cambiado, centrándose más en la actualidad afrontada con humor, aunque Sabatés señala que “mi perfil se ha mantenido bastante estable puesto que mi papel se centra básicamente en contar la actualidad.

Pero con el tiempo surgió la sección Mujer tenía que ser, que me ha regalado la oportunidad de hacer entrevistas a grandes mujeres y de colaborar en algún sketch, que eso también me da vidilla”.

Sandra Sabatés en La Sexta Noticias. Cedida

“Me siento una privilegiada porque trabajo en algo que me gusta y que me hace disfrutar muchísimo todos los días. Es un regalo. Y, por si eso fuera poco, me ayuda a crecer a nivel profesional porque aquí se aprende continuamente”.

Confiesa con una sonrisa en la cara, que se amplía cuando describe los contenidos y lo que le aporta la sección 'Mujer tenía que ser', que en 2019 consiguió la Mención de honor del Premio Clara Campoamor otorgada por el Ayuntamiento de Madrid.

“Viendo cómo están las cosas ahí fuera, con una extrema derecha empeñada en negar la existencia de la violencia de género, o el cuestionamiento del derecho al aborto, secciones como ésta, que parece que con el paso del tiempo deberían tender a desaparecer, se hacen más necesarias que nunca", expresa Sandra.

"Sobre todo para visibilizar las desigualdades que sigue habiendo aún hoy en nuestra sociedad y poner en valor el papel de las mujeres. A nivel personal, me ofrece la oportunidad de hacer entrevistas para el programa y conocer a grandes mujeres de todo el mundo y de ámbitos muy diferentes. Y lo mejor es que muchas veces, esa conversación acaba trascendiendo más allá de la pantalla y seguimos tejiendo redes”, explica la catalana.

Sandra Sabatés posando en El Intermedio. Cedida

Otra de las labores a las que se enfrenta el equipo de El Intermedio, tanto guionistas como presentadores, es abordar miles de noticias, sucesos, una pandemia, el volcán de la Palma, Filomena, una DANA, casos de corrupción política… con humor.

Sabatés lo define como una herramienta más que les ofrece la posibilidad de contar las cosas de otra manera y digerirlas un poco mejor. “Catártico y necesario. Liberador te diría. Te ayuda a darle la vuelta a cómo trasladar el mensaje, aunque a veces, el tema que se está tratando, no tenga ninguna gracia”, comenta.

Sus compañeros

Sandra Sabatés no está sola en el plató de El Intermedio de lunes a jueves, está acompañada por grandes profesionales de la televisión y el periodismo como el Gran Wyoming, Thais Villas, Andrea Ropero, Dani Mateo y Cristina Gallego, todos ellos con años de experiencia en el medio.

Sin duda, la periodista comienza a hablar de sus compañeros definiendo al más veterano, el Gran Wyoming: “Es muy cañero y con pocas ganas de que le pongan límites a la hora de hablar. Tiene una mente privilegiada y, a sus 70 años, ahí sigue, dándolo todo sin despegar los pies del suelo. Es generoso y comprometido. Después de 13 años parecemos ya un matrimonio. Es la calma, cuando hay movimiento en el directo y el jaleo cuando todo está tranquilo. No puede estar quieto”.

El equipo de El Intermedio posando. Cedida

Y destaca que “nunca imaginé que acabaría compartiendo mesa con Wyoming en El Intermedio. Y ahí estamos. Más de una década como pareja televisiva. Es un lujo trabajar con él por lo que aprendes, porque te contagia sus ganas inagotables de seguir dando caña y por cómo cuida al equipo, ya que ha acabado creando una auténtica familia. ¡Y sus empanadas están riquísimas!”.

A Thais Villas la define como una persona natural, de pura espontaneidad y que tiene un humor muy personal que la lleva a sacar oro en cualquier reportaje; Andrea Ropero es “incisiva, directa cuando se enfrenta a los políticos, y empática ante cualquier reportaje social”.

A Dani Mateo le describe como puro talento del humor, capaz de sentarse justo antes de entrar en el directo y no solo lo clava, sino que con su actuación, lo mejora. Por último, de la polifacética Cristina Gallego comenta que “es en sí un personaje que no sabes nunca con qué te va a salir, su cantidad de registros es alucinante”.

Vida fuera de la televisión

En 2018, Sabatés publicó Pelea como una chica, una novela gráfica (con ilustraciones de Ana Juan) donde la periodista se sumerge en el pasado para rescatar las vidas de mujeres ilustres y valientes que desafiaron prejuicios, superaron barreras y abrieron caminos.

En 2022, la presentadora se unió a la ilustradora Judit Crehuet para lanzar al mercado su segunda obra ilustrada, No me cuentes cuentos, donde ambas muestran con realistas dibujos situaciones de desamparo para las mujeres.

Sandra Sabatés con su novela 'No me cuentes cuentos'. Cedida

En la actualidad, la catalana acaricia la idea de retomar su labor literaria: “Me encantaría. Estoy barajando ya algunas ideas”, confiesa, dejando entrever que su inquietud creativa no se limita a la pantalla, ya que la escritura o la radio son espacios que le permiten explorar otras facetas profesionales.

En lo personal, su prioridad es clara: compartir tiempo con su hijo adolescente, aunque reconoce que cada vez es más difícil porque "ya hace sus propios planes".

También disfruta con sus amigas, va al gimnasio, lee y acude a conciertos. "Disfrutar, que es de lo que se trata", resume con naturalidad, reivindicando un espacio vital que equilibre la intensidad de su trabajo con la vida cotidiana.

La actualidad manda

Sandra Sabatés no se muerde la lengua cuando habla de política internacional. Sobre Donald Trump, su diagnóstico es tajante: "Es un auténtico peligro para la democracia". Lo describe como un líder autoritario, marcado por un discurso plagado de racismo, xenofobia y machismo.

"Un hombre que ha sido, no olvidemos, condenado por la justicia, misógino a más no poder, rodeado de escándalos sexuales, que además utiliza su cargo para seguir enriqueciéndose. Él y los suyos. Por no hablar, de sus recortes en sanidad, los ataques contra la ciencia o sus intentos por controlar las universidades, que son constantes".

El Gran Wyoming dedicándole una peineta a Netanyahu. Cedida

"Y ahí sigue, agitando la bandera del miedo que le ayuda a mantener a raya a los medios de comunicación o, dicho de otra manera, a limitar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Dijo que sería dictador por un día, pero igual se le está yendo de las manos”, apunta la presentadora.

También recuerda cómo el 21 de octubre de este año, todo el equipo de El Intermedio le dedicaron varias peinetas a Benjamín Netanyahu por su cumpleaños. "Una y hasta dos peinetas le dedicamos, yo incluida, a Netanyahu. Y por si eso quedaba corto, nuestro equipo de arte diseñó una peineta gigante y le dedicamos un par de canciones adaptadas que ojalá le llegaran".

"Es demoledor que durante dos años hayamos estado asistiendo a un genocidio en directo y que nadie haya sido capaz de pararle los pies. Esa campaña de peinetas no es más que una manera de mostrar la postura de El Intermedio: nuestro rechazo frontal y directo hacia ese intento de acabar con el pueblo palestino", concluye.