El vídeo clave del foco del fuego del Hospital de Cartagena: 'Pudo quemarse un cuadro de luz o una batería de la ortopedia'

Las llamas devorando la ortopedia que está en la terraza del Hospital Santa Lucía y que algunos sanitarios señalan como supuesto foco del fuego.

La hipótesis de la colilla como desencadenante del grave incendio del Hospital Santa Lucía de Cartagena "está sobre la mesa", para la Policía Nacional, según ha explicado el inspector-Jefe Julio Recalde de la Brigada de Policía Científica.

Pero una investigación no es una ecuación que solo admite una fórmula para su resolución, hay variables, a veces demasiadas, y en el caso del incendio que pudo causar una tragedia en el Santa Lucía, personal del centro hospitalario asegura que "algunas voces hablan de alguna batería de la ortopedia que hay en la planta terraza que aparece destrozada".

Todo ello, en base a que la Policía Nacional sitúa el foco del incendio en la terraza del bloque quinto del Hospital Santa Lucía y en esa zona está la ortopedia. Así lo verbaliza personal del Santa Lucía: "La idea de la colilla va pasando. Pudo quemarse un cuadro de luz o una batería de la ortopedia. Un cigarro no pudo originar ese fuego". "Esa ortopedia está en la planta terraza del bloque 5 donde se supone que se originó el fuego".



De hecho, EL ESPAÑOL ha localizado un vídeo en redes sociales, al inicio de la intervención de los bomberos, en el que aparece uno de ellos con una manguera a todo trapo, para sofocar las llamas del interior de esa ortopedia, mientras irrumpe un compañero a la carrera, para darle apoyo, debido a que el fuego parece extenderse por la cubierta y las famosas planchas de revestimiento de la fachada.

"No seamos jueces, yo sigo diciendo que ese fuego no es de una colilla. Me inclino más por el cuadro de luces de la tienda de aparatos de minusválidos o de alguna batería eléctrica", tal y como apuntan en Facebook, la red social por donde circula un vídeo que podría ser clave en la investigación abierta por la Brigada de Policía Científica.

Esta no sería la primera vez que un vídeo furtivo, tomado por algún testigo, resulta clave en una investigación policial. Prueba de ello es la grabación que realizó uno de los asistentes a la fiesta We are remember que se celebraba en la Discoteca Teatre de Murcia, la madrugada del domingo 1 de octubre de 2023, y que filmó cómo las chispas de la máquina de fuego frío, provocando un incendio que se propagó por un conducto de ventilación, afectando a la sala latina Fonda Milagros donde murieron 13 personas.

En esta ocasión, el vídeo que ilustra este reportaje resulta llamativo porque EL ESPAÑOL ha localizado una foto que personal sanitario que estaba en el Santa Lucía este miércoles, cuando se desató el incendio y que señala como presunto "foco" del fuego.

La imagen no deja lugar a dudas por la virulencia de las llamas y este diario ha tenido acceso a una segunda grabación donde aparecen los bomberos, sobre una escala, refrescando toda la ortopedia, y justo por la parte trasera del local, se observan calcinadas varias zonas que podrían contener cableado eléctrico, marcando una senda de cenizas que escala hacia la fachada.

Cabe recordar que el material de las planchas de revestimiento, unido a la acción de las rachas de viento, según apuntaron los bomberos a este diario, contribuyeron a que el fuego se propagase por toda la fachada. De forma que la clave es conocer el foco, para aclarar si fue una colilla mal apagada o el chispazo de un cortocircuito del cuadro de luz o de alguna batería de la ortopedia. Las dos hipótesis son plausibles para explicar que el fuego se extendiera por la fachada.

"Cada vez que un paciente recibe el alta de Traumatología, se dirige a esa ortopedia y los sanitarios suelen comprarse allí unos zapatos de trabajo específicos", insiste personal del Santa Lucía. El inspector-Jefe Julio Recalde de la Brigada de Policía Científica, este jueves, en una comparecencia de prensa a pie de hospital, admitió que hay "varias posibilidades", lo que supone que no se descarta la teoría de la ortopedia que circula entre los empleados que vivieron en primera persona el incendio y fueron claves para desalojar con éxito a 100 pacientes del bloque 5.

Recalde añadió a continuación que ya tenían localizado el presunto epicentro del incendio, pero no quiso desvelarlo a los medios de comunicación: "Hemos visitado todas las zonas siniestradas por el fuego, tanto la azotea, como varias habitaciones de diferentes plantas, y otra zona que consideramos que podría ser el origen del siniestro en base a lo que estamos comprobando y los daños que se han producido para ver la evolución que tuvo el siniestro". "Intentamos delimitar la 'zona cero' donde vamos a hacer un desescombro más selectivo y más minucioso, para intentar determinar la causa del fuego".

Los bomberos, este jueves, refrescando la ortopedia que personal del Hospital Santa Lucía señala como el foco del fuego.

El inspector-Jefe de la Brigada de Policía Científica confirmó que se trabaja con la tesis de que se produjo "un efecto chimenea" que ayudó a la propagación de las llamas y lo cierto es que analizando las imágenes de la ortopedia a las que ha accedido este diario, alrededor del local escala parte de la fachada que se quemó, cumpliendo en apariencia con ese efecto chimenea.

Lo que cada vez parece estar más claro es la poca idoneidad de las planchas de revestimiento de la fachada del complejo hospitalario, las cuales prendieron como el Edificio Campanar de la capital del Turia que se cobró diez vidas. Un bombero confirma a este diario que es "un material sin ningún tratamiento ignífugo" y "realmente es material inflamable, polietileno y chapa de aluminio. Al parecer, es exactamente el mismo material que recubría el edificio de Valencia, y los de otros edificios tristemente famosos por haber sufrido incendios devastadores. Es alucinante".

Podemos viene denunciando que existe un informe del CSIC, fechado en junio de 2015, donde se incluye al Hospital Santa Lucía en un listado de 15 edificios en España que tienen un revestimiento "inflamable" del conocido como Panel Larson: "El propio fabricante, Alucoil, especificaba en la ficha técnica que los paneles Larson PE presentan la resistencia más baja al fuego (F), según la normativa europea (UNE-EN 13501-1). ¿Por qué no usaron esos paneles?", se pregunta el grupo parlamentario morado.

Todo ello, en base a que en agosto de 2015, solo dos meses después de ese informe del CSIC, ya se produjo un incendio en la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena, y diez años después tras la tragedia de Campanar, el Grupo Parlamentario Podemos sacó adelante una iniciativa en la comisión de sanidad de la Asamblea Regional, instando a la Consejería de Salud a "aclarar" el tipo de materiales empleados en la construcción del complejo hospitalario. También instaba al departamento del consejero Juan José Pedreño a "detallar las actuaciones realizadas" desde ese primer incendio, pero a día de hoy ni el departamento de comunicación del Servicio Murciano de Salud aclara ese extremo a preguntas de este diario.

Los paneles solares

El fuego se saldó sin víctimas mortales gracias a que los sanitarios se jugaron la vida evacuando a enfermos encamados, con lenguas de fuego a sus espaldas, y a que los bomberos actuaron de forma sobresaliente. Tan solo hubo daños materiales que ha detallado la Consejería de Salud: "Aproximadamente 400 metros cuadrados de las fachadas oeste y sur del Bloque 5". Lo curioso del comunicado es que también alude a la famosa ortopedia propiedad de un particular: "El local comercial en la planta terraza, la estructura de protección solar y sombreado".

No obstante, el inspector-Jefe Julio Recalde recalcó este jueves que "estamos examinando las azoteas del nivel 3 y nivel 2", así como la instalación de energía solar como posible causante del incendio. Otra hipótesis que forma parte de esta investigación, a la vista de que la propia Consejería de Salud la incluye como parte de la zona arrasada por las llamas: "En la cubierta del hospital, 12 paneles de la instalación fotovoltaica y cinco extractores de aire afectados por el fuego".