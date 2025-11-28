El monstruo de La Rioja viajó desde Granada para someter a prácticas sádicas a una menor: "Le hizo ver que era normal"

Mensajes de "contenido sexual violento y vídeos de prácticas sadomasoquistas" es lo que han encontrado los agentes de la Guardia Civil en el teléfono móvil de un "depredador sexual" interceptado en La Rioja el pasado martes 25 de noviembre.

Sin embargo, fue puesto en libertad pocas horas después y actualmente se encuentra en paradero desconocido. "Dejó aquí todas sus cosas. Ha desaparecido de La Rioja y no sabemos dónde está", confirman fuentes cercanas a la investigación a EL ESPAÑOL. Tampoco hay constancia de que haya regresado a Granada.

El presunto agresor se desplazó desde Granada hasta La Rioja para ejercer actos sexuales de sadomasoquismo sobre una menor: "La embaucó durante días hasta que el hombre se trasladó aquí y le hizo ver que era normal hacer ese tipo de prácticas".

El hombre fue detenido tras la llegada a la comisaría de la denuncia de unos padres de la localidad riojana que alertaban preocupados de la desaparición de su hija.

Al iniciar la investigación, se destapó que sobre esta persona ya existía una orden de control específico por la presunta agresión sexual a otra menor de 15 años en el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Terrassa (Barcelona).

Inmediatamente, los cuerpos de seguridad del Estado iniciaron un procedimiento de búsqueda exhaustiva. Localizaron al presunto agresor por vía llamada telefónica.

Éste confirmó que se encontraba con la menor, no en un hotel, sino en una residencia vacacional, "práctica habitual de estos perfiles para dificultar su localización", informan desde la Guardia Civil. La víctima estuvo retenida durante unas horas.

A pesar de que el hombre se negó a decir dónde estaba hasta en diez ocasiones, los agentes lograron localizar el paradero de ambos. Finalmente, fue detenido y, la víctima, devuelta a sus padres. Afortunadamente, la menor ya se encuentra junto a su familia, aunque la situación "ha causado mucho daño en ella".

El presunto delincuente es un hombre de 39 años, empadronado en Granada, que sigue el siguiente modus operandi: localiza a las víctimas en plataformas de juegos –como Roblox– haciéndose pasar por un internauta también menor de edad. Gana la confianza de las jugadoras "regalándoles monedas virtuales a cambio de contenido pornográfico".

Después, les ofrece continuar la conversación en otras redes sociales, como WhatsApp o Telegram. Es en ese momento cuando el engaño alcanza su aspecto más oscuro con el intercambio de "mensajes de contenido sexual, explícito y agresivo", según relata la investigación policial.

Un depredador sexual

"Tiene el claro perfil de depredador sexual", y se lucra de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, menores de edad, para llevar a cabo sus embustes. "Actúa en la red, las embauca y se aprovecha de ellas". Después, las convence para que accedan a quedar, momento en el que lleva a cabo "prácticas sadomasoquistas" con las menores.

En los mensajes se observa una "actitud sexualizadora y forzosa", añade el informe. En las conversaciones también hay comentarios sobre la diferencia de edad y "vídeos con contenido sexual violento y de dominación".

Durante el registro de la ubicación en la que se hospedaba el detenido junto a la menor retenida se localizaron una variedad de objetos de carácter sexual para prácticas sadomasoquistas: correas, látigos, antifaces, etc.

Grabaciones del depredador sexual detenido en La Rioja.

Por el momento, el agresor ha sido puesto a disposición judicial y está siendo investigado como presunto autor de delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad.

Después, la investigación fue asumida por agentes del Instituto Armado pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y puestas a disposición de la autoridad judicial, que continúan trabajando para esclarecer los hechos.

Desde la Guardia Civil se advierte la importancia de concienciar a los menores sobre los peligros de Internet y las redes sociales. Para ello, recomiendan mantener una buena comunicación y supervisar la actividad digital de los menores.